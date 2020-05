Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Maggio 2020

Kena Mobile si distingue per una serie di tariffe dai costi molto bassi, senza particolari vincoli o costi extra che possono incontrare i gusti di qualsiasi tipologia di utente. Scopri i vantaggi di passare all’operatore low cost per i clienti di Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre

Kena Mobile nasce su iniziativa di Tim per contrastare la crescita esponenziale di Iliad in Italia. Nel tempo l’operatore di telefonia mobile low cost si è ritagliato il proprio spazio all’interno del settore grazie ad un’offerta trasparente ed economica. Ecco descritte nel dettaglio tutte le offerte di Kena per i clienti degli altri gestori e i vantaggi di effettuare la portabilità del numero da parte dei clienti di Tim, Vodafone, Iliad, Wind o Tre:

Le migliori offerte per chi passa a Kena Mobile

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

Attiva Kena 5,99 Flash

3. Kena 7,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da ho. Mobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

5. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Kena 13,99

I vantaggi di passare a Kena Mobile

Passare a Kena Mobile è decisamente vantaggioso per chi arriva da Wind, Tre, Vodafone e Tim. A livello di addebito mensile, l’offerta dell’operatore low cost è allineata a quelle più economiche dei suoi concorrenti più grandi ma ci sono altri aspetti da considerare. Kena non prevede alcun vincolo né costi nascosti per le sue offerte. Questo significa che l’utente può decidere di lasciare il gestore in ogni momento senza alcuna spesa per la disattivazione della linea.

L’operatore low cost di Tim poi include tutti i principali servizi di base nelle sue tariffe, compresi modalità Hotspost per la condivisione della connessione con altri dispositivi, segreteria telefonica e blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo.

I clienti di Iliad sono più abituati all’assenza di vincoli e di costi nascosti ma passando a Kena possono ottenere un’offerta superiore in termini di servizi inclusi ad un costo inferiore. Kena Flash prevede infatti 70 GB a 5,99 euro al mese contro i 50 GB a 7,99 euro al mese di Giga 50. Gli ex utenti Iliad potranno inoltre contare sulla rete Tim per telefonare e navigare da mobile, che ad oggi è ancora superiore a quella dell’operatore francese in termini di copertura. Bisogna però tenere conto che le offerte di Kena in futuro potrebbero essere rimodulate mentre quelle di Iliad, almeno sulla carta, rimarranno sempre uguali nel tempo.

Per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza, c’è il vantaggio che il costo di attivazione così come la spesa per l’acquisto e la consegna a domicilio della SIM sono attualmente pari a zero. I clienti di Wind, Tre, Vodafone, Tim e Iliad nel passare a Kena Monile dovranno però accontentarsi di una velocità di navigazione molto inferiore a quella garantita dai loro attuali operatori. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) consente infatti di raggiungere al massimo i 30 Megabit al secondo sia in download sia in upload.

Queste performance consentono di eseguire attività online di base, come la lettura delle email o la condivisione di contenuti sui social network, ma potrebbero causare un’esperienza poco soddisfacente per quei servizi che richiedono una banda maggiore, come ad esempio lo streaming in alta qualità.