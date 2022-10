Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di Ottobre 2022

Passa a Iliad per avere minuti illimitati e fino a 160 GB in 5G senza vincoli né costi nascosti. C'è tempo fino a novembre. Le offerte per vari operatori

Iliad proprio in questi giorni ha revisionato la sua offerta di telefonia mobile e per la rete fissa. Ad ottobre è disponibile una nuova tariffa Flash con 5G incluso a meno di 10 euro al mese. Per la connessione Internet di casa invece oggi l’operatore include un nuovo modem con supporto al Wi-Fi 6. Chi passa a Iliad ha la certezza di poter acquistare promozioni trasparenti e molto convenienti. Ecco quindi nel dettaglio come abbonarsi a Iliad e tutte le offerte dell’operatore low cost disponibili ad ottobre.

Le offerte Iliad da TIM, Vodafone e WindTre a ottobre 2022

Offerte mobile di Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Flash 160 illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro Dati 300 a consumo 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Chi passa a Iliad da TIM, Vodafone o WindTre troverà le stesse tariffe dei clienti di qualsiasi altro operatore. Il gestore low cost infatti non fa distinzioni in base al provider di provenienza e a tutti propone piani senza vincoli né costi nascosti. Chi attiva le sue tariffe può quindi usufruire di tutti i servizi di base più richiesti (segreteria telefonica, Hotspot, etc.) ed eventualmente disattivarla senza il pagamento di penali o altre spese. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e quindi blocca per sempre la composizione delle sue tariffe in termini di servizi inclusi e prezzo mensile. Le tariffe disponibili ad ottobre sono:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ (utilizzabili in roaming in Ue) a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro

2. Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ (7 GB in roaming in Ue) a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro

3. Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download (9 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. La tariffa è disponibile fino al 10/11/22, salvo proroghe

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ (12 GB in roaming in Ue) a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro

In ogni momento i clienti di Iliad possono passare a Flash 160 facendone richiesta dall’Area Personale senza alcun costo aggiuntivo. La stessa piattaforma permette anche di verificare i consumi e il credito residuo, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria e altre funzioni.

Chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi e attivato l’addebito automatico su carta di credito con 3D Secure può anche abbinare alla sua offerta uno smartphone a rate. Le offerte telefono incluso permettono di scegliere tra i migliori modelli di iPhone e prevedono un vincolo di 30 mesi oltre al pagamento di un anticipo differente a seconda del dispositivo che si intende acquistare. La consegna è gratuita. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto potete esercitare entro 14 giorni il diritto di ripensamento e restituirlo all’operatore. In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerto prima dei 30 mesi dovrete corrispondere le rate residue, anche in un’unica soluzione senza penali.

Come passare a Iliad: guida all’attivazione

Per il passaggio a Iliad esistono diverse modalità. La più semplice e diretta è quella online che prevede di acquistare la propria offerta direttamente sul sito dell’operatore cliccando sulla voce Registrati in corrispondenza della tariffa desiderata e inserire i dati richiesti per la registrazione. In questa fase è possibile richiedere la portabilità del numero, che il gestore effettua gratuitamente in massimo tre giorni lavorativi. E’ possibile pagare con carta di credito o debito dei circuiti Mastercard o Visa.

L’Iliad passaggio prevede poi la spedizione gratuita della SIM potendo scegliere tra Poste italiane e corriere. Nel primo caso riceverete la schede telefonica entro 2-5 giorni lavorativi direttamente nella cassetta delle lettere. Non è quindi richiesto l’obbligo di firma. Con corriere invece dovrete essere presenti personalmente alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe, e fornire all’addetto una copia fronte/retro del documento d’identità utilizzato per la registrazione online oltre a presentargli l’originale.

Per completare il passaggio Iliad dovrete poi attivare la SIM effettuando la videoidentificazione. Per farlo basta collegarsi all’Area Personale da mobile o web inserendo le credenziali ricevute dall’operatore via email. La procedura serva per confermare la propria identità e consiste nel caricare una copia digitale di un documento d’identità (carta d’identità, passaporto o patente) e registrare un video in cui si pronuncia chiaramente “Io sono NOME E COGNOME e scelgo Iliad”. In tutto bastano meno di tre minuti.

Passa a Iliad per la rete fissa

Offerta Iliad per la rete fissa Navigazione Chiamate Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps in download complessivi su FTTH EPON incluse 19,99 euro con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro

Chi vuole passare a Iliad per la telefonia mobile e attiva Flash 160 o ha già acquistato un’offerta da 9,99 euro al mese con addebito automatico ha incluso uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore chiamata IliadBox. L’operatore con la sua tariffa per la rete fissa include:

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload complessivi (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON – 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH GPON a Milano, Bologna e Torino

Chiamate illimitate da fisso in Italia e verso 60 destinazioni internazionali

Modem IliadBox con Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

Attivazione

Segreteria telefonica

App Iliad Connect per la gestione dell’offerta e dei dispositivi connessi

IliadBox per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile ha un prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum. Dopo l’acquisto ricevere un SMS con il link per fissare l’appuntamento (data e fascia l’oraria) con il tecnico di Open Fiber per la consegna del modem e l’installazione della linea.

All’offerta è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale wireless in ogni angolo della casa al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione contro le potenziali minacce sul web garantita dal pacchetto McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Passa a Iliad con codice di migrazione

Per il trasferimento dal vostro attuale operatore di rete fissa a Iliad potete utilizzare il codice di migrazione. Si tratta di una sequenza di numeri e lettere composta da un minimo di quindici caratteri a un massimo di diciannove che contiene informazioni come il numero di telefono fisso e l’operatore di provenienza. Il codice di migrazione è riportato nella vostra ultima fattura ma se non riuscite a recuperarlo potete richiederlo al gestore tramite il servizio clienti. Con SOStariffe.it potete verificare gratis se il codice di migrazione è corretto.

Passa a Iliad: i tempi per l’attivazione della fibra ottica

Iliad non ha ancora messo in chiaro quali siano effettivamente i tempi necessari per l’attivazione della sua offerta di rete fissa ma all’interno della sezione Carta dei servizi sul sito si legge che per iniziare a navigare con la nuova tariffa siano necessari circa 80 giorni. L’azienda francese garantisce poi che il 95% delle richieste viene esaurito entro questo termine temporale e il 99% entro 90 giorni. Per ogni giorno successivo al novantesimo si riceve in automatico di 2,5 euro al giorno fino a una cifra massima di 100 euro. Iliad comunque afferma che il tempo medio per l’attivazione della fibra ottica è di 60 giorni.