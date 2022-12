Passa a Iliad da Vodafone, TIM e WindTre: le offerte di Dicembre 2022

Passa a Iliad a dicembre per avere minuti e SMS illimitati e fino a 150 GB in 5G a meno di 10 euro al mese . I dettagli sulle offerte per i vari operatori

Iliad non smette di crescere nonostante l’accanita concorrenza degli altri operatori di telefonia mobile. Chi passa a Iliad può trovare una delle offerte con navigazione 5G più economiche sul mercato e tante altre offerte trasparenti, chiare e che non cambiano nel tempo. Non a caso il 97% dei suoi clienti si dichiara soddisfatto del servizio come confermato da una ricerca effettuata dall’operatore.

Passa a Iliad: le offerte di telefonia mobile di dicembre 2022

Offerte Iliad per i clienti di altri operatori Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro 2 Flash 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 3 Giga 150 illimitati 150 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro 4 Dati 300 illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Chi passa a Iliad a dicembre troverà tante tariffe diverse tra loro. Le caratteristiche principali delle offerte dell’operatore low cost sono l’assenza di vincoli e costi nascosti. Una volta acquistate si può quindi recedere dal contratto gratuitamente senza penali. Il gestore francese inoltre non applica rimodulazioni e quindi blocca per sempre il prezzo mensile. In questi giorni Iliad ha inoltre confermato di avere raggiunto una copertura in 5G di oltre 3mila città, tra cui quelle con più di 90mila abitanti. In 4G/4G+ invece raggiunge il 99% della popolazione italiana.

Per trovare l’offerta giusta potete utilizzare il nostro comparatore per confrontare le proposte di Iliad con quelle di tutti gli altri operatori. Basta costruire il proprio profilo di consumo inserendo pochi e semplici parametri per avviare la comparazione e visualizzare le migliori offerte in ordine di convenienza.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? Almeno 200 MIN 100 200 500 Illimitati Quanti SMS? Almeno 50 SMS 10 50 100 200+ Quanti GB? Almeno 20 GB 10 20 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Chi passa a Iliad oggi può scegliere tra le seguenti tariffe:

1. Voce con minuti e SMS illimitati e 40 MB in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue è possibile utilizzare tutti i minuti e i Megabyte inclusi

2. Flash 120 con minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 7 GB. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile fino al 15/12/22.

Attiva Flash 120 di Iliad »

3. Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G (con adeguata copertura e smartphone abilitato) fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 9 GB. Anche chi ha già attivato un’offerta di Iliad può passare a questa tariffa senza costi aggiuntivi.

Attiva Giga 150 di Iliad »

4. Dati 300 con chiamate a 28 cent, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 12 GB.

Confronta le offerte mobile di Iliad »

Potete attivare le offerte di Iliad direttamente sul sito dell’operatore completando la procedura di registrazione. Durante questa fase è possibile richiedere la portabilità del numero. Il gestore effettuerà questa procedura gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La consegna della SIM avviene senza costi direttamente a casa via posta o tramite corriere entro 5 giorni lavorativi. Scegliendo la prima modalità si riceverà la SIM direttamente nella buca delle lettere e non c’è quindi obbligo di firma. Con la seconda invece si dovrà essere presenti per il ritiro, in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andranno presentati il documento d’identità utilizzato per la registrazione e gli andrà anche fornita una copia fronte/retro.

Per l’attivazione dovrete effettuare la video identificazione. La procedura è necessaria per verificare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede la registrazione di un breve filmato con il supporto di un operatore. In tutto sono necessari meno di 3 minuti.

Passati tre mesi dell’acquisto dell’offerta potrete fare richiesta di abbinare al piano l’acquisto a rate di un telefono se avete attivato l’addebito automatico su carta di credito o di debito. Le offerte smartphone incluso di Iliad prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi e il pagamento di un anticipo di entità differente in base al modello e taglio di memoria. Con il gestore low cost potete acquistare tutti i migliori modelli di iPhone. Anche in questo caso la consegna è gratuita.

Passa a Iliad per la rete fissa: l’offerta fibra ottica di dicembre 2022

Offerta fibra ottica di Iliad Navigazione Chiamate Costo mensile IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 19,99 euro con offerta mobile attiva da 9,99 euro

Chi passa a Iliad per la telefonia mobile ha il vantaggio di accedere all’offerta fibra ottica dell’operatore low cost a un prezzo agevolato. Attivando Giga 150 o qualsiasi altra promozione di Iliad da almeno 9,99 euro al mese con pagamento automatico si ha infatti incluso uno sconto di 5 euro al mese per la connessione di casa. Al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, si hanno quindi:

Navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps sulla rete FTTH (Fiber to the Home) integrata con la tecnologia EPON. Le prestazioni sono suddivise tra porte Ethernet e Wi-Fi

Chiamate illimitate da fisso verso l’Italia e 60 destinazioni all’estero

Modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso

Attivazione

È previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum. Verrete contattati da un tecnico di Open Fiber per fissare l’appuntamento per il collegamento della linea. All’offerta è poi possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la forza del segnale in ogni angolo della casa (1,99 euro al mese per ciascun dispositivo) e la protezione del McAfee contro le principali minacce sul web a 2,99 euro al mese. Con l’app IliadBox Connect si controlla la linea anche fuori casa così come tutti i dispositivi ad essa connessi. Con SOStariffe.it potete verificare gratuitamente la copertura.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Passa a Iliad utilizzando il codice di migrazione

Fornire a Iliad il codice di migrazione è il metodo più semplice per velocizzare il passaggio dal proprio operatore alla nuova offerta per la connessione di casa. Chi passa a Iliad lo può trovare nell’ultima bolletta o eventualmente richiederlo al servizio clienti tramite i canali di contatto previsti. Il codice di migrazione è una sequenza di numeri e lettere tra 15 e 19 caratteri e contiene importanti informazioni come il numero di telefono e il gestore di partenza e destinazione. Per gli attuali clienti di TIM il codice di migrazione potrebbe trovarsi sotto la voce codice segreto. Potete verificare che sia corretto utilizzando gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Passa a Iliad per la rete fissa: tempistiche di attivazione

Iliad non esplicita le tempistiche per l’attivazione della sua offerta di fibra ottica ma all’interno della sezione “Carta dei servizi” sul sito dell’operatore si afferma che il 95% delle linee viene attivata entro 80 giorni dalla richiesta e il 99% entro 90 giorni. Per ogni giorno successivo oltre i tre mesi si riceve automaticamente un bonus di 2,5 euro al giorno fino a un massimo di 100 euro. In media, comunque, chi passa a Iliad potrà navigare con la sua nuova offerta in 30 giorni.