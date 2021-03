Scegliendo una delle offerte "Passa a Kena Mobile" disponibili in questo momento e richiedendo la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore, i nuovi clienti possono ricevere un bonus aggiuntivo. L'operatore offre, infatti, un buono spesa di 10 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi previsti dalle offerte in listino. Ecco come funziona la nuova promozione valida fino al prossimo 29 di marzo.

Passa a Kena Mobile: buono spesa in regalo con la portabilità del numero

Scegliendo di attivare una delle nuove offerte Kena Mobile e richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore si riceverà un bonus aggiuntivo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è prevista la possibilità di accedere ad un buono spesa da 10 euro. Tale buono può essere utilizzato nei supermercati Carrefour o Famila, A&O, Dok aderenti per acquistare qualsiasi prodotto in vendita. Il buono sarà spendibile fino al prossimo mese di giugno e verrà inviato all’utente subito dopo il completamento della portabilità, tramite SMS.

Da notare, inoltre, che la promozione in questione si somma alle altre iniziative dell’operatore. Le offerte Kena Mobile, infatti, sono disponibili con attivazione e SIM gratis e, per i nuovi clienti, c’è la possibilità di sfruttare la promozione “porta un amico”. Se si viene invitati a passare a Kena, infatti, dopo l’attivazione di una delle offerte dell’operatore si riceverà una ricarica omaggio di 5 euro, utile per coprire i costi della propria offerta. Per attivare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 29 marzo.

Ecco le offerte Kena Mobile disponibili in questo momento:

Offerte “Passa a Kena Mobile”

La prima opzione da tenere in considerazione è Kena 9,99. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5.5 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 9,99 presenta un costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero da Iliad, Poste Mobile, Ho.Mobile, Lycamobile, Coopvoce, Fastweb, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Da notare, inoltre, che Kena 9,99 è attivabile direttamente online senza alcun costo di attivazione. Anche la spedizione della SIM è gratis.

Un’altra offerta per passare a Kena Mobile è Kena 12,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7.5 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 12,99 presenta un costo periodico di 12,99 euro al mese. Da notare che anche in questo caso l’attivazione è completamente gratuita, così come la spedizione della SIM. L’offerta di Kena Mobile è disponibile per tutti, richiedendo la portabilità da un qualsiasi operatore di telefonia mobile.

Per attivare una nuova SIM senza portabilità è possibile, invece, puntare su Kena 7,99. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload

con velocità massima di 30 Mbps in download ed in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 4.5 GB al mese senza costi aggiuntivi

Il costo mensile è di 7,99 euro al mese e l’attivazione è gratuita. Da notare che la promozione con buono spesa in regalo non si applica a quest’offerta in quanto è legata alla portabilità del numero.

