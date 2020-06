Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di Giugno 2020

Da quando è arrivata in Italia, pochi anni fa, Iliad ha saputo conquistare molti clienti con le sue offerte di telefonia mobile a basso costo e soprattutto con decine di gigabyte da dedicare al traffico dati. Vediamo qui di seguito le migliori offerte per Iliad di giugno 2020 per chi arriva da Wind e da altri operatori che già offrono soluzioni particolarmente convenienti.

Iliad Giga 50 e Giga 40

Giga 50 è l’offerta più costosa e ricca di Iliad, che fin da subito ha scelto di non avere troppe tariffe di telefonia mobile su misura, come fanno altri operatori, ma proporre una scelta limitata, low-cost e adatta a tutti. A giugno 2020 Giga 50 ha infatti minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G/4G+ per il traffico dati, al costo mensile di 7,99 euro per sempre, più 9,99 euro una tantum per avere la SIM. Se si preferisce c’è anche Giga 40: è identica alla precedente, ma il traffico dati è limitato a 40 GB e il costo mensile è di 6,99 euro.

Sia Giga 40 che Giga 50 danno diritto anche a minuti e SMS illimitati in Europa, più 4 GB dedicati per il traffico Internet in Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

Inoltre, Iliad offre minuti illimitati per le chiamate ai telefoni fissi di Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan, oltre ai fissi e mobili di Alaska, Canada, USA e Hawaii.

Ricapitolando:

Iliad Giga 50 : minuti e SMS illimitati, 50 GB per il traffico dati, minuti e SMS illimitati e 4 GB in roaming in Europa, minuti illimitati in più di 60 destinazioni, a 7,99 euro al mese

: minuti e SMS illimitati, 50 GB per il traffico dati, minuti e SMS illimitati e 4 GB in roaming in Europa, minuti illimitati in più di 60 destinazioni, a 7,99 euro al mese Iliad Giga 40: minuti e SMS illimitati, 40 GB per il traffico dati, minuti e SMS illimitati e 4 GB in roaming in Europa, minuti illimitati in più di 60 destinazioni, a 6,99 euro al mese

Le offerte Iliad non hanno scatto alla risposta e permettono la portabilità del numero. Sottoscrivendo le offerte Giga 40 e Giga 50 sono inclusi alcuni servizi, ovvero:

Mi richiami

Hotspot

Controllo credito residuo

Segreteria telefonica

Che cosa succede se si supera la soglia di traffico con Iliad?

I 40 e 50 GB di Giga 40 e Giga 50 sono tanti, di norma più che sufficienti per chi, in un mese, vuole navigare su Internet, guardare programmi in streaming e ascoltare musica, postare sui suoi social network preferiti o effettuare videochiamate. Ma non sempre bastano: se ad esempio non si ha in casa una connessione fissa e si vuole utilizzare il proprio smartphone in tethering come se fosse un modem, magari anche per le trasmissioni streaming ad altissima qualità, la soglia può essere superata.

In questo caso Iliad non rimuove la possibilità di navigare, ma la fa diventare a pagamento: una volta superati i 50 GB di dotazione mensile, infatti, si può continuare a utilizzare Internet al costo di 0,90 euro ogni 100 MB.

L’offerta Voce

L’altra offerta di Iliad per giugno 2020 è rivolta a chi non utilizza lo smartphone per navigare su Internet ma solo per telefonare, o magari ha bisogno di un secondo dispositivo destinato esclusivamente alle chiamate con un canone molto basso. Voce dà diritto a minuti e SMS illimitati a un costo di 4,99 euro al mese (oltre ai consueti 9,99 euro una tantum per la SIM). Inoltre ci sono 40 MB in 4G/4G+ per tutte le evenienze.

Come per Giga 40 e Giga 50, superati i 40 MB, previo espresso consenso, si può continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100 MB.

Infine, Voce include minuti e SMS illimitati verso l’Europa e 40 MB dedicati per il roaming.

Che cosa conviene di più tra Wind e Iliad?

I clienti che hanno già un’offerta Wind e stanno pensando di passare a Iliad devono prendere in considerazione diversi aspetti, il primo dei quali è ovviamente la convenienza della loro tariffa, che potrebbe essere ormai molto datata, in particolare con una dotazione di GB inferiore alla media degli altri operatori e anche delle offerte per nuovi clienti della stessa Wind (oggi WindTre).

Per fare un raffronto con Giga 40 e Giga 50, al momento la migliore tariffa di telefonia mobile di WindTre è Medium con Easy Pay, a 12,99 euro al mese con 20 Giga di traffico, minuti illimitati e 200 SMS. Sicuramente meno vantaggiosa delle tariffe Iliad (anche se bisogna tenere conto sempre della qualità della linea, che può variare da zona a zona con i diversi operatori), ma ci sono due “però”.

Il primo è l’offerta per gli Under 20: Student, infatti, offre a 9,99 euro al mese minuti e SMS illimitati e ben 80 giga di traffico dati, il doppio di Giga 40. Per i più giovani potrebbe essere una tariffa molto interessante, così come Unlimited, che oltre a minuti e SMS offre anche i Giga illimitati, soluzione non contemplata al momento da Iliad. Tutto questo però si paga caro: il costo di Unlimited è infatti di 29,99 euro al mese.

Se non si rientra in uno di questi due casi particolari – Under 20 alla ricerca di molto traffico dati o clienti di qualunque età interessati a non avere nessun limite per la navigazione Internet – allora al momento è conveniente passare da Wind a Iliad, una volta fatte le debite analisi relativamente alla ricezione del proprio smartphone.

Scopri Giga 50 »

Come attivare le offerte Voce, Giga 40 e Giga 50

Le offerte Iliad possono venire attivate direttamente via Internet: basta registrarsi sul sito. È possibile verificare la propria identità o con la videoidentificazione (nel qual caso si riceverà la SIM direttamente all’indirizzo inserito durante la registrazione, senza bisogno di essere a casa a ricevere il corriere di persona) o con la consegna tramite corriere (che si occuperà di identificare il cliente, che quindi deve essere presente).

Una volta terminata la registrazione online si dovrà sostenere il primo pagamento dato dal primo mese più il costo della SIM, pari in totale a:

14,98 euro per Voce

16,98 euro per Giga 40

17,98 euro per Giga 50

Questi costi, in tale misura, sono da sostenere una sola volta: dal secondo mese in poi si sosterrà soltanto la tariffa dell’offerta mensile. Il primo pagamento può essere effettuato solo con carta di pagamento (Visa, Master Card) e carta prepagata (Poste Pay, Bancomat, etc.).

È possibile effettuare la portabilità del numero direttamente sul sito di Iliad o tramite Simbox, scegliendo anche, in fase di registrazione, se mantenere o meno il proprio credito residuo. La portabilità può essere effettuata anche su SIM già attiva.

Per verificare l’attivazione della propria offerta bisogna attendere la ricezione di due email da parte di Iliad: un’email di conferma della registrazione e un’email con le credenziali per accedere alla propria Area Personale e lì gestire la SIM.

Se si sceglie la verifica d’identità tramite corriere, la consegna viene gestita da Bartolini con una tempistica media di 2-4 giorni lavorativi; tramite videoidentificazione, la consegna sarà gestita da Nexive o da Poste Italiane con una tempistica media di 4-8 giorni lavorativi.

Come ricaricare le offerte Iliad

Per rinnovare l’offerta mensile ci sono due modi: con addebito automatico (scegliendo tra il prelievo mensile con carta di pagamento (Mastercard o VISA) o addebito su conto corrente (SEPA)) e con ricarica manuale, da effettuare nella propria Area Personale, presso una Simbox in un Iliad Store o Corner o recandosi in un punto Sisal o Lottomatica: questi ultimi due consentono anche di pagare in contanti.

I tagli di ricarica possibili per le tariffe Iliad sono 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, 30 € e 50 €. Se si sceglie l’addebito mensile automatico, l’unico importo prelevato è quello della propria offerta. Per conoscere il credito residuo è sufficiente visitare la propria Area Personale e accedere alla sezione Consumi e credito; in alternativa si può inviare un SMS con scritto “credito” o chiamando dal proprio cellulare il numero 400.

Acquistare anche lo smartphone con Iliad

Se si scegliere di passare a Iliad da Wind o da un altro operatore, è possibile anche acquistare lo smartphone dove utilizzare poi la SIM Iliad. Come è pratica comune anche presso diversi altri operatori, il pagamento è nella forma o dell’unica soluzione o del contributo iniziale e delle rate mensili (30), ovviamente con importi variabili a seconda del modello scelto. I telefoni disponibili sono soltanto quelli Apple.

Al momento, tra le offerte più interessanti c’è quella per l’iPhone Apple Xs da 64 GB, che può essere acquistato in un’unica soluzione a 789 euro invece di 1059 euro.