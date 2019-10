Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Ottobre 2019

Kena Mobile per il mese di ottobre ha deciso di continuare la sua campagna per contrastare Iliad con la nuova tariffa Kena 5,99 Flash. Questa promozione è strutturata in modo molto simile a Giga 50, ovvero la principale offerta del provider francese, ma guardando bene ha un rapporto qualità prezzo decisamente superiore. Iliad offre minuti e SMS illimitati insieme a 50 GB di traffico per navigare in Internet e utilizzare chat, app di streaming, social network e tutti gli altri servizi online in mobilità. Il tutto ha un costo di 7,99 euro al mese. Kena 5,99 Flash, che è un’offerta dedicata proprio a chi arriva da Iliad e altri MVNO (Mobile Virtual Network) minori, invece offre sempre minuti e SMS illimitati ma i Gigabyte disponibili diventano 70 mentre il prezzo scende sotto i 6 euro.

La proposta dell’operatore di telefonia mobile low cost di Tim offre inoltre il vantaggio di poter usufruire dell’efficiente e capillare rete del primo gestore telefonico italiano per numero di linee attive. Kena arriva a coprire la quasi totalità del Paese con il suo segnale. Nello specifico si parla di 7.458 Comuni su 7.815. L’azienda poi esattamente come Iliad include nelle sue offerte tutti i principali servizi di base più richiesti dagli utenti come la segreteria telefonica, modalità Hotspot per condividere la connessione Internet con un altro dispositivo, servizi per sapere chi ha chiamato (Lo sai di Kena), ricarica online e molto altro ancora.

Le similitudini con Iliad non finiscono qui. Kena non pone alcun vincolo ai suoi clienti e gli consente di esercitare il proprio diritto di recesso senza alcuna spesa extra o penale. La tariffazione è sempre e comunque a 30 giorni e il rinnovo delle offerte avviene sempre lo stesso giorno, in modo da avere la certezza di sapere quando verrà scalato il credito. L’azienda inoltre blocca di default la possibilità di sottoscrivere servizi a sovrapprezzo realizzati da terzi per evitare spese inutili o non volute.

Kena rispetto ad Iliad offre poi il vantaggio di poter gestire ogni aspetto della propria offerta dall’app My Kena, disponibile per iPhone, iPad e smartphone o tablet Android. Questa piattaforma permette di effettuare operazioni come il controllo dei minuti, SMS e Gigabyte residui, ricaricare online, verificare le promozioni attive e cambiare piano telefonico.

Passare a Kena per gli utenti Iliad è quindi una scelta sicuramente conveniente per tutti i motivi sopracitati ma l’offerta dell’operatore low cost di Tim ha comunque un lato negativo. I clienti del provider francese sono abituati a navigare su Internet alla velocità del 4G o 4G+. Le performance di tali reti possono arrivare a 700 Megabit al secondo. Chi decide di passare a Kena, invece, deve accontentarsi del 4G Basic e di una connessione bloccata a 30 Megabit al secondo in download e upload. La velocità è quindi appena sufficiente per condividere video online su chat e social network ma non per garantire una visione in alta qualità dei filmati.

Chi arriva dai grandi operatori come Tim, Vodafone, Wind e Tre ha ancora più vantaggi a passare a Kena rispetto ai clienti di Iliad ma lo stesso problema per quanto riguarda la velocità della connessione Internet. Chi ha sottoscrive una tariffa dei maggiori provider può infatti navigare fino a 1 Gigabit con il 4.5G e nel caso di Vodafone e Tim anche fino a 2 Gigabit in 5G.

L’offerta di Kena è comunque più trasparente rispetto a quella degli operatori top e in molti casi anche più economica. Il MVNO infatti propone a chi arriva da Tim, Vodafone, Wind e Tre una tariffa con minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico a 13,99 euro al mese. Una proposta di questo tipo è sicuramente più vantaggiosa di molte delle tariffe di Tim e Vodafone e in linea con le offerte più economiche di Wind e Tre. Non bisogna poi dimenticare che Kena invoglia i clienti di altri operatori a passare ai suoi piani con il fatto di aver azzerato i costi di attivazione per tutte le sue promozioni.

Un altro punto debole di Kena è la mancanza di tariffe telefono incluso. Questo tipo di promozioni consentono di acquistare uno smartphone di fascia bassa, medio o alta dei principali produttori del settore ad costo solitamente inferiore rispetto a quello che si pagherebbe nelle principali catene di elettronica. Tali tariffe infatti prevedono la dilazione del pagamento su più rate e un vincolo da 24 o 30 mesi a seconda del modello scelto. In alcuni casi è richiesto anche un acconto.

Kena non dispone di tariffe telefono incluso mentre tutti i grandi operatori consentono ai loro clienti di acquistare uno smartphone associandolo ad una delle loro promozioni. Iliad, ad esempio, permette di scegliere tra i nuovi modelli iPhone 11 e iPhone 11 Pro in tutti i tagli di memoria.

L’offerta Kena Mobile di ottobre

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è valida per chi attiva una nuova linea Kena o effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 MB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

5. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Kena consente di aggiungere alle sue tariffe anche l’opzione Giga Amico per condividere il proprio traffico dati con un altro numero Kena. Il servizio consente di trasferire 2 GB ad un conoscente al costo di 1 euro. Chi ha ricevuto il regalo avrà tempo 7 giorni per usufruire. Giga Amico si attiva dalla sezione MyKena sul sito dell’operatore o dall’app.

Le altre opzioni che è possibile aggiungere alle tariffe di Kena sono:

100 minuti verso tutti ad 1 euro al mese . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente

ad . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente 100 SMS verso tutti a 2 euro al mese . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente

a . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente 1 GB ad 3 euro al mese . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente

ad . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente 2 GB ad 5 euro al mese . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente

ad . L’opzione si rinnova automaticamente se il credito sulla SIM è sufficiente SOS 500 MB : al costo di 1 euro si ottengono 500 MB aggiuntivi da consumare entro 24 ore . L’opzione non si rinnova in automatico

: al costo di si ottengono aggiuntivi da consumare entro . L’opzione non si rinnova in automatico SOS 1 GB: al costo di 3 euro si ottengono 1 GB aggiuntivo da consumare entro 7 giorni. L’opzione non si rinnova in automatico

I nuovi clienti di Kena possono poi decidere come ricevere la propria SIM. La prima opzione prevede l’acquisto online della tariffa inserendo i propri dati anagrafici. La scheda verrà consegnata direttamente nella cassetta delle lettere senza il bisogno di fissare un appuntamento con il corriere. L’attivazione vera e propria avviene tramite videochiamata guidata con un operatore, che provvederà a verificare l’identità dell’utente e la correttezza dei dati anagrafici. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18n e il sabato dalle 9 alle 14. Non c’è bisogno di prenotazione. L’operazione ha una durata media di 10 minuti.

In alternativa, si ha la possibilità di ritirare la SIM presso la tabaccheria convenzionata Banca 5 più vicina. Per mettersi in tasca la propria scheda bisogna portare con sé un documento d’identità, codice fiscale e il codice QR ricevuto per email. Il pagamento avviene direttamente dal tabaccaio nella modalità che si preferisce e l’attivazione verrà completata in automatico entro 24 ore. Per trovare il punto vendita più vicino per effettuare il ritiro si consiglia l’utilizzo dell’apposito servizio messo a disposizione dal provider. Basta inserire il proprio indirizzo per visualizzare il tabaccaio sulla mappa.