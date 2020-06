Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Giugno 2020

Giga, chiamate e sms sono questi gli strumenti con cui Kena Mobile fa guerra a suon di prezzi ribassati agli altri operatori tradizionali e virtuali. Per chi passa a questo gestore a Giugno c’è anche un’offerta speciale Porta un amico, ecco di cosa si tratta e quali sono le promozioni per i clienti Vodafone, Iliad, TIM e WindTre che passino a Kena

Promozioni per passare a Kena a Giugno

Poter sfruttare la rete 4 G di TIM, i suoi servizi e avere la copertura garantita dal primo operatore italiano, ma pagando meno di 5 euro al mese. Non si tratta di un’utopia, ma di ciò che propone Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM.

Questo MVNO ha permesso a TIM di riconquistare una fetta di utenti persi in favore delle tariffe Iliad o ho. Mobile. Le promozioni mobile di Kena sono molto economiche e hanno dei bundle dati sempre più corposi.

Porta un amico e ricevi un buono

L’8 Giugno per chi passa a Kena e porta un amico è anche attiva un’offerta speciale. Se siete un cliente Kena potete collegarvi all’Area clienti e richiedere un codice invito, dovrete poi inviarlo ai vostri amici. Per ogni nuova attivazione avvenuta tramite il vostro invito sia voi che la persona che sottoscrive il piano avrete un buono Amazon da 10 euro.

L’amico che riceva il codice e voglia passare a Kena dovrà selezionare l’offerta che preferisce tra i piani del gestore, procedere all’acquisto e inserire il codice fornito. Sia chi invita che chi riceve il codice riceveranno il buono da spendere online dopo il primo rinnovo della nuova promo attivata.

Le promo di Giugno per chi passa a Kena

Con Kena sono previste delle offerte specifiche per i nuovi clienti che chiedano la portabilità dai gestori tradizionali e da quelli MVNO. Per poter sapere quale sia la tariffa a voi dedicata potrete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it.

In fase di ricerca vi basterà indicare qual è il vostro attuale operatore mobile e avviare l’analisi delle offerte di Kena. Nei risultati vi saranno mostrate solo le promozioni riservate alle richieste di portabilità da WindTre o da Vodafone.

Scopri le migliori offerte Kena

Migliori piani per clienti Vodafone, WindTre, TIM e Iliad

Ecco quali sono a Giugno le migliori tariffe per passare a Kena dai diversi gestori:

Kena a 4.99 euro

Kena a 5.99 euro

Kena a 7.99 euro

Kena a 13.99 euro

1. Kena a 4.99 euro

La prima offerta che analizziamo è un piano per i clienti che passino con l’operatore da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile e altri MVNO. Per questi utenti il canone mensile sarà di meno di 5 euro e includerà:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili

sms senza limiti

50 MB per navigare in 4G

La velocità di navigazione per i clienti che scelgano queste offerte è limitata a 30 Mbit/s. I MB compresi nel bundle vi saranno conteggiati a scatti anticipati di 1 KB. Minuti, sms e dati potranno essere utilizzati anche in UE, una volta terminati i MB inclusi nel piano si pagherà 0.0050 euro per ogni MB extra.

Attivando una promozione Kena le offerte vengono associate alla tariffa Kena Base. Le condizioni di questo piano saranno applicate qualora per un motivo qualunque l’offerta dovesse essere sospesa. Nel periodo in cui la promo non sarà attivata quindi pagherete:

0.35 euro al minuto

0.25 euro per sms

0.50 euro per 50 MB

Attiva l’offerta Kena a 4.99 euro

2. Kena a 5.99 euro

Un’altra promozione per i clienti MVNO e Iliad è questa offerta che propone i servizi di Kena a 5.99 euro al mese. La differenza di costo è giustificata dai servizi compresi nel piano:

minuti verso i numeri nazionali senza limiti

sms illimitati

70 GB per connettersi su rete 4 GB

3 GB in UE

Scopri la promo Flash

3. Kena a 7.99 euro

La terza offerta di Kena che illustriamo è quella riservata alle richieste di portabilità da Ho Mobile, Fastweb, CoopVoce e Tiscali. Per questi utenti il canone mensile sarà di circa 8 euro al mese e includerà:

chiamate senza limiti verso fissi e mobili

sms illimitati

50 GB in 4 G

in UE 4GB

Al termine del bundle dati in UE la tariffa applicata sarà di 0.0042 euro ogni MB.

4. Kena a 13.99 euro

Gli utenti degli operatori tradizionali che vogliano passare a Kena potranno attivare questo piano da 13.99 euro al mese. Questa offerta può essere acquistata da clienti che chiedano portabilità da Vodafone, TIM e WindTre. Nel canone saranno compresi:

traffico voce verso numeri nazionali illimitato

sms senza limiti

70 GB in 4 G

in UE si potranno usare 7GB in 3 G

Tutti i piani Kena sono proposti senza costi di attivazione, non c’è differenza tra le sottoscrizioni online e quelle nei negozi fisici, e non sono previste spese per la consegna della Sim.

Attiva Kena a 13,99 euro

Il rinnovo a data certa

Con le offerte del gestore è importante assicurarsi di aver ricaricato il credito sufficiente prima della data della nuova attivazione. Le promozioni di Kena adottano il sistema di rinnovo a data certa, questo significa che il piano si riattiverà lo stesso giorno in cui è stato sottoscritto. Ad esempio se avete acquistato l’offerta il 30 Maggio, il credito vi sarà scalato ogni 30 del mese.

Se al momento del rinnovo non dovesse esserci il credito necessario l’offerta sarà momentaneamente sospesa. Fino alla ricarica e quindi alla riattivazione, ogni chiamata, sms o la navigazione online saranno tariffate secondo il piano Base di Kena.

I limiti dei bundle delle offerte Kena

Il gestore virtuale, come tutti gli operatori, segnala nelle condizioni contrattuali che le sue offerte senza limiti sono soggette alle condizioni di uso lecito e di correttezza delle promozioni. Agli articoli 10 e 11 del contratto che sottoscrivete con Kena sono indicate questi vincoli sull’utilizzo dei bundle delle promozioni:

il traffico in uscita in un giorno non dovrà superare i 250 minuti e 100 sms

in un mese potrete utilizzare 2000 minuti e 1000 sms in uscita

ogni giorno il rapporto tra le chiamate e gli sms in uscita e quelli in entrata non dovrà essere superiore a 3

Se non saranno rispettate queste condizioni l’operatore potrà sospendere la vostra promozione.

I servizi a pagamento

Il gestore offre ai propri utenti anche dei servizi extra a pagamento, uno dei più interessanti è il Giga Amico. Si tratta di un’opzione che vi permette di regalare ad un contatto Kena 2 GB del vostro traffico dati pagando 1 euro.

Per poter compiere questa operazione dovrete avere almeno 3 GB disponibili e un credito residuo di 1.01 euro. L’attivazione potrà avvenire chiamando il 40181 oppure tramite l’app o l’area personale Kena.

Un’altra opzione utile è quella degli sms bancari, questa tipologia di messaggio non è compresa tra quelli gratuiti. Con questo servizio l’utente riceverà un sms che lo informerà di ogni operazione compiuta con carta di credito o tramite il conto corrente associato.

Per poter ricevere il messaggio si dovrà avere un credito residuo sufficiente. Il costo del servizio dipenderà dalla banca di riferimento del cliente e dalla tariffa imposta dall’istituto di credito. C’è un elenco su Kena Mobile con tutte le banche che permettono di usare questa funzione e dei costi abbinati. Con Banco Posta potrete ricevere l’sms scrivendo al numero 4860006 e pagherete 0.26 euro, con Intesa Sanpaolo il costo per sms sarà di 0.16 euro e il contatto è 4860000.

Come attivare le offerte Kena

La sottoscrizione dei piani del gestore può essere effettuata online, dall’app di Kena, nei negozi o tramite il servizio clienti 181. Acquistando le tariffe online si dovrà procedere alla video identificazione oppure al riconoscimento tramite corriere.

Nel primo caso potrete ricevere la sim via posta senza dover attendere il corriere, questa procedura vi permetterà di effettuare una video chiamata con un’operatore di Kena e di attivare la scheda. Per poter usare questo sistema per la verifica dell’identità dovrete avere con voi un documento di identità, la vecchia sim e la nuova scheda Kena. L’operatore procederà al controllo dei dati anagrafici e al termine dell’operazione dovrete apporre una firma digitale al contratto Kena.

Se questo sistema vi sembra troppo complesso potrete acquistare la sim online, richiedere la consegna tramite corriere e procedere all’identificazione al momento della consegna. In alternativa si potrà prenotare il ritiro in una tabaccheria convenzionata con il servizio Banca 5.

Se optate per questa soluzione dovrete recarvi in negozio con la mail che contiene il QR per il ritiro, il documento con cui si siete registrati online il codice fiscale.

L’assistenza dell’operatore

Per ricevere informazioni e assistenza si potrà utilizzare la chat sul sito o tramite l’app. Gli operatori risponderanno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e nei giorni festivi, di sabato e domenica dalle 9 alle 20.

Per parlare con un operatore potrete utilizzare il numero 181, la chiamata sarà gratuita da un numero Kena o da un contatto di rete fissa TIM. Questo servizio è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22.

C’è anche un altro servizio di assistenza, il 40181. Chiamando questo contatto sarete collegati con un voce pre registrata e potrete controllare il credito residuo, avere informazioni sull’offerta attiva, conoscere i consumi, ecc.