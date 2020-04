Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad e WindTre: le offerte di Aprile 2020

Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad e WINDTRE . L’operatore low cost ha azzerato i costi per attivazione, acquisto e spedizione della SIM e non prevede vincoli o costi nascosti nelle sue tariffe. Ecco spiegati tutti i vantaggi nel cambiare gestore

Kena Mobile questo mese ha reso più semplice e conveniente il passaggio alla sua offerta di telefonia mobile azzerando molti dei costi solitamente associati a questa procedura. In più, propone una vasta possibilità di scelta a seconda dell’operatore di provenienza. Ecco descritte nel dettaglio le migliori tariffe per chi arriva da Tim, Vodafone o WINDTRE.

Le migliori offerte per chi passa a Kena Mobile

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

Attiva Kena 5,99 Flash

3. Kena 7,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da ho. Mobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

5. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Kena 13,99

I vantaggi per chi passa a Kena Mobile

Non c’è periodo migliore di questo per passare a Kena Mobile. L’operatore low cost di Tim per tutte le sue offerte ha deciso di azzerare non solo il costo di attivazione ma anche di rendere gratuito l’acquisto e la consegna della nuova SIM. Al momento non c’è una scadenza per questa promozione ma in passato l’iniziativa ha avuto un periodo di tempo limitato, quindi conviene approfittarne ora.

Passare a Kena è particolarmente conveniente per chi arriva da Iliad. Per gli utenti dell’operatore francese è disponibile una tariffa con minuti e SMS illimitati e ben 70 GB a 5,99 euro al mese. Questa offerta risulta decisamente conveniente rispetto a Giga 50 di Iliad, che prevede lo stesso quantitativo di traffico voce ma meno traffico dati (50 GB) ad un prezzo superiore (7,99 euro al mese).

Il gestore francese rispetto al suo concorrente italiano risulta però superiore per velocità di navigazione. Il primo permette di navigare in 4G o 4G+ mentre il secondo limita la velocità a 30 mbps in download e upload. D’altro canto, Kena Mobile ha una copertura migliore potendo sfruttare la rete di Tim, che raggiunge 7.616 Comuni su 7.815 (pari al 99% della popolazione italiana) in 4G e fino al 99,9% del territorio in 3G.

Per chi arriva dai principali gestori come Vodafone, Tim e WINDTRE il vantaggio più evidente è quello di poter spendere una cifra relativamente bassa per avere tutti i minuti, SMS e Gigabyte che gli servono (13,99 al mese per chi effettua la portabilità o 8,99 euro al mese per chi scegliere di avere un nuovo numero). Inoltre, Kena Mobile al contrario dei top provider non prevede vincoli o costi extra che potrebbero sfuggire all’utente medio. Quest’ultimo ha la possibilità di lasciare l’azienda in ogni momento senza dover affrontare penali, costi ulteriori o spese per la disattivazione.

Le offerte di Kena includono gratuitamente tutti i principali servizi di base come la segreteria telefonica, un’app per la gestione dell’offerta, la possibilità di effettuare una ricarica online o di verificare il credito residuo e la modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Non solo, nel piano sono compresi anche Lo Sai, il servizio per sapere chi ha tentato di contattarci mentre il telefono era spento, irraggiungibile o si era impegnati in un’altra conversazione, e Chiama ora, che avvisa tramite un SMS gratuito quando un numero di telefono torna raggiungibile.

Anche per chi arriva da Vodafone, Tim e WINDTRE c’è però il problema della velocità di navigazione. Le prestazioni della rete di Kena permettono comunque di leggere le email e di utilizzare tutte le principali app (mappe, chat, social network) e servizi di streaming di musica e video, anche se potrebbe sorgere qualche rallentamento se si tratta di contenuti in altissima qualità.