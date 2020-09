Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di settembre 2020

Passare a Kena Mobile è oggi particolarmente conveniente. La spesa per l' attivazione e la consegna della SIM è azzerata e per chi arriva da determinati operatori il risparmio è assicurato. Scopri i vantaggi nello scegliere l'operatore low cost per chi arriva da Vodafone, Tim, Iliad, Wind o Tre

Kena Mobile è uno degli operatori di telefonia mobile low cost più interessanti nel panorama italiano. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) utilizza la rete di Tim e offre una scelta davvero ricca di tariffe per tutti i gusti.

Passare a Kena Mobile è particolarmente conveniente per chi arriva da Iliad. L’offerta a loro dedicata permette di accedere ad una maggiore quantità di dati rispetto a Giga 50 (50 GB contro i 70 GB inclusi dall’operatore low cost di Tim) ad un prezzo inferiore (7,99 euro al mese contro 5,99 euro al mese). Non solo, se si sceglie di attivare la tariffa online il primo mese è gratuito.

Per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind o Tre deve accontentarsi della promozione più costosa a listino, che risulta comunque con un prezzo in linea con le migliori tariffe degli operatori di provenienza a parità di servizi inclusi. Per tutti il costo di attivazione e consegna della SIM è azzerato.

L’unico lato negativo nel passare a Kena da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre è quello di doversi accontentare di una velocità di navigazione bloccata a 30 Megabit al secondo in download e upload. Con queste prestazioni si possono accedere ai tutti i principali servizi online (email, social network, etc.) ma si possono avere problemi con la visione di contenuti video in alta qualità.

Le offerte per chi passa a Kena a settembre

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero dai seguenti operatori:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (3 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Se la sottoscrive online il primo mese di tariffa è gratuito. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

3. Kena 7,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (4 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da Fastweb, CoopVoce e Tiscali.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (4,5 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

5. Kena Internet 11,99

10 minuti per chiamare

10 SMS

100 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (6 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. E’ previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum mentre la SIM e consegna sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

6. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet (7 GB in 3G in Europa)

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

