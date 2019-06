Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di giugno 2019

L’ingresso di Iliad nel mercato italiano della telefonia mobile ha spinto le grandi aziende del settore a correre ai ripari per non perdere decine di migliaia di clienti, attirati dalle offerte economiche del provider francese. Per rispondere a questa esigenza, Tim nel marzo del 2017 ha lanciato sul mercato Kena Mobile, ovvero il suo full MVNO (Mobile Virtual Network Operator) low cost.

Kena Mobile per il mese di giugno propone tre diverse tariffe anche se in realtà si tratta di un’unica proposta, almeno considerando i servizi a disposizione dell’utente. L’operatore low cost di Tim ha allineato le sue promozioni a quelle dei suoi principali concorrenti, ovvero Iliad e ho. Mobile, e quindi offre: minuti e SMS illimitati e 50 GB per navigare su Internet ed accedere ad app e servizi online in mobilità. La differenza tra le tre proposte sta nel prezzo. Quest’ultimo infatti dipende dall’operatore di provenienza. La tariffa più economica è riservata ai clienti di MVNO minori mentre quella intermedia solamente a chi arriva da Iliad e ho. Mobile. L’ultima e più costosa proposta è invece è aperta a tutti a prescindere se sono già clienti o arrivano da qualsiasi gestore telefonico.

Per quanto riguarda l’utilizzo dello smartphone all’estero, Kena Mobile applica ai suoi clienti la seguente tariffazione:

23,18 cent al minuto (IVA inclusa) per le chiamate dall’Italia verso Zona Europa UE (rete fissa e mobile), con scatti anticipati di 60 secondi senza scatto alla risposta

(IVA inclusa) per le chiamate dall’Italia verso Zona Europa UE (rete fissa e mobile), con scatti anticipati di 60 secondi senza scatto alla risposta 7,32 cent per SMS (IVA inclusa) per i messaggi inviati dall’Italia verso Zona Europa UE

Kena permette inoltre di gestire ogni dettaglio del proprio piano attraverso l’omonima app per iPhone e Android. La piattaforma è gratuita e permette di monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, ricaricare online, controllare eventuali promozioni attive sulla linea e molto altro ancora.

Acquistare una SIM di Kena è davvero molto semplice. Si può scegliere se prenotarla online inserendo i propri dati anagrafici sul sito dell’operatore e ritirarla in tabaccheria o riceverla direttamente a domicilio e attivarla tramite videochiamata guidata per l’identificazione dell’utente. Nel primo caso bisogna segnalare sul sito di Kena la tabaccheria convenzionata con Banca 5 in cui si desidera effettuare il ritiro. L’utente dovrà portare con sé la mail con il QR Code che ha ricevuto, un documento d’identità e codice fiscale. In tabaccheria, oltre al ritiro, si potrà effettuare anche il pagamento della SIM, che verrà attivata nell’arco di 24 ore successive. L’acquisto e attivazione della scheda telefonica può comunque essere effettuata anche nei punti vendita di Kena.

Perché conviene passare a Kena Mobile

L’offerta di Kena Mobile è particolarmente conveniente per svariati motivi, soprattutto per chi è cliente dei colossi del settore come Tim, Vodafone, Wind e Tre. Il primo aspetto da tenere in considerazione è che l’azienda utilizza la rete del primo operatore italiano per erogare i suoi servizi. La copertura dichiarata di Kena è quindi del 99% della popolazione italiana per un totale di 7.458 Comuni su 7.815 in 4G. Le percentuali di copertura per le reti 2G e 3G sono invece rispettivamente del 96% e 99,8%. Non solo, la reattività della rete e la velocità di trasmissione dati è di appena 37.7 ms. L’unica pecca è che gli utenti possono navigare in 4G al massimo a 30 Mbps in download. Questo significa che gli amanti dello streaming video e del gaming online potrebbero avere qualche difficoltà a godere a pieno delle proprie passioni.

Kena come altri MVNO ha adottato una filosofia aziendale che si allontana radicalmente da quella dei grandi player del settore mobile. L’azienda quindi non pone alcun vincolo alle proprie tariffe. L’utente ha la possibilità di rescindere il contratto in ogni momento senza costi aggiuntivi, penali o quant’altro. Inoltre, le tariffe si rinnovano ogni mese sempre lo stesso giorno. In questo modo è possibile avere la certezza di quanto e quando si spende per continuare ad usufruire del piano. Kena rinnega quindi la tanto criticata pratica della tariffazione a 28 giorni.

L’operatore virtuale di Tim inoltre include nelle proprie offerte tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti, che può quindi utilizzarli senza alcun costo extra:

Controllo credito residuo dal sito, app Kena Mobile, numero assistenza 40181 o dal menù della SIM

Lo sai di Kena : permette di ricevere una notifica ogni volta che si riceve una chiamata ma il telefono è spento, non raggiungibile o si è impegnati in un’altra conversazione

: permette di ricevere una notifica ogni volta che si riceve una chiamata ma il telefono è spento, non raggiungibile o si è impegnati in un’altra conversazione Hotspot per condividere il proprio traffico dati con altri dispositivi utilizzando lo smartphone come un modem Wi-Fi portatile

per condividere il proprio traffico dati con altri dispositivi utilizzando lo smartphone come un modem Wi-Fi portatile Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo : sulla linee Kena non è possibile attivare, anche inavvertitamente, servizi a pagamento come oroscopi, suonerie, sfondi o altri contenuti multimediali.

: sulla linee Kena non è possibile attivare, anche inavvertitamente, servizi a pagamento come oroscopi, suonerie, sfondi o altri contenuti multimediali. Segreteria telefonica: il servizio non ha alcun costo di attivazione e per l’ascolto dei messaggi si utilizzano i minuti inclusi nel proprio piano.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle tariffe di Kena Mobile per chi arriva da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre e le modalità con cui sottoscriverle:

1. Kena 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

L’offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero arrivando da:

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Si ricorda che Kena sfrutta la rete di Tim per erogare i suoi servizi.

2. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

3. Kena 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

