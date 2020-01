Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di gennaio 2020

Kena Mobile lancia la sfida ai concorrenti azzerando costi di attivazione e la spesa per l’acquisto della SIM. Non solo, per tutte le sue offerte il primo mese è gratuito . Scopri i vantaggi di passare all’operatore virtuale per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind e Tre

Kena Mobile ha in serbo tariffe di telefonia mobile interessantissime e particolarmente convenienti per il nuovo anno, ed in particolare per coloro che arrivano da altri operatori come Wind, Tre, Vodafone e Tre. In realtà la struttura delle offerte rimane sostanzialmente invariati ma sono state introdotti degli incentivi al passaggio davvero imperdibili. Questo tipo di promozioni potrebbero essere disponibili per un periodo di tempo limitato quindi conviene approfittarne fin da subito. Ecco descritte nel dettaglio le tariffe di Kena per chi arriva da altri operatori:

Le offerte di gennaio per chi passa a Kena Mobile

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM. Inoltre, il primo mese del piano è gratuito.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM. Inoltre, il primo mese del piano è gratuito. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell'operatore. L'utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E' possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell'operatore, dall'app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM. Inoltre, il primo mese del piano è gratuito.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell'operatore. L'utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E' possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell'operatore, dall'app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Si può ricevere la SIM di Kena direttamente a domicilio e nella cassetta della posta. La consegna è gratuita e non è necessario fissare un appuntamento con il corriere. L’attivazione avviene tramite videoidentificazione guidata con un operatore di Kena. In alternativa, è possibile ritirarla presso una delle tabaccherie convenzionate Banca 5 più vicina. In questo caso è necessario portare con sé un documento d’identità, codice fiscale e l’email con il QR Code inviata dal gestore telefonico. Il pagamento viene effettuato direttamente in tabaccheria mentre l’attivazione avviene in automatico entro le 24 ore successive. Per trovare il punto vendita più vicino dove effettuare il ritiro si può utilizzare l’apposito strumento presente sul sito di Kena.

I vantaggi di passare a Ken Mobile

Questo gennaio è forse il momento migliore per passare a Kena Mobile a prescindere dall’operatore di provenienza. Non solo il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) dispone di offerte low cost a prezzo decisamente inferiore rispetto alla media di quelle proposte di Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre ma oggi è possibile effettuare il passaggio senza doversi sobbarcarsi i costi per l’attivazione e per l’acquisto della nuova SIM di Kena. Non solo, l’azienda per tutte le tariffe regala il primo mese.

Passare a Kena è decisamente conveniente per chi arriva da Iliad. L’operatore virtuale per questi utenti ha infatti riservato la sua tariffa Kena Flash 5,99 che include minuti e SMS illimitati e ben 70 GB di traffico per navigare su Internet e accedere alle proprie app preferite i mobilità. Questo tipo di tariffa vince il confronto con Giga 50 di Iliad per la quantità di traffico dati incluso (70 contro 50) e l’addebito mensile (5,99 euro contro 7,99 euro).

Anche i servizi previsti da Kena sono del tutto simili a quelli del concorrente francese. Chi passa all’operatore mobile virtuale di Tim può infatti sottoscrivere tariffe senza vincoli o costi extra. Questo significa che è possibile recedere dal contratto in ogni momento e non ci sono penali o costi per la disattivazione. Le tariffe di Kena inoltre includono funzioni di base come la segreteria telefonica, modalità Hotspot per condividere la rete con altri dispositivi e soprattutto un’app gratuita per gestire ogni dettaglio dell’offerta. Gli utenti Iliad devono infatti necessariamente passare dall’Area Personale sul sito per effettuare una ricarica online, verificare il credito residuo, monitorare il consumo di traffico voce e dati e visualizzare le opzioni attive sulla linea.

Kena inoltre offre un’eccellente copertura in quanto per erogare i suoi servizi utilizza la rete della casa madre Tim. Questo significa che il segnale del MVNO raggiunge la quasi totalità della popolazione. Gli utenti Iliad in alcune zone d’Italia invece hanno difficoltà a navigare in 4G e chiamare, anche se l’azienda sta lavorando alacremente per ampliare la sua infrastruttura e renderla più efficiente e diffusa sul territorio.

Chi arriva da Vodafone, Tim, Wind e Tre deve accontentarsi di Kena 13,99. Questa tariffa ha comunque un prezzo e una quantità di traffico voce e dati in linea con quello delle proposte dei grandi operatori.

C’è un solo lato negativo nel passare a Kena arrivando da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: la velocità di navigazione. I clienti di questi operatori possono accedere alla rete 4G o 4.5G e nel caso di Tim e Vodafone anche al 5G. Questo significa poter navigare ad una velocità che va da circa 700 Megabit al secondo fino a 2 Gigabit al secondo. Kena Mobile dispone al massimo della tecnologia 4G Basic, che consente di accedere ad Internet ad una velocità di 30 Megabit al secondo in download e upload.

Gli utenti dell’operatore virtuale possono quindi tranquillamente condividere contenuti sui social network, leggere le email e guardare video sulle piattaforme di sharing senza particolari problemi. I problemi, nel senso di ritardi e lag, potrebbero presentarsi quando si tratta di visualizzare film e serie TV in altissima definizione (Ultra HD) e musica con una qualità audio superiore.

Un altro aspetto negativo è la mancanza di offerte telefono incluso. Si tratta comunque di una caratteristica comune a molti operatori low cost. Ad oggi solo Iliad e Fastweb offrono la possibilità di associare al piano telefonico l’acquisto di uno smartphone a rate. Per quanto riguarda l’azienda francese, quest’ultima offre tutti i modelli più recenti di iPhone di Apple.