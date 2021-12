Passa a Kena: le offerte più importanti di Dicembre 2021

Chi passa a Kena a dicembre può avere non solo un piano di telefonia mobile con tanti Gigabyte a meno di 8 euro al mese ma godersi tutta la Serie A, Champions League oltre a film, serie TV, documentari, cartoni animati e produzioni originali sul proprio smartphone. Kena Mobile non è nemmeno nuovo ad iniziative per favorire i propri clienti con vantaggi e promozioni. L’operatore per festeggiare il traguardo di 2 milioni di utenti attivi a dicembre regala ai propri clienti 20 GB aggiuntivi gratuiti da attivare online entro il 18/12/21 e utilizzare in 30 giorni. Non solo, con Porta un amico in Kena chiunque convinca un amico a sottoscrivere un’offerta del gestore low cost ottiene una ricarica omaggio da 5 euro (massimo 50 euro per 10 persone). Anche chi passa a Kena ottiene lo stesso bonus in ricarica.

Passa a Kena: le offerte più importanti di dicembre

Chi passa a Kena può scegliere tra tariffe senza costi nascosti e vincoli di permanenza. L’utente può quindi recedere dal contratto in ogni momento senza dover pagare eventuali penali o costi di disattivazione della linea. Quasi tutte poi non prevedono rimodulazioni, ovvero hanno il prezzo fissato per durata del rapporto con l’operatore. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese, in modo di avere la certezza di sapere quanto si spende e quando avverrà l’addebito. Chi passa a Kena può utilizzare gratuitamente tutti i servizi di base a partire dalla Segreteria telefonica. Per l’ascolto dei messaggi infatti si utilizzano i minuti inclusi nelle offerte. Lo Sai di Kena permette di non perdere una telefonata nemmeno quando il telefono è occupato o non raggiungibile mentre la modalità Hotspot consente di condividere la connessione dati con altri dispositivi. L’operatore poi blocca in automatico l’attivazione di servizi a sovrapprezzo come sfondi, suonerie, oroscopi, news, etc.

Kena Mobile appoggiandosi alla rete di TIM raggiunge in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload il 99% della popolazione italiana. Ecco le offerte disponibili per chi passa a Kena a dicembre:

1. Kena 9,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi passa a Kena da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

Fastweb

Feder Mobile

Professional Link

China Mobile

Telmekon

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Wing Mobile

Withu Mobile

Attiva Kena 9,99 »

2. Kena 7,99 Special

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi passa a Kena da:

Iliad

Poste Mobile

Lycamobile

Fastweb

Feder Mobile

Professional Link

China Mobile

Telmekon

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobil

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Noitel

NTmobile

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Wing Mobile

Withu Mobile

3. Kena 12,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 7,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese per sempre. L’attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi passa a Kena da qualsiasi operatore con portabilità del numero.

Attiva Kena 12,99 »

4. Kena 7,99 (nuovi numeri)

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 30 Mbps (di cui 4,5 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 4,99 euro mentre SIM e relativa consegna sono gratuite.

Attiva Kena 7,99 Nuovi Numeri »

I Gigabyte inclusi in tutte le offerte si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata al 4G cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

5. Kena TIMVISION

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catalogo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catalogo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN – 10 partite di Serie A per giornata, tutta la Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , oltre ai canali tematici di Inter e Milan . Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– 10 partite di per giornata, tutta la con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , oltre ai di e . Si possono poi seguire molti altri sport come e e per la boxe, e insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

(incluso per 12 mesi) – le prossime , con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche e . Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con 1 GB per navigare fino a 60 Mbps in 4G e disponibile anche in Ue in 3G

L’offerta è disponibile per chi passa a Kena attivando una SIM gratuita con nuovo numero ed è gratuita per i primi 3 mesi, poi 19,99 euro al mese per 12 mesi. Dal 13esimo mese il costo è di 29,99 euro al mese. L’attivazione è di 36 euro pagabili con carta di credito e suddivisi in 12 rate mensili da 3 euro già inclusi nel costo mensile.

Chi passa Kena può ulteriormente personalizzare la propria offerta acquistando una delle seguenti opzioni:

Opzione Kena Full – 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB in più al mese (di cui 4,5 GB utilizzabili in Ue) a 6 euro al mese senza costo di attivazione

– 1000 minuti, 100 SMS e 70 GB in più al mese (di cui 4,5 GB utilizzabili in Ue) a 6 euro al mese senza costo di attivazione SOS 30 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 10 Giga – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 10 GB da utilizzare entro 24 ore al costo di 3 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico SOS 500 Mega – quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico si possono ottenere 500 MB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 1 euro senza spesa di attivazione. Il servizio non si rinnova in automatico Opzione 100 minuti – 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

– 100 minuti aggiuntivi al mese al costo di 1 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente Opzione 100 SMS – 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese senza spesa di attivazione. Il servizio si rinnova in automatico se il credito residuo è sufficiente

Con il servizio Giga Amico si possono trasferire fino a 5 GB a un altro numero Kena al costo di 1 euro una tantum. Si ha tempo 7 giorni per poter utilizzare i Gigabyte regalati. Giga Amico si attiva dall’Area Clienti MyKena da web o nel Menù Servizi dell’app Kena.

Passa a Kena: come acquistare le offerte e attivare la SIM

Chi passa a Kena può attivare l’offerta desiderata direttamente sul sito dell’operatore, dall’app Kena Mobile, chiamando il servizio di assistenza gratuito 181 o presso uno dei negozi autorizzati. Scegliendo la modalità online il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata (Mastercard, Visa, American Express), Postepay o PayPal. La spedizione della SIM è gratuita. La scheda telefonica viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere in 3-9 giorni dalla conferma dell’avvenuto pagamento. Per seguire l’andamento in tempo reale del vostro ordine potete accedere all’apposita sezione dell’app Kena Mobile inserendo codice fiscale e numero d’ordine. In alternativa si può effettuare il ritiro in prima persona in uno dei tabaccai convenzionati con Mooney. In questo caso servono il codice QR inviato dall’operatore via mail, codice fiscale e un documento d’identità e si può pagare anche in contanti. Per trovare il punto di ritiro più vicino potete consultare la voce Negozi sul sito dell’operatore.

Per attivare la SIM si deve procedere alla videoidentificazione. La procedura, necessaria per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM, prevede di realizzare un video-selfie attraverso la fotocamera dello smartphone o la cam del PC. Nella registrazione dovranno comparire il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online, la nuova SIM Kena e il numero d’ordine. Chi passa a Kena con portabilità del numero deve inserire anche i dati della vecchia SIM. La portabilità è gratuita e comporta in automatico la cessazione del contratto con il precedente gestore. E’ possibile effettuare la videoidentificazione quando si vuole senza prendere appuntamento. Il servizio è disponibile nell’orario che si preferisce dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 14:00. In tutto per la videoidentificazione servono in media meno di 10 minuti. L’attivazione avverrà entro poche ore dalla conferma dell’identità.