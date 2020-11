Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di Novembre 2020

Dal suo ingresso in Italia Iliad ha conquistato l’8% delle quote del mercato mobile nel nostro Paese, i clienti che hanno attivato una promozione del gestore francese sono stati 6 milioni e 260 mila. Pur essendo un provider tradizionale Iliad è riuscito ad offrire agli utenti delle tariffe molto economiche rispetto agli standard dei suoi competitor.

In questi anni l’operatore ha lavorato allo sviluppo della propria rete di infrastrutture e spera di riuscire ad arrivare ad attivare 4000 antenne entro la fine dell’anno. I lavori stanno procedendo un po’ a rilento a causa del Covid ma stando agli ultimi dati diffusi a Giugno 2020 sono stati attivati 3.980 siti.

Le promozioni di Iliad offrono canoni che partono dai 4,99 euro e arrivano a meno di 10 euro. Le tariffe di questo gestore non implicano vincoli temporali di alcun genere e non impongono costi aggiuntivi oltre quelli dichiarati. Ci sono nel catalogo di questo gestore offerte solo Voce o con bundle dati anche fino a 50 Giga.

Scegliere tra le migliori offerte mobile

Per capire se le offerte di Iliad fanno al caso vostro e se sono effettivamente convenienti rispetto alla vostra promozione è utile effettuare un raffronto delle migliori tariffe mobile. Analizzando i costi e le condizioni dei differenti piani con minuti, sms e Giga l’utente potrà infatti rendersi conto se le condizioni proposte sono adatte alle sue esigenze e alle abitudini di consumo.

Per individuare il piano mobile Iliad che meglio risponde alle vostre richieste e per stabilire se è più economico delle offerte Vodafone, TIM o Wind potrete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento non si limita solo a scandagliare i cataloghi di offerte mobile dei gestori, il servizio gratuito analizza anche: canoni, servizi, velocità, costi extra e promozioni speciali. Per conoscere le migliori soluzioni mobile di Novembre di Iliad sarà sufficiente premere il bottone qui in basso.

Le promozioni dei gestori tradizionali

Il pacchetto di Iliad, che analizzeremo più in dettaglio tra poco, è l’offerta Giga 50 a 7,99 euro. Con Vodafone è possibile avere un bundle dati simile, 40 Giga, solo con RED ma il costo del canone proposto è di 18,99 euro e solo per gli utenti che abilitino i pagamenti automatici su carta di credito o conto corrente.

Anche TIM ha dei piani con 40 Giga più costosi del pacchetto Iliad, la sua promozione Young Student è riservata agli utenti che hanno meno di 25 anni e costa 11,99 euro al mese. Per gli altri clienti è disponibile il piano Advance 4.5G che ha un canone mensile di 19,99 euro con minuti e sms senza limiti e 40 Giga.

WindTre offre due soluzioni: Large e X Large. La prima è una tariffa con traffico voce senza limiti, 200 sms e 40 Giga, il costo del canone è però di 14,99 euro. Con X Large il bundle dati è portato a 16,99 euro, nel piano sono anche offerti minuti illimitati e 200 sms.

Come passare a Iliad

Se queste condizioni sono troppo esose e siete alla ricerca di piani meno costosi e che offrono prestazioni di buona qualità, Iliad è un operatore da considerare. Effettuare la portabilità del vostro vecchio numero verso Iliad è semplice e richiede solo qualche minuto in più rispetto alla normale procedura di attivazione delle offerte.

Il gestore non prevede, come altri, delle promozioni ad hoc per chi passi ad Iliad da altri operatori. Qualunque sia il precedente provider l’attivazione delle tariffe Iliad prevede il pagamento di un contributo iniziale di 9,99 euro. Dopo di che si pagherà il canone mensile ed eventuali servizi non inclusi o i consumi extra soglia.

Passando a Iliad da TIM, Wind o Vodafone l’utente dovrà fornire gli estremi della propria carta di identità, che sarà anche fotografata, il codice fiscale, i dati della propria carta di credito o di debito e il seriale della vecchia sim. Quest’ultimo elemento è un codice di 19 cifre che si trova sulla sim card in vostro possesso, è un seriale che serve ad identificare il vostro attuale fornitore di servizi.

L’operazione di attivazione del piano Iliad potrà essere effettuata dal portale del gestore, in uno degli Store Iliad o presso gli sportelli automatici che si trovano nei principali centri commerciali italiani. Qualunque sia la strada che deciderete di seguire dovrete assicurarvi di avere con voi i documenti richiesti.

Per chi volesse procedere da remoto è richiesto uno smartphone o un pc con una videocamera, la procedura infatti prevede che siano scansionati i documenti necessari e che il cliente operi una videochiamata per confermare l’identità del nuovo intestatario dell’offerta Iliad. Per chi procede all’attivazione dalla piattaforma Iliad sarà possibile anche richiedere che il riconoscimento dell’intestatario della scheda sia affidato al corriere al momento della consegna della sim.

Al termine del processo, sia negli Store che online, il cliente riceverà delle credenziali per attivare il profilo personale su Iliad. Utilizzando quest username e la password sarà possibile accedere alla pagine per attivare la propria sim e l’offerta, entro 48 ore poi dovrebbe essere completata anche la procedura di portabilità e sarà quindi attivo il vostro vecchio numero con la tariffa Iliad.

Le migliori promozioni Iliad di Novembre

Ad Ottobre Iliad ha lanciato un’offerta imperdibile, la Flash 100. Un piano che 9,99 euro includeva minuti e sms senza limiti e 100 Giga per navigare. Purtroppo, come aveva già annunciato il gestore, è stata una promozione temporanea, quindi non è più tra le tariffe sottoscrivibili.

A Novembre chi passa a Iliad può scegliere una delle 3 offerte del gestore:

Voce

Giga 40

Giga 50

1. Voce

Il primo pacchetto Iliad che analizziamo è un’offerta adatta a chi utilizza il cellulare soprattutto per chiamare e inviare sms, si tratta della promozione con il canone più basso in assoluto proposta dal gestore. Il canone di Voce è di 4,99 euro al mese e offre ai clienti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

segreteria visiva e telefonica

servizio Mi richiami e Recall

Come per ogni offerta di Iliad la tariffazione del traffico dati extra soglia prevede un costo pari a 0,90 euro per 100 MB (limite di 1 Giga). Gli MMS non sono compresi come servizio gratuito, per ogni messaggio multimediale i clienti pagheranno 0,49 euro. .

2. Giga 40

Un piano molto conveniente per chi invece è abituato ad utilizzare app e a connettersi dallo smartphone è Giga 40. Il canone mensile di questa offerta è di 6,99 euro e comprende:

40 Giga per navigare in 4G

minuti senza limiti in Italia e in UE

sms illimitati verso i contatti nazionali e UE

chiamate senza limiti verso fissi e mobili in USA, Canada e altre destinazioni extra UE

3. Giga 50

Infine la promozione più popolare di Iliad, Giga 50 con il suo di 7,99 euro al mese. Attivando questa soluzioni ogni mese l’utente avrà a disposizione:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

hotspot

Mi richiami e Recall

Servizi a pagamento

Le offerte del gestore sono presentate come trasparente e senza costi aggiuntivi e, come dicevamo, questo è uno dei motivi che le hanno rese così popolari. Nel contratto sono chiaramente specificati quali sono i servizi a pagamento non inclusi nel canone: ad esempio, il trasferimento di chiamata o l’invio di MMS.

Potrebbero essere addebitati costi extra anche se l’utente dovesse sforare le soglie imposte dal contratto, come abbiamo visto per il traffico dati. La tariffa per chiamate e sms, se vengono sospesi i pacchetti illimitati sarà di:

chiamate verso i numeri fissi e mobili a 0,28 euro al minuto

sms a 0,28 euro

Uno smartphone a rate con Iliad

Tra i menu presenti sul sito di Iliad c’è un’opzione smartphone, in questa pagina si trovano le offerte smartphone incluso del gestore. Sono dei piani quindi per acquistare un cellulare di nuova generazione facendo un contratto con il provider. Ecco quali sono le condizioni speciali per i clienti Iliad:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

iPhone XR anticipo di 149 euro e rate da 19 euro per 30 rate

Le soluzioni a rate non sono in realtà disponibili per tutti i clienti Iliad, leggendo le informazioni contrattuali infatti si scopre che per ottenere la dilazione dei pagamenti è necessario avere un’offerta Iliad attiva da almeno 3 mesi. Agli altri utenti il gestore consentirà comunque di comprare i cellulari disponibili in catalogo, ma solo pagando in un’unica soluzione il dispositivo.

