Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di Dicembre 2020

Kena Mobile si distingue per offerte economiche, senza vincoli e costi nascosti. L'operatore low cost dispone di tariffe per tutti i gusti. Scopri le migliori proposte per chi arriva da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre

Kena Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di Tim. Questo particolare gestore dispone di una copertura molto ampia grazie alla rete della casa madre e di offerte molto convenienti, soprattutto per chi arriva da gestori più grandi come Vodafone, Tim e WindTre. Kena nasce però allo scopo di contrastare Iliad e quindi per i clienti insoddisfatti dell’azienda francese è disponibile una proposta migliore sotto diversi punti vista.

Le offerte per chi passa a Kena Mobile di dicembre

Le tariffe di Kena Mobile sono senza vincoli di durata o costi nascosti. I clienti possono decidere in ogni momento di disattivare la linea senza dover sborsare alcuna cifra per penali o altre forme di compensazione. Il piano si rinnova sempre lo stesso giorno del mese, in modo da sapere con certezza quando effettivamente il credito verrà scalato, e include molte servizi di base che altri operatori invece propongono con tariffazione a consumo. Per ascoltare i messaggi in segreteria, ad esempio, si utilizzano i minuti inclusi nel piano. Lo Sai di Kena permette gratuitamente di non perdere nemmeno una chiamata e con la modalità Hotspot si può condividere la connessione con altri dispositivi.

Kena blocca in automatico i servizi a sovrapprezzo per evitare spese inutili e con la sua app, disponibile gratuitamente per iOS e Android, consente di personalizzare a piacimento la linea. La piattaforma per dispositivi mobili permette di monitorare il traffico dati e voce consumato in ogni momento, verificare il credito residuo, effettuare una ricarica online con il metodo di pagamento preferito, modificare le opzioni attive sulla linea, cambiare piano e gestire le deviazioni di chiamata.

Kena per chi arriva da Iliad ha riservato la sua tariffa più economica. Kena 5,99 include:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile solo per chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Attiva Kena 5,99 Flash »

Confrontando Kena 5,99 con Giga 50, ovvero l’offerta più richiesta di Iliad, si può notare come la proposta dell’operatore low cost di Tim include gli stessi servizi ma una quantità di Gigabyte superiore (70 contro 50 GB) ad un prezzo inferiore (5,99 euro contro 7,99 euro al mese). In più, nel pacchetto è compresa l’app per la gestione dell’offerta. I clienti Iliad per personalizzare la linea devono necessariamente passare dall’Area Personale sul sito. Il gestore francese offre prestazioni superiori in termini di velocità di navigazione grazie alla sua rete 4G e 4G+. Kena con il 4G Basic garantisce una velocità massima di 30 Mbps in download e 5,7 Mbps in upload. Il gestore raggiunge comunque il 99% della popolazione italiana con il suo segnale e con queste prestazioni consente tranquillamente di leggere le email, condividere contenuti sui social network, chattare e guardare video in qualità standard.

Per chi arriva da Tim, Vodafone, Wind e Tre è invece riservata Kena 13,99:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 7 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese. L’attivazione è di 3,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

Attiva Kena 13,99 »

La proposta di Kena se confrontata con le offerte di Vodafone, Tim e WindTre a parità di minuti e Gigabyte inclusi prevede un prezzo in linea o comunque non superiore alle tariffe dei concorrenti. Anche in questo caso c’è limite della velocità di navigazione. I grandi provider oggi permettono di accedere anche alla tecnologia 5G e di usufruire di prestazioni fino a 2 Gigabit al secondo.

Nel caso in cui foste interessati ad acquistare una SIM aggiuntiva rispetto a quella del vostro attuale operatore o a rinunciare alla portabilità del numero di telefono, sono disponibile altre due tariffe:

Kena 11,99

10 minuti per chiamare

10 SMS

100 GB per per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 6 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

Kena 5,99 (nuovi numeri)

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese. L’attivazione è di 8,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

I Gigabyte inclusi nei piani sopra descritti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Kena Mobile permette anche di personalizzare il proprio piano aggiungendovi traffico voce o dati a seconda delle necessità:

SOS 30 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 10 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 500 Mega – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico Opzione 100 minuti – 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 100 SMS – 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 1 GB – 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 2 GB – 2 GB aggiuntivo al mese al costo di 5 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

I clienti Kena possono trasferire fino a 5 GB del proprio traffico dati ad un altro numero Kena al costo di 1 euro grazie al servizio Giga Amico. Per farlo basta accedere all’Area Clienti MyKena dal sito o al menù Servizi dell’app. I Gigabyte in regalo devono essere utilizzati entro 7 giorni.

Kena Mobile: come acquistare le offerte

Kena Mobile permette di acquistare le proprie offerte con la massima comodità direttamente dal suo sito. La portabilità del numero di telefono è gratuita. Sarà l’operatore ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche con il proprio attuale gestore. La SIM viene consegnata direttamente via posta nella buca delle lettere entro 3-9 giorni lavorativi. Per completare l’attivazione è necessario verificare la propria identità tramite una videochiamata guidata con un operatore. Per la videoidentificazione servono il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online, la nuova SIM e quella attuale in caso di portabilità e il numero d’ordine riportato sull’email inviata da Kena.

La videochiamata va effettuata da smartphone o con un PC dotato di cam. Non è necessario prendere l’appuntamento ma anzi si può scegliere l’orario che si preferisce. Il servizio è attivo da lunedì a venerdì ore 9:00-18:00 e sabato ore 9:00-14:00. Il check-in ha una durata media di 10 minuti. Per verificare l’andamento del proprio ordine si può utilizzare l’apposita pagina sul sito dell’operatore inserendo il proprio codice fiscale e quello della spedizione.

Le SIM di Kena possono anche essere prenotate online e ritirare poi presso un tabaccaio convenzionato Banca 5. Per ottenere la scheda telefonica servono il QR Code inviato da Kena via mail, un documento d’identità valido e il codice fiscale. Il pagamento avviene direttamente presso il tabaccaio nella modalità che si preferisce, anche in contanti. L’attivazione dell’offerta avverrà entro le 24 ore successive. Per trovare il negozio Kena o il tabaccaio convenzionato più vicino si può utilizzare l’apposita mappa all’interno della sezione “Negozi” sul sito del gestore.

Il numero per l’assistenza è il 181. La telefonata è gratuita da fisso e sotto rete Kena. Gli operatori sono disponibili dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 22:00. Chiamando il 40181 si può conoscere il credito e traffico residuo, ricaricare la propria SIM e ottenere informazioni sull’offerta e opzioni.