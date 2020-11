Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di dicembre 2020

Quali sono i vantaggi principali per chi passa a Iliad da Wind ? Andiamo alla scoperta di quelle che sono le migliori offerte di dicembre che si possono attivare con l’operatore Iliad, quarto player di mercato in Italia, e quali i costi che le caratterizzano.

Uno dei metodi migliori per risparmiare sull’offerta di telefonia mobile, riuscendo magari anche ad accedere a un servizio di tipo migliorativo, consiste nel passaggio a un altro operatore.

Ne sono una prova le tariffe che hanno avuto la maggiore diffusione nel corso degli anni, ovvero le cosiddette offerte operator attack: in pratica si tratta di promozioni che possono essere attivate a un dato prezzo soltanto nel caso in cui si passi da un determinato operatore a un altro, altrimenti sarà necessario pagare un prezzo più altro.

Quali sono le possibilità offerte a chi passa a Iliad da Wind? Quali sono le condizioni da rispettare e i possibili benefici che si possono ottenere? Vediamo di seguito la panoramica delle migliori offerte di Iliad disponibili nel mese di dicembre 2020.

Passa a Iliad da Wind: ecco perché

La convenienza nel passare a Iliad da Wind è tanta: nonostante Wind sia un operatore che propone un vasto numero di offerte, che vengono calibrate sulla base del pubblico di riferimento, le promozioni di Iliad per la telefonia mobile hanno indubbi vantaggi.

In particolare, non si tratta di offerte di tipo operator attack, ma di tariffe che possono essere da qualsiasi cliente, a prescindere da quello che è il suo operatore di provenienza: la particolarità di Iliad consiste, infatti, proprio nel fatto di essere aperta a tutti.

Quello appena esposto è uno dei principali motivi che hanno rappresentato, negli anni, la vera forza dell’operatore francese, al quale si aggiungono i prezzi delle promozioni, che non sono mai superiori ai 10 euro al mese.

Sono due le proposte principali tra le quali è possibile scegliere se si decide di passare a Iliad da Wind (nel caso in cui si avesse una vecchia promozione con l’operatore) o da WINDTRE, nel caso in cui la tariffa fosse stata attivata con il nuovo operatore di telefonia mobile, nato dalla fusione tra Wind e Tre.

Si tratta di Iliad Giga 50 e Iliad Voce: vediamo insieme quali sono le differenze che contraddistinguono le due promozioni e per quale motivo preferire Giga 50 o l’offerta Voce.

Iliad Giga 50

Iliad Giga 50 è una promozione di tipo all inclusive, che comprende tutta una serie di servizi legati alle chiamate, ai messaggi e al traffico dati al costo fisso mensile di 7,99 euro. In particolare, si tratta di:

50 Giga per navigare in 4G o in 4G+, al termine dei quali si può continuare a navigare al costo di 0,90 centesimi di euro ogni 100 Mega consumati;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

minuti e SMS illimitati validi anche su tutto il territorio europeo;

4 Giga per navigare in roaming di Europa;

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, che includono più di 60 destinazioni per quanto riguarda i fissi in Europa, e i numeri fissi e mobili in USA e Canada.

Nell’offerta sono inclusi i seguenti servizi: Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. La promozione prevede il contributo di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad.

Se ti interessa conoscere nel dettaglio la promozione Iliad Giga 50, clicca sul link che trovi qui sotto e approfitta di tutti i vantaggi dell’attivazione online.

Scopri tutti i vantaggi di Iliad Giga 50 »

I giga extra in roaming sono invece disponibili nei seguenti Paesi: Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Si consiglia di attivare la promozione Iliad Giga 50 nel caso in cui si volesse risparmiare sulla tariffa dedicata alla telefonia mobile, ma al contempo si avesse l’intenzione di non rinunciare a una promozione tutto compreso.

Iliad Voce

Iliad Voce è un’offerta che è disponibile nel mese di dicembre 2020 e che può essere sottoscritta a un prezzo ancora più basso, che corrisponde a soli 4,99 euro al mese. Quali sono le peculiarità di questa offerta?

A parte il prezzo, davvero irrisorio, tra i vantaggi del piano mensile sono compresi:

40 Mega di traffico dati, con il quale sarà possibile navigare alla velocità del 4G o del 4G+, a seconda della copertura di rete;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

minuti e SMS illimitati validi anche su tutto il territorio europeo;

4 Giga per navigare in roaming di Europa.

Se ti interessa conoscere nel dettaglio la promozione Iliad Voce, clicca sul link che trovi qui sotto e approfitta di tutti i vantaggi dell’attivazione online.

Scopri tutti i vantaggi di Iliad Voce »

Anche in questo caso:

sono inclusi nella promozione i servizi Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero;

è necessario pagare un contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM Iliad;

al termine dei dati inclusi dell’abbonamento mensile, sarà comunque possibile continuare a utilizzare Internet da mobile al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega di traffico consumato.

Quest’ultimo elemento, ovvero il fatto che al mese siano disponibili soltanto 40 Mega, sottolinea come questa promozione sia adatta a un pubblico che non è particolarmente interessato a utilizzare Internet dal cellulare, ma utilizza il telefono per la sua funziona originaria: quella di chiamare.

Scegliere di passare a Iliad conviene

Come illustrato sullo stesso sito ufficiale dell’operatore, chi passa a Iliad da Wind o da qualsiasi altro gestore di telefonia mobile, potrà avere accesso ai seguenti privilegi:

un’offerta che nel tempo non cambia, ovvero non è soggetta a rincari o rimodulazioni come spesso capita con diversi gestori;

un’offerta senza vincoli e costi nascosti;

un gran numero di servizi inclusi nel costo dell’abbonamento mensile;

l’attivazione in soli 3 minuti.

A proposito dell’attivazione, è possibile procedere sia dal vivo, andando alla ricerca di quello che è l’Iliad Store o Corner più vicino alla propria abitazione, oppure procedere direttamente con la sottoscrizione online, che non comporta costi aggiuntivi, ma permette di portare a termine la procedura direttamente da casa propria e di ricevere la SIM senza dover pagare alcun prezzo di spedizione.

L’attivazione online delle offerte di Iliad

Il primo passo da compiere per completare la sottoscrizione di una delle offerte Iliad online è la registrazione al sito dell’operatore. Una volta ultimata questa operazione, ci si dovrà loggare con le proprie credenziali di accesso e scegliere tra Iliad Giga 50 o Iliad Voce.

Oltre alla scelta della tariffa che si vorrebbe attivare, si dovrà indicare se si ha intenzione di comprare una SIM con un nuovo numero, oppure se si vuole effettuare l’attivazione online in portabilità, termine che indica proprio il mantenimento del vecchio numero che si aveva con un altro operatore, che diventerà così di Iliad.

In questo caso, oltre al numero in questione e ai propri dati anagrafici, si dovrà indicare anche il numero seriale della SIM, il quale servirà proprio a effettuare il passaggio a Iliad. Tale numero si trova di solito sulla card nella quale sono riportati anche i codici PIN e PUK. Nell’ipotesi in cui non la si dovesse trovare più, si potranno scaricare delle app con le quali sarà possibile risalire in modo gratuito e con estrema facilità al numero di serie della propria SIM.

Una volta inseriti i dati richiesti, si dovrà scegliere se farsi identificare online, tramite una videochiamata, oppure se l’identificazione dovrà avvenire dal vivo: in questa evenienza, sarà il corriere che si occupa di recapitare la SIM direttamente a casa a occuparsi del riconoscimento.

Gli si dovrà consegnare una copia del proprio documento di identità e, dopo pochi giorni dalla ricezione della nuova SIM Iliad, si riceverà una mail che informerà del fatto che il processo di portabilità del proprio numero è stato completato.