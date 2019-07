Passa a Kena Mobile da Iliad: 50 GB, minuti e SMS illimitati a 5,99

Kena Mobile lancia il guanto di sfida ad Iliad, l’operatore di telefonia mobile francese che grazie alle sue offerte commerciali particolarmente aggressive è riuscito a conquistare la quarta posizione nel settore in pochi mesi. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) nasce su iniziativa di Tim proprio in risposta all’ingresso dell’azienda d’Oltralpe nel mercato italiano e inizialmente ha deciso di contrastare il tuo principale concorrente omologandosi alla sua offerta. Oggi però Kena ha deciso di seguire una strategia decisamente più aggressiva per contrastare l’espansione dell’azienda francese.

L’offerta più economica dell’operatore virtuale low cost di Tim, dedicata proprio a chi arriva da Iliad e altri MVNO selezionati, passa infatti da 6,99 a 5,99 euro al mese. Il traffico voce e dati, così come i servizi inclusi, restano gli stessi.

I pro e i contro di passare a Kena Mobile da Iliad

Kena 5,99 offre gli stessi servizi di Giga 50, ovvero l’offerta più richiesta di Iliad. Il pacchetto comprende minuti illimitati per chiamare numeri fissi e mobili senza scatto alla risposta, SMS illimitati e 50 Gigabyte di traffico per navigare tra le pagine web o accedere alle app e servizi online preferiti in mobilità. Inoltre, a luglio la spesa per l’attivazione di tutte le tariffe del MVNO è azzerata. La tariffa di Kena inoltre include senza alcun costo aggiuntivo anche i servizi di base più richiesti.

La segreteria telefonica non prevede alcun costo di attivazione ed è possibile ascoltare i messaggi salvati sfruttando i minuti compresi dal proprio piano. Le SIM di Kena inoltre integrano il blocco automatico di qualsiasi servizio a sovrapprezzo, in modo da non consumare inutilmente il credito telefonico, e la modalità Hotspot per condividere i Gigabyte previsti dall’offerta con altri dispositivi, trasformando lo smartphone sostanzialmente in un modem Wi-Fi portatile. Lo sai di Kena permette di non perdersi neanche una chiamata in modo del tutto gratuito mentre la tariffazione avviene una volta al mese, sempre lo stesso giorno. In questo modo si ha la certezza di sapere esattamente quanto si spende per il proprio piano.

Kena come Iliad non pone vincoli ai propri clienti. Quest’ultimi possono richiedere il recesso del contratto in ogni momento senza vincoli né penali. Il provider permette poi di controllare online i propri consumi sia dal proprio sito sia dall’app Kena, o tramite una chiamata gratuita al numero di assistenza 40181. L’app di Kena è disponibile per iPhone e telefoni Android e consente di gestire ogni aspetto della linea e di effettuare anche ricariche online, controllare le promozioni attive sulle linea e molto altro ancora.

Kena inoltre oggi propone il nuovo servizio Giga Amico, che permette di condividere 2 GB del proprio traffico dati con un altro utente che dispone di una linea del MVNO al costo di 1 euro. Per farlo è sufficiente inserire il numero di telefono a cui si vogliono regalare i Gigabyte nell’area MyKena sul sito dell’operatore o nel menù servizi dell’app. L’amico ha 7 giorni per poter usufruire del traffico donato.

Passare a Kena significa poi poter usufruire dell’efficiente e capillare rete di Tim. Il segnale dell’operatore raggiunge 7.458 Comuni su 7.815 con il 4G, pari a quasi il 99% del territorio nazionale. Inoltre, la velocità di risposta della rete e di trasmissione dei dati è di appena 37,7 ms.

Abbandonare Iliad per passare a Kena permette quindi di usufruire degli stessi servizi e vantaggi garantiti dall’operatore francese ma con un addebito mensile di 5,99 euro invece di 7,99 euro al mese. Inoltre, come già anticipato, la copertura del provider low cost di Tim è decisamente superiore a quella del concorrente francese. Il cambio di operatore però porta con sé anche degli svantaggi.

Il più importante è la velocità di navigazione. Iliad consente di accedere al web tramite 4.5G mentre l’offerta di Kena prevede il 4G Basic, la cui velocità di navigazione massima è di 30 Mbps in download e upload. L’operatore mobile virtuale di Tim inoltre non comprende la modalità telefono incluso mentre Iliad consente di acquistare a rate o in un’unica soluzione i più recenti modelli di iPhone di Apple.

Kena 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l‘attivazione è azzerata ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

L’operatore oggi offre l’opportunità di condividere il proprio traffico con un amico che dispone di una linea Kena. E’ possibile regalare fino a 2 GB al costo di 1 euro. Per farlo è sufficiente inserire il numero al quale cedere i Gigabyte e attivare il servizio. L’amico avrà 7 giorni di tempo per consumarli.

L’offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero arrivando da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Kena Mobile offre due diverse possibilità per ricevere la propria SIM. La prima è quella di riceverla direttamente nella cassetta delle lettere, quindi senza dover concordare nulla con il corriere, e attivarla poi tramite videochiamata guidata con un operatore del provider. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18, il sabato dalle ore 9 alle 14. Non è necessaria nessuna prenotazione e si può richiedere l’orario che si preferisce. La procedura ha una durata media di 10 minuti.

La seconda modalità prevede l’attivazione online ed effettuare il ritiro presso la tabaccheria o il punto vendita convenzionato con Banca 5 più vicino. Per trovarla è possibile sfruttare l’apposito servizio presente nella pagina dedicata del sito di Kena. Per prendere possesso della SIM è necessario portare con sé la mail inviata dall’operatore con il QR Code, un documento d’identità e il codice fiscale. Il pagamento può essere effettuato direttamente in tabaccheria mentre l’attivazione vera e propria avverrà nell’arco di 24 ore.