Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Giugno 2021

Le offerte "passa a Iliad" sono disponibili per tutti, con o senza portabilità del numero, e sono, quindi, delle soluzioni ottimali per i clienti Vodafone, TIM e Wind Tre per poter risparmiare sui costi della tariffa del proprio smartphone. Iliad continua a proporre offerte dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e, soprattutto, senza costi nascosti e vincoli e con la garanzia di un prezzo "per sempre", un fattore che fa la differenza rispetto alle offerte degli altri operatori. Ecco quali sono le migliori offerte "passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind Tre a giugno 2021.

Tra le offerte Iliad disponibili nel corso del mese di giugno 2021 ci sono due grandi novità presentate sul finire del mese scorso. La prima tariffa da tenere in considerazione è Flash 120. Si tratta, al momento, dell’unica offerta 5G proposta da Iliad. La promozione è disponibile per tutti e può essere attivata online soltanto fino al prossimo 30 giugno 2021 mettendo a disposizione un bundle da ben 120 GB a meno di 10 euro al mese.

C’è poi l’ottima Giga 80. La tariffa in questione ha sostituito la precedente Giga 50 andando a proporre lo stesso prezzo con la possibilità di sfruttare un bundle dati con più del 50% dei Giga in più. Quest’offerta, al momento, non ha una data di scadenza e consente di accedere ad un piano tariffario completo ad un prezzo davvero molto vantaggioso. Entrambe le offerte sono disponibili per tutti e possono, quindi, essere attivate anche passando ad Iliad da Vodafone, TIM o Wind.

Ecco le nuove offerte passa a Iliad di giugno 2021:

Flash 120

Il listino di offerte Iliad può contare sull’ottima Flash 120. L’offerta dell’operatore è l’unica che garantisce l’accesso alla rete 5G Iliad, disponibile dalla fine del 2020 e in costante espansione in termini di copertura e prestazioni. Ecco le caratteristiche complete di Flash 120:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Flash 120 di Iliad è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e la garanzia del “prezzo per sempre”. Per i nuovi clienti è previsto un contributo di attivazione di 9,99 euro da versare in fase di sottoscrizione. L’offerta di Iliad è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore, seguendo la procedura di sottoscrizione accessibile dal link qui di sotto.

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per attivare la nuova Flash 120:

Giga 80

Giga 80 è la seconda proposta da tenere d’occhio tra le offerte “passa a Iliad. Si tratta di un’offerta che include tanti vantaggi ad un prezzo davvero conveniente. Rispetto alla precedente Giga 50, disponibile fino a fine maggio, l’offerta include 30 GB al mese in più allo stesso prezzo. Ecco i dettagli completi:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro. Anche quest’offerta presenta un prezzo “per sempre” e può essere attivata da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare. Per attivare Giga 80 è sufficiente seguire la procedura di sottoscrizione online dal sito dell’operatore:

Iliad Voce

Tra le offerte Iliad c’è spazio anche per Iliad Voce. L’offerta in questione è pensata per gli utenti che non hanno bisogno di una SIM per navigare ma esclusivamente per chiamare ed inviare messaggi a costi contenuti. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

40 MB in 4G ogni mese (pari a 0,04 GB); terminato il bundle dati la connessione continuerà a consumo (90 centesimi per ogni 100 MB) previo consenso del cliente

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB almese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione di 9,99 euro. L’offerta è disponibile per tutti ed il prezzo è “per sempre”. Anche in questo caso è disponibile l’attivazione online:

Ricordiamo che tutte le offerte Iliad sono caratterizzate da una totale trasparenza e dall’assenza di vincoli per il cliente. Scegliere le proposte dell’operatore, infatti, consente di accedere a piani tariffari particolarmente vantaggiosi e privi di costi nascosti o eventuali penali in caso di recesso. Dal debutto in Italia, avvenuto a maggio 2018, inoltre, Iliad non ha mai applicato alcuna rimodulazioni per le sue offerte tenendo fede alla promessa di garantire offerte “per sempre”.

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Per i clienti Iliad c’è la possibilità di sfruttare alcune offerte smartphone incluso con possibilità di acquisto a rate di un nuovo terminale. Le offerte con acquisto a rate sono disponibili per i clienti Iliad da almeno tre mesi che possono acquistare uno smartphone direttamente dal sito ufficiale, scegliendo tra acquisto in un’unica soluzione e acquisto a rate. Per quanto riguarda l’acquisto a rate, l’addebito è mensile ed avviene su carta di credito o carta di debito.

Da notare che, anche in questo caso, non ci sono vincoli. L’utente può decidere in qualsiasi momento di passare ad altro operatore senza penali. Le rate ancora da pagare verranno addebitate sul mezzo di pagamento scelto, continuando a mantenere una periodicità mensile. Ecco i modelli di smartphone che possono essere acquistati in abbinamento alle offerte proposte dall’operatore.

iPhone SE 2020 : anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro

: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro iPhone XR : anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 599 euro

: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 599 euro iPhone 11 : anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro

: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro iPhone 11 Pro Max : anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1189 euro

: anticipo di 229 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1189 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1279 euro

Le offerte alternative per i clienti Vodafone, TIM e Wind Tre

Oltre alle offerte “passa ai Iliad”, i clienti Vodafone, TIM e Wind Tre possono valutare diverse opzioni alternative per attivare una tariffa completa per il proprio smartphone. Per una panoramica completa delle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile, disponibile al link qui di sotto oppure accedere al’App di SOStariffe.it, scaricabile su dispositivi Android ed iOS.

Ecco alcune delle migliori offerte da attivare in questo momento:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Fastweb NeXXt Mobile Minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese spusu 100 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 10 euro di attivazione Creami Relax 100 di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 9 euro al mese per altri 3 mesi e 8 euro al mese dal settimo mese; attivazione di 10 euro Very 11,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 euro al mese con 5 euro di attivazione Kena 12,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro al mese con attivazione gratuita ho.13,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione