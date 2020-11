Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di Novembre 2020

Il nuovo colosso della telefonia mobile nato dall’unione tra Wind e Tre è risultato l’operatore con la rete più veloce d’Italia. A certificare questo risultati uno studio di Ookla su 7 milioni di speed test. Secondo i dati raccolti dalla società la velocità a cui navigano, in media, gli utenti WindTre è di 43,92 Mbit/s.

Per un’offerta con 40 Giga al mese e con minuti illimitati verso i numeri nazionali un cliente di WindTre spende ogni mese 14,99 euro. Large è una promozione del gestore che si può attivare solo decidendo di pagare con il sistema automatico Easy Pay, si tratta di registrare la propria carta di credito (o di debito) o il conto come metodo di pagamento preferito.

Quanto si può risparmiare passando a Iliad

Il canone mensile proposto per poter avere accesso ai servizi e alle offerte di questo gestore sono però piuttosto elevati, soprattutto se li si rapporta con il terzo classificato della stessa classifica. Nel rapporto di Ookla la terza rete con il miglior speed score è quella di Iliad, complessivamente la velocità di connessione registrata è stata di 31,34 Mbit/s.

Questo operatore, giunto in Italia solo nel Maggio 2018, riesce però a garantire dei pacchetti con minuti, sms e Giga che hanno dei costi molto contenuti. L’offerta più costosa nel catalogo di questo provider francese ha un canone mensile di 7,99 euro. Per chi attiva questa promozione, con un bundle dati di 50 Giga al mese, il conto annuale per il piano telefonico sarà di 95,88 euro.

Con WindTre sono disponibili una promozione da 40 Giga a 14,99 euro o un’offerta da 60 Giga a 16,99 euro. In entrambi i casi Iliad permette un risparmio mensile, pari a 7 o a 9 euro a secondo della tariffa attiva, e annualmente porta ad una riduzione della spesa mobile anche di 108 euro.

Le offerte Iliad, come trovare quella più conveniente

Molti operatori prevedono dei pacchetti win back o comunque delle promozioni mirate a sottrarre clienti ad uno specifico avversario. Iliad non ha mai adottato questa politica in Italia, il gestore ha al momento tre offerta in catalogo e sono proposte le stesse condizioni a chiunque le voglia acquistare.

Un utente WindTre che decide di cambiare operatore e di passare a Iliad potrà dunque scegliere una delle seguenti tariffe:

Voce

Giga 40

Giga 50

Per stabilire quale sia la migliore promozione mobile a cui passare il cliente può utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento dà la possibilità di conoscere le tariffe più convenienti del mese e di confrontarle con quello di uno specifico operatore.

L’utente inoltre può inserire il proprio gestore di provenienza in modo da sapere se per lui sono previsti dei servizi o degli sconti particolari. Con i filtri è possibile personalizzare anche la ricerca, si può selezionare un tetto massimo di costo mensile o una quantità di Giga minima da includere nel prezzo.

Le tariffe Iliad del mese

Per passare a Iliad è necessario innanzitutto scegliere quale offerta del gestore attivare. Vediamo in dettaglio quali costi e servizi include nei tre piani l’operatore e qual è la procedura per sottoscrivere le sue tariffe.

1. Voce

La prima è un’offerta riservata a coloro che non utilizzano il cellulare come strumento per connettersi. Si tratta di una tariffa che include nel canone, 4,99 euro al mese:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali sia fissi che mobili

sms verso i numeri nazionali

minuti e sms gratis anche in UE

40 Mega in 4G o 4G+

Il gestore offre a chi attiva le sue offerte alcuni servizi gratuiti, per esempio consente l’hotspot della rete anche con altri dispositivi mobili o fissi nelle vicinanze. E ancora, si può utilizzare la segreteria telefonica senza dover pagare per ascoltare i messaggi. Anche il servizio Mi richiami è incluso nell’attivazione della promozione.

2. Giga 40

A 6,99 euro è disponibile questo piano che include ogni mese:

chiamate verso i numeri nazionali e europei gratis

sms illimitati

40 Giga in 4G o 4G+ in Italia

4 Giga in UE

Una volta terminato il bundle compreso nel canone il gestore permetterà di continuare a navigare pagando 0,90 euro per 100 Mega per il 1 Giga extra. Nel pacchetto sono inclusi gratuitamente anche:

Segreteria telefonica

Mi richiami

Controllo Credito Residuo

Segreteria visiva

Avviso di chiamata (se hai il numero occupato)

Blocco numeri nascosti

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Tutti i clienti che passano a Iliad devono pagare 9,99 euro per la sim e l’attivazione del piano del gestore. Si tratta di una spesa che viene versata solo all’atto della sottoscrizione dell’offerta. Iliad non pone vincoli temporali e non si è costretti a rispettare alcun periodo di permanenza minima con questo operatore.

3. Giga 50

Il piano tariffario più popolare di questo operatore francese resta Giga 50, si tratta di un pacchetto che fornisce agli utenti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

sms e chiamate senza limiti in UE

50 Giga in Italia

4 Giga in UE

Le condizioni e i servizi extra sono gli stessi già descritti per le altre offerte.

Come passare da WindTre a Iliad

La procedura per sottoscrivere le promozioni Iliad in portabilità da WindTre è molto semplice. L’utente può collegarsi al sito del gestore, oppure si può recare in uno degli Store presenti nelle principali città italiane o nei corner nei grandi magazzini.

Le informazioni da fornire per completare correttamente l’iter sono:

dati personali

numero carta di identità (o documento di riconoscimento)

codice fiscale

il codice seriale della sim

carta di credito o debito

In fase di registrazione del proprio profilo Iliad è necessario associare una carta come metodo di pagamento, successivamente si potrà procedere al rinnovo su credito residuo effettuando le ricariche mese su mese. Se l’utente si dimenticherà di ricaricare il credito entro i tempi previsti Iliad tenterà l’addebito su carta.

Il codice seriale della sim deve essere fornito solo nel caso in cui si richieda di mantenere il vecchio numero telefonico, questo codice si trova sulla sim o sul contratto sottoscritto con il precedente operatore. ICCD, sigla con cui si identifica questo codice della card, è composto da 19 cifre.

L’attivazione della promozione Iliad prevede la registrazione di un video messaggio come sistema di identificazione del cliente. Si può anche optare per il riconoscimento di persona al momento della consegna della sim, in questo si dovrà consegnare una copia del proprio documento di identità al corriere. Per attivare le offerte Iliad gli utenti devono risiedere o avere un domicilio in Italia e avere almeno 15 anni.

Area personale, come funziona e come si attiva

Per gestire la promozione Iliad sarà fondamentale il proprio profilo personale. L’utente fornendo le credenziali di cui è in possesso, gli vengono inviate con la sim oppure sono consegnate al momento dell’acquisto in negozio, potrà accedere alla propria pagina. Per chi si registra online, l’ID e la password saranno inviate alla mail fornita. Una volta effettuato il primo accesso si potrà scegliere una chiave d’accesso differente, l’ID invece sarà sempre quello fornito da Iliad.

Finché non si accederà all’Area personale completando la procedura di attivazione non si potrà usufruire dell’offerta prescelta. Gli utenti che richiedono di poter mantenere il numero di cellulare attivato con un altro gestore dovranno attendere qualche giorno prima che la portabilità sia completa. Nel frattempo potranno comunque utilizzare la promozione Iliad, ma quando effettueranno chiamate o invieranno sms i destinatari vedranno il numero Iliad.

Da questa sezione Personale sarà possibile ricaricare la sim, monitorare i consumi e i contatori del bundle dati. Sarà possibile anche attivare o disattivare servizi a pagamento o specifiche opzioni, ad esempio tramite il profilo online si potranno visionare i messaggi lasciati sulla vostre segreteria visiva. L’Area personale permetterà anche di inoltrare le chiamate verso un numero preferito in caso sia irraggiungibili o impegnati in un’altra conversazione.

In questa area ad accesso privato è possibile anche bloccare o sbloccare la propria sim e, in caso di blocco accidentale, richiedere il PUK a Iliad. Se vi collegate al sito di Iliad dal cellulare potrete impostare anche la memorizzazione delle informazioni, in questo modo connettendosi dallo smartphone entrerete direttamente nel vostro profilo.

Assistenza utenti e contatti

Il Servizio clienti Iliad è raggiungibile tramite il sito oppure chiamando il 177. Gli operatori sono disponibili anche tramite le pagine ufficiali del gestore di Instagram, Twitter e Facebook. L’operatore raccomanda di non fornire informazioni personali a chi dovesse chiamare da numeri diversi dal 177 proponendo offerte Iliad.

In caso di contatti dubbi da parte di fantomatici addetti a vendite o tecnici del gestore si possono inviare segnalazioni all’indirizzo mail privacy@it.iliad.com.