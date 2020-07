Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di luglio 2020

Per risparmiare e avere maggiori servizi inclusi nel canone uno dei migliori metodi per i clienti mobile è il passaggio da un operatore all’altro. A Luglio ecco quali sono le promozioni più vantaggiose per passare da Wind a Iliad e ottenere un canone più basso e un bundle Giga abbastanza ampio a prezzi convenienti. Iliad non prevede offerte dedicate verso nessun gestore, quindi i suoi piani possono essere attivati sia con portabilità del numero Wind che acquistando una nuova sim

Gli utenti Wind che non siano soddisfatti del servizio offerto dal nuovo colosso WindTre o che vogliano ridurre le spese di telefonia mobile possono valutare le offerte di Iliad. L’operatore francese, nonostante l’aumento della concorrenza e l’ingresso nel mercato italiano di diversi gestori virtuali, riesce a mantenere promozioni a costi contenuti e con un bundle dati maggiore rispetto a quello dei gestori tradizionali.

Il risparmio garantito è evidente anche se dover fare troppe analisi. Prendiamo WindTre, il gestore offre a 12,99 euro al mese la sua tariffa Medium, questo piano include 20 GB, minuti illimitati e 200 sms. Iliad per circa 8 euro al mese propone un pacchetto con minuti e sms senza limiti e con 50 GB per navigare online. Il canone del gestore d’Oltralpe in un anno farà risparmiare al cliente 60 euro dandogli 30 GB in più al mese e sms illimitati.

I progetti futuri di Iliad in Italia

Iliad sembra inoltre impegnata a rispettare gli impegni stabiliti con il suo progetto di sviluppo aziendale Odyssée 2024. Se il gestore continuerà a costruire la sua rete di infrastrutture e ad accelerare sullo sviluppo del 5 G e della fibra i problemi di copertura lamentati in alcune zone d’Italia dovrebbero essere superati. L’obiettivo posto dal programma del business è di raggiungere i 6000 siti attivi entro il 2020 e di raddoppiarli entro il 2024.

I recenti sviluppati legati al Covid-19 hanno inoltre contribuito a motivare il gestore ad anticipare il lancio di offerte convergenti mobile e fisso di Iliad in Italia. La lettura delle ultime dichiarazioni di Benedetto Levi da parte della stampa specializzata hanno fatto presumere che la società potrebbe fare il suo ingresso in questo settore entro il 2024. Resterà da vedere se il lancio delle promozioni casa e mobile sarà un momento di svolta per il mercato, così come lo è stato per il mondo delle offerte mobili.

Le offerte Iliad in portabilità da Wind

Per i clienti Wind che vogliano passare a Iliad ci sono tre promozioni attivabili. Il gestore francese non prevede delle offerte ad hoc per sottrarre clienti ad uno specifico concorrente, anzi i suoi piani hanno lo stesso costo e le stesse spese di attivazione sia per i nuovi clienti che attivino una nuova sim, sia per coloro che chiedano la portabilità del vecchio numero.

Se si richiede la portabilità del precedente contatto è necessario indicarlo in fase di registrazione e attendere qualche giorno in più per avere attiva l’offerta sulla sim Iliad. I clienti che vogliano passare a Iliad da Wind potranno attivare uno di questi piani:

Voce

Giga 40

Giga 50

1. Voce

Il primo è un’offerta con un canone di 4,99 euro al mese che include:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

La tariffa per continuare a navigare oltre la soglia dei 40 MB è di 0,90 euro ogni 100 MB. Questo è un piano che può essere adatto a coloro che utilizzino soprattutto le chiamate vocali e i messaggi di testo classici. Per attivare i pacchetti Iliad, a prescindere dall’operatore da cui si proviene, sarà necessario pagare 9,99 euro per la sim, non sono invece richiesti costi di attivazione.

Scopri Iliad Voce

2. Giga 40

Il gestore non ha un catalogo di offerte molto vasto, ma i suoi pacchetti sono molto semplici e puntano su trasparenza e convenienza. La prima promozione con Giga e minuti ha un canone di 6,99 euro al mese, attivando questa offerta i clienti che passano a Iliad potranno contare su:

minuti e sms illimitati verso i numeri italiani e quelli UE

40 GB per connettersi in Italia

4 GB in UE

I costi non inclusi nel piano sono quelli per MMS, la tariffa applicata è di 0,49 euro per ogni messaggio multimediale sia in Italia che all’estero, e per gli sms inviati a numeri stranieri non compresi nel roaming UE, costo di 0,28 euro a messaggio.

In tutti i piani Iliad sono invece compresi i servizi di segreteria telefonica e visiva, altri operatori fanno pagare queste funzioni, l’opzione di chiamata su occupato o numero non raggiungibile e l’hotspot dei Giga inclusi nel pacchetto.

3. Giga 50

La promozione più conveniente per passare a Iliad, anche a due anni dal lancio, resta Giga 50. L’offerta ha un canone di 7,99 euro al mese. In questo piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

La tariffa per il traffico dati extra soglia sarà di 0,90 euro ogni 100 MB. Prima di terminare il bundle gratuito Iliad invierà un promemoria al cliente per avvisarlo di essere vicino all’esaurimento dei dati, con quel messaggio chiederà l’autorizzazione a bloccare o sbloccare la connessione se si superasse la soglia di 50 GB.

Leggendo con attenzione il contratto e le condizioni economiche, un’altra opzione a pagamento prevista per i clienti Iliad è quella per le chiamate verso i numeri speciali e i satellitari. Per chiamare le numerazioni speciali si spenderanno 3,99 euro al minuto, mentre per quelle verso i contatti satellitari il costo sale a 16,99 euro al minuto.

Attiva Giga 50

I servizi offerti ai clienti Iliad

Come accennato, il gestore include nei suoi piani dei servizi che in genere vengono fatti pagare dagli operatori. Si tratta di funzioni come l’avviso di chiamata o il Mi richiami, la tendenza dei concorrenti è di chiedere un contributo ai clienti che utilizzino queste opzioni.

Passando a Iliad saranno compresi gratuitamente nei pacchetti, sia voce che Giga:

segreteria telefonia e visiva

controllo credito residuo chiamando il 400

hotspot della rete

mi richiami e avviso di chiamata

Per il trasferimento di chiamata invece il gestore chiede di pagare 0,05 al minuto.

Volete cambiare il cellulare, ecco le offerte Iliad

Sullo store di Iliad è presente un menù smartphone, in questa sezione si trovano le offerte cellulare incluso. del gestore. Sono quelle offerte che permettono di acquistare un telefono a rate abbinando le spese al piano mobile attivato. Iliad da la possibilità a chi è già cliente di ottenere dei pacchetti dilazionati scontati, per i nuovi clienti è previsto invece un pagamento conveniente ma in un’unica soluzione.

I modelli disponibili a Luglio sono:

iPhone 11 Pro Max 64GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

Come passare a Iliad

Per effettuare l’attivazione delle offerte descritte e chiedere la portabilità del numero Wind, i clienti dovranno recarsi presso uno dei corner presenti nella loro città o procedere alla registrazione online sul sito del gestore.

La procedura richiede che l’utente fornisca:

un documento di identità

i dati personali

estremi per il pagamento con carta o con addebito sul conto (in seguito si potrà pagare su credito residuo)

Per richiedere la portabilità del numero precedente dovrete anche fornire il codice seriale della scheda. Niente panico, è solo una stringa numerica che identifica il vostro attuale contatto e si trova sulla scheda all’interno dello smartphone e sul contratto Wind. Potrete quindi agilmente recuperare il seriale e inserirlo quando indicherete che volete conservare il vecchio numero di telefono.

Se volete ottenere subito la sim vi converrà recarvi nei punti vendita di Iliad o trovare i corner nei centri commerciali. In ogni caso se deciderete di utilizzare le SimBox dovrete registrare un video in cui dichiarate di voler passare a Iliad, il vantaggio di operare nei centri del gestore è che potrete ricevere assistenza dal personale dell’operatore. La procedura online prevede una doppia opzione per il riconoscimento degli utenti, o una videochiamata oppure la consegna di una copia del documento di identità al corriere che vi porterà la sim.

Per attivare la scheda dovrete comunque collegarvi al sito di Iliad e inserire user e password che vi saranno state fornite durante la registrazione. Per poter iniziare ad utilizzare la sim dovrete attendere 48 ore perché sia effettivo il passaggio da Wind.

Come trovare le migliori offerte per passare ad un altro gestore

Il comparatore di SosTariffe.it è un buon alleato per poter avere immediatamente una panoramica completa delle promozioni win back o riservate ai clienti che chiedano la portabilità. Se con Iliad questa operazione è superflua, perché – come vedremo – le sue offerte sono uguali per tutti gli utenti, può essere una funzione molto comoda in altre situazioni.

Si dovrà solo selezionare il menu telefonia mobile e avviare il confronto tra i piani, nella colonna dei filtri poi è chiaramente individuabile la voce attuale operatore e quella portabilità. I clienti potranno indicare le opzioni preferite e l’algoritmo adatterà i risultati e fornirà le migliori promozioni per il cambio gestore.

Scopri come cambiare operatore e risparmiare

