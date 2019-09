Passa a Kena Mobile: nuova offerta a 7,99 con 70 Giga

Kena Mobile è il marchio di telefonia mobile low cost di Tim, che lo ha lanciato sul mercato poche settimane dopo l’ingresso di Iliad sul mercato italiano. Fin dall’inizio l’obiettivo del MVNO (Mobile Virtual Network Operator), che quindi sfrutta l’infrastruttura di rete della casa madre per erogare i suoi servizi non disponendone di una propria, è stato proprio quello di contrastare la rapida ascesa del gestore francese. Kena dispone quindi di diverse tariffe volte a sottrarre clienti al concorrente d’Oltralpe. La più è economica è Kena 5,99 Summer, la cui composizione è molto simile a Giga 50, ovvero la proposta di punta di Iliad. Nello specifico si parla di minuti e SMS illimitati e 50 Gigabyte di traffico per navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite in mobilità al costo di 5,99 euro al mese.

Kena però questo settembre ha deciso di alzare la posta in gioco nei confronti del suo rivale francese. Con Kena 7,99 Flash si hanno infatti minuti illimitati e ben 70 GB di traffico dati (20 GB in più rispetto all’offerta di Iliad) a 7,99 euro al mese, quindi allo stesso prezzo di Giga 50. L’operatore inoltre ha azzerato i costi di attivazione per tutte le sue tariffe per incentivare i clienti di altri gestori a sottoscrivere la sua nuova promozione.

Non solo, Kena oggi permette di condividere il proprio traffico dati con un amico che è cliente dello stesso MVNO. Giga Amico consente di trasferire 2 GB dal bundle dati previsto dal piano al costo di 1 euro. La persona che riceve il regalo ha 7 giorni per poterne usufruire. L’unico svantaggio per gli utenti Iliad che passano a Kena 7,99 Flash è doversi accontentare di navigare alla velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Quest’ultimi possono comunque consolarsi con il fatto che la copertura offerta dal nuovo provider è decisamente superiore. L’azienda infatti in 4G Basic raggiunge infatti il 98% della popolazione e la rete è decisamente più stabile.

La nuova offerta di Kena è però valida per un periodo di tempo limitato. Si ha tempo fino al 15/9/19 per attivarla, quindi conviene affrettarsi a collegarsi al sito dell’operatore.

Kena 7,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

L’offerta è valida fino al 15/9/19 ed è riservata a chi arriva da:

Iliad

Poste

Fastweb

Coop

1MOB

Blad

BT Mobile

BTEM

Conad

Daily Telecom

DMOB

ERG

Green ICN

Intermatica

LYCA

Mundio

NETVALUE

Optima

Tiscali

Welcome Italia

Altre tariffe interessanti

Se non potete attivare Kena 7,99 Flash perché non arrivate dal giusto provider, ecco a voi altre tariffe di telefonia mobile altrettanto interessanti ed economiche disponibili per tutti a prescindere dal gestore di provenienza:

1. Play Power 60 di Tre

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

2. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

4. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

