Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di ottobre 2020

Le offerte Iliad continuano ad essere tra le soluzioni più convenienti del momento per chi passa da Vodafone, TIM o WINDTRE o anche per chi passa da un operatore virtuale o ha la necessità di attivare un nuovo numero di cellulare. Iliad si presenta sul mercato di telefonia mobile ad ottobre con una serie di offerte davvero molto interessanti. In particolare, da tenere d’occhio, c’è Flash 100, tariffa speciale lanciata a settembre ed in scadenza il prossimo 15 di ottobre. Continuano ad essere attivabili, inoltre, le offerte Giga 50 e Iliad Voce.

E’ importante sottolineare che tutte le offerte Iliad sono disponibili tramite attivazione online, direttamente dal sito dell’operatore. Le tariffe disponibili ad ottobre sono attivabili da tutti, sia richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi altro operatore di telefonia mobile che richiedendo un nuovo numero. La tabella qui di seguito riassume, brevemente le tariffe disponibili ad ottobre 2020 nel listino di Iliad:

Di seguito, invece, andremo ad analizzare, nel dettaglio, le tariffe Iliad evidenziando tutte le caratteristiche che le contraddistinguono.

Offerta Minuti ed SMS GB Roaming in UE Costi Flash 100 Minuti ed SMS illimitati in Italia; minuti illimitati dall’Italia verso l’estero 100 GB al mese Minuti ed SMS illimitati e sino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi 9,99 Euro al mese più 9,99 Euro una tantum di attivazione Giga 50 Minuti ed SMS illimitati in Italia; minuti illimitati dall’Italia verso l’estero 50 GB al mese Minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi 7,99 Euro al mese più 9,99 Euro una tantum di attivazione Iliad Voce Minuti ed SMS illimitati in Italia 40 MB al mese (pari a 0,04 GB) Minuti ed SMS illimitati e sino a 40 MB al mese senza costi aggiuntivi 4,99 Euro al mese più 9,99 Euro una tantum di attivazione

Qui di seguito, invece, andiamo ad analizzare, nei minimi dettagli, le caratteristiche delle offerte Iliad del mese:

Flash 100

L’ultima arrivata del listino di offerte Iliad è Flash 100. L’offerta in questione è disponibile per tutti ma è attivabile soltanto sino al prossimo 15 di ottobre. Mancano, quindi, solo pochi giorni per poter completare l’attivazione di quest’offerta che è anche la prima offerta da 100 GB proposta da Iliad. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (dal sito Iliad è possibile consultare la lista aggiornata dei Paesi compatibili con l’offerta)

100 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati, sino al rinnovo successivo, sarà possibile continuare a navigare, previo espresso consenso da parte dell’utente, con una tariffazione a consumo con blocchi da 100 MB di traffico dati al costo di 90 centesimi cadauno (1 GB costa circa 9 Euro)

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati, sino al rinnovo successivo, sarà possibile continuare a navigare, previo espresso consenso da parte dell’utente, con una tariffazione a consumo con blocchi da 100 MB di traffico dati al costo di 90 centesimi cadauno (1 GB costa circa 9 Euro) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 5 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) inclusi nel canone mensile senza alcun costo aggiuntivo

Flash 100 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. Per l’attivazione dell’offerta è richiesto un contributo iniziale di 9,99 Euro una tantum. La sottoscrizione dell’offerta, quindi, prevede una spesa iniziale complessiva (attivazione + 1° mese) di 19,98 Euro. Da notare che richiedendo l’attivazione online non sono previsti costi aggiuntivi in quanto la spedizione della SIM all’indirizzo di casa è gratuita.

Per attivare Flash 100 è possibile sfruttare la procedura online accessibile dal sito Iliad. La promozione, come detto, scade il 15 ottobre.

Attiva online Flash 100 (scade il 15/10)»

Giga 50

Giga 50 è oramai l’offerta “storica” di Iliad. L’operatore propone questa tariffa da diversi mesi e già milioni di clienti in Italia hanno effettuato il passaggio ad Iliad attivando Giga 50. Si tratta di un’offerta più economica rispetto a Flash 100 ma, come suggerisce anche il nome, con la metà dei GB di traffico dati inclusi ogni mese. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali (dal sito Iliad è possibile consultare la lista aggiornata dei Paesi compatibili con l’offerta)

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile navigare a consumo al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB

di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile navigare a consumo al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) inclusi nel canone mensile senza alcun costo aggiuntivo

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Il costo complessivo iniziale per la sottoscrizione dell’offerta è di 17,98 Euro. Anche in questo caso, effettuando l’attivazione online non sono previsti costi aggiuntivi in quanto la spedizione della SIM è completamente gratuita. Al momento, Giga 50 non prevede alcuna data di scadenza.

Attiva online Giga 50 »

Iliad Voce

A completare la panoramica sulle offerte Iliad del mese di ottobre 2020 troviamo Iliad Voce. L’offerta in questione, a differenza delle proposte viste in precedenza, si rivolge ad un target ben preciso di clienti. Con Iliad Voce, infatti, si avrà a disposizione un bundle dati minimo (appena 40 MB al mese) che non permetterà di sfruttare lo smartphone per navigare in mobilità. La tariffa, in ogni caso, presenta svariati vantaggi aggiuntivi.

Iliad Voce è l’offerta ideale per tutti gli utenti che:

non hanno bisogno di GB per navigare in mobilità ed utilizzano la SIM esclusivamente per chiamate e messaggi

cercano una seconda SIM con una tariffa economica per chiamare e inviare SMS da affiancare alla propria offerta principale

Ecco i dettagli di Iliad Voce:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

40 MB di traffico dati al mese (appena 0,04 GB); in caso di esaurimento del bundle è possibile navigare a consumo al costo di 90 centesimi per 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB di traffico dati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) inclusi nel canone mensile senza alcun costo aggiuntivo

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. La spesa iniziale per la sottoscrizione dell’offerta è, quindi, di 14,98 Euro. La spedizione della SIM, per chi sceglie l’attivazione online, è completamente gratuita. Per attivare Iliad Voce è possibile seguire la procedura online disponibile cliccando sul link qui di sotto.

Attiva online Iliad Voce »

Come attivare online una delle offerte Iliad

La procedura di attivazione online di una delle offerte Iliad è molto semplice. Basta accedere al sito dell’operatore, sfruttando i link riportati in precedenza in base alla tariffa da attivare e cliccare su Registrati per avviare l’iter di registrazione. Per completare l’attivazione è necessario fornire le seguenti informazioni:

un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

l’indirizzo dove verrà spedita la sim

il numero di cellulare da passare Iliad

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Offerte telefono incluso di Iliad

Anche ad ottobre tornano le offerte telefono incluso di Iliad. Per i clienti Iliad da almeno 3 mesi è, infatti, possibile procedere all’acquisto a rate di uno smartphone. La formula d’acquisto prevede un anticipo e 30 rate mensili con addebito su carta di credito o conto corrente.

Da notare che le offerte telefono incluso dell’operatore non prevedono vincoli. Dopo aver completato l’acquisto online, infatti, il cliente non sarà obbligato a restare con Iliad e potrà passare ad altro operatore senza penali. Le rate residue non ancora saldate continueranno ad essere addebitate sul mezzo di pagamento selezionato.

Al momento, il listino di offerte Iliad con telefono incluso prevede la possibilità di acquistare a rate esclusivamente degli iPhone. Ecco i modelli in listino:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

I prezzi indicati si riferiscono alle versioni da 64 GB di spazio d’archiviazione. L’operatore propone anche altre varianti degli iPhone in listino con prezzi leggermente maggiori. Consultando il sito di Iliad sarà possibile verificare i modelli disponibili e i relativi prezzi aggiornati. L’acquisto dello smartphone a rate può essere completamento direttamente online (è necessario effettuare il login con il proprio account) dal sito Iliad. La spedizione a casa dello smartphone presenta un costo di 9,99 Euro.

