Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di agosto 2020

In poco più di due anni dal debutto ufficiale sul mercato italiano, avvenuto nel maggio del 2018, Iliad è diventata un riferimento per milioni di clienti. L’operatore continua a crescere, raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti e tenendo fede alle promesse di offerte “per sempre” e senza costi nascosti. Ecco quali sono le migliori offerte di agosto 2020 per passare a Iliad da Wind o da un altro provider di telefonia mobile conservando il proprio numero di cellulare.

Passare ad Iliad conviene sempre di più. L’operatore continua a proporre tariffe con prezzi contenuti, senza costi nascosti e senza alcuna rimodulazione. Per passare ad Iliad da Wind (oggi diventata WINDTRE) o da qualsiasi altro operatore ci sono alcune soluzioni di sicuro interesse. Ricordiamo, infatti, che le offerte Iliad sono disponibili per tutti. Le tariffe proposte dall’operatore sono attivabili richiedendo la portabilità da qualsiasi operatore di telefonia mobile oppure attivando un nuovo numero. Non sono previsti costi o differenze di alcun tipo in base all’operatore di provenienza.

Ecco, quindi, quali sono le offerte Iliad da tenere in considerazione per il mese di agosto 2020:

Giga 50

Giga 50 è l’offerta di riferimento di Iliad già da diversi mesi. L’operatore, infatti, da tempo propone questa tariffa che è diventata una delle più apprezzate in assoluto sul mercato di telefonia mobile italiano. Si tratta di un’offerta “tutto incluso” che propone un ricco bundle di minuti, SMS e Giga ad un prezzo davvero competitivo. Ecco tutto quali sono i vantaggi proposti da Giga 50.

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso più di 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G sfruttando la rete Iliad (a breve arriverà anche il 5G); in caso di esaurimento del bundle dati la navigazione si blocca ma sarà possibile continuare a navigare, previo esplicito consenso da parte dell’utente, al costo di 90 centesimi di Euro per ogni 100 MB di traffico (circa 9 Euro per 1 GB aggiuntivo) con addebito su credito residuo

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo come previsto dalla normativa Roaming Like at Home

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese. Per attivare l’offerta è previsto un contributo iniziale di 9,99 Euro una tantum. I costi ed i bonus indicati sono uguali per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza. Da notare, inoltre, che l’offerta di Iliad non presenta alcun costo aggiuntivo. Tutti i servizi accessori forniti dall’operatore sono disponibili, infatti, senza costi extra oltre al solo canone mensile. Attivando Giga 50 di Iliad si avranno a disposizione servizi quali HotSpot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo senza alcun costi extra.

Da notare, inoltre, che Giga 50 di Iliad è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. Cliccando sul box riportato di seguito, infatti, sarà possibile accedere al sito di Iliad e avviare una veloce procedura di sottoscrizione (bastano 3 minuti) per richiedere la sottoscrizione di Giga 50 di Iliad. Per attivare tale procedura è sufficiente cliccare sul tasto Registrati e seguire l’iter di sottoscrizione. Per completare l’attivazione dell’offerta è necessario avere a disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della linea

(in caso di portabilità del numero) il numero di cellulare da passare ad Iliad e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

) l’indirizzo dove verrà inviata la SIM Iliad tramite corriere

un indirizzo di posta elettronica dove verrà inviata tutta la documentazione contrattuale

uno strumento di pagamento per il saldo del costo iniziale (primo mese + attivazione)

Ecco il link per attivare l’offerta di Iliad:

Attiva online Giga 50 di Iliad

Da notare che le offerte Iliad possono essere attivate anche tramite le Simbox dell’operatore. Questi macchinari permettono l’attivazione in autonomia di una SIM Iliad e sono dislocati presso svariati Iliad Corner ed Iliad Store sparsi su tutto il territorio nazionale. Per individuare il punto vendita più vicino è possibile consultare il sito dell’operatore e recarsi nella sezione ILIAD STORE. Dalla mappa interattiva sarà possibile individuare il punto vendita più vicino semplicemente inserendo la città o il CAP.

A completare i vantaggi di chi attiva Giga 50 di Iliad c’è la possibilità di acquistare un nuovo iPhone a rate, scegliendo tra i modelli presenti nel listino dell’operatore. La procedura d’acquisto prevede un anticipo e 30 rate mensili addebitate su di uno degli strumenti di pagamento accettati dall’operatore. E’ possibile acquistare un iPhone a rate abbinandolo a Giga 50 di Iliad solo se si è clienti dell’operatore da almeno 3 mesi.

I modelli disponibili nel listino dell’operatore sono:

iPhone SE 2020

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Da notare che l’acquisto a rate non comporta vincoli. L’utente può passare ad altro operatore e continuare a pagare le rate residue con la stessa periodicità, senza penali e rate finali di alcun tipo.

Prima di passare alla prossima offerta, riepiloghiamo le caratteristiche di Giga 50 di Iliad con la seguente tabella:

Giga 50 di Iliad Chiamate Illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali SMS Illimitati verso tutti i numeri nazionali Traffico dati Internet 50 GB in 4G ogni mese sotto rete Iliad Roaming UE Minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB senza costi aggiuntivi Canone mensile 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo Attivazione 9,99 Euro una tantum (compreso spedizione SIM all’indirizzo di casa); l’offerta è attivabile online oppure in un punto vendita Iliad con le stesse condizioni Servizi inclusi senza costi aggiuntivi Mi Richiami, HotSpot, Segreteria telefonica, Controllo credito residuo Smartphone a rate (solo per clienti da almeno 3 mesi) possibilità di acquistare un iPhone a rate scegliendo tra i modelli presenti in listino

Iliad Voce

La seconda tariffa Iliad per chi passa da Wind o da qualsiasi altro operatore (oppure attiva un nuovo numero) è Iliad Voce. L’offerta in questione si rivolge a chi non ha bisogno di GB per navigare online. Quest’offerta è ideale anche per chi ha bisogno di una seconda SIM che, con costi bassissimi, permette di chiamare e inviare SMS senza limiti. Anche in questo caso, Iliad Voce è disponibile con le stesse condizioni a prescindere dall’operatore di provenienza.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 40 MB (0,04 GB) di traffico dati ogni mese; in caso di esaurimento del bundle è possibile navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB, con addebito su credito residuo, previo esplicito consenso da parte dell’utente

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, Hotspot, Segreteria telefonica, controllo credito residuo) sono già inclusi nel canone mensile dell’offerta

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Per la sottoscrizione dell’offerta è necessario affrontare un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta in questione può essere attivata direttamente online, tramite il sito Iliad, seguendo una procedura identica a quella riportata per Giga 50. L’offerta può essere anche attivata tramite Simbox recandosi in un punto vendita Iliad. Per attivare l’offerta online è possibile sfruttare il link riportato qui di sotto:

Attiva Iliad Voce

Le principali alternative alle offerte Iliad

Iliad è, chiaramente un dei migliori operatori del mercato. La conferma arriva dagli incredibili dati sui clienti attivi registrati nel corso dei due anni di presenza sul mercato. Ci sono, in ogni caso delle buone alternative da tenere in considerazione per poter ridurre il costo della tariffa dello smartphone senza rinunciare ad un buon bundle di minuti, SMS e GB.

Per un quadro completo sulle opzioni a propria disposizione è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull’Apple App Store. Con la comparazione sarà facile individuate le tariffe più vantaggiose da attivare.

Ecco alcune delle offerte da tenere d’occhio ad agosto 2020:

Very 4,99 di Very Mobile: minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 4,99 Euro al mese (solo per nuovi numeri e per chi passa da Iliad o da un virtuale)

minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 4,99 Euro al mese (solo per nuovi numeri e per chi passa da Iliad o da un virtuale) Creami WOW Weekend 30 GB di Postemobile: minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G a 4,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 30 GB in 4G a 4,99 Euro al mese Kena 5,99 di Kena Mobile: minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (solo per chi passa da Iliad o da un virtuale)

minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (solo per chi passa da Iliad o da un virtuale) ho, 5,99 di ho. Mobile: minuti ed SMS illimitati e 7 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (solo per chi passa da Iliad o da un virtuale)

minuti ed SMS illimitati e 7 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 5,99 Euro al mese (solo per chi passa da Iliad o da un virtuale) Very 6,99 di Very Mobile: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 6,99 Euro al mese (solo per chi passa da Iliad o da un virtuale); per nuovi numeri costa 7,99 Euro

minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G (sino a 30 Mbps) a 6,99 Euro al mese (solo per chi passa da Iliad o da un virtuale); per nuovi numeri costa 7,99 Euro Fastweb Mobile: minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G a 8,95 Euro al mese

