Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di Giugno 2020

Iliad continua a lavorare per ampliare la copertura di rete nel nostro paese e sono sempre più attese le sue offerte 5G. Per chi voglia risparmiare sul canone e avere una promozione con chiamate e sms senza limiti e un bundle dati significativo, le proposte di Iliad sono di certo tra le migliori del mercato mobile. Ecco quali sono le offerte del gestore francese per chi chiede la portabilità da Vodafone, TIM o WindTre

Tra operatori low cost e tradizionali ormai è possibile trovare offerte mobile per tutte le tasche e che si adattano alle esigenze più diverse. Ci sono piani a circa 5 euro al mese che garantiscono fino a 30 GB e traffico voce e sms senza limiti e dalla parte opposta si trovano promozioni con Giga, chiamate e messaggi illimitati con canoni che partono da circa 27 euro e che possono arrivare anche a 40 euro al mese.

Per chi sia alla ricerca di un’offerta ben strutturata e con un costo mensile contenuto, i piani Iliad sono tra le migliori promozioni di Giugno 2020. L’operatore francese è riuscito a convincere oltre 5 milioni di clienti a scegliere le sue proposte in 2 anni di attività in Italia. Nell’ultimo rapporto sull’andamento del mercato delle comunicazioni nel nostro Paese, pubblicato dall’AGCOM, Iliad ha registrato un incremento del +2.4% delle sue quote di mercato tra il Dicembre 2018 e lo stesso mese del 2019. L’attuale porzione di mercato mobile di Iliad è del 5.1%.

Differenze tra Iliad e MVNO e copertura in Italia

L’operatore d’Oltralpe non va confuso con gli operatori virtuali low cost come ho., Kena o Very. La differenza tra i MVNO e Iliad sta nelle reti utilizzate da questi soggetti, i gestori virtuali per fornire i propri servizi si appoggiano alle reti dei principali gestori tradizionali. Ho. è il gestore virtuale di Vodafone, Kena quello di TIM, Very ha firmato un accordo con WindTre così come ha fatto Poste Mobile.

Iliad in un primo momento si è appoggiata a Wind (poi WindTre), ma ha anche acquistato le proprie antenne e continua a fare investimenti per aumentare le infrastrutture proprie. Per la fine del 2019 il gestore ha dichiarato di aver 4000 siti propri e di aver in programma di arrivare a 5000 per Dicembre 2020, i progetti sul lungo termine dovrebbero portare la rete a 10000 siti attivi entro il 2024.

La copertura al momento è garantita dai primi 4000 siti e dall’accordo con WindTre, secondo i dati forniti quindi Iliad riesce a fornire i propri servizi sul 99% del territorio nazionale. Al contrario di quanto avviene con le offerte dei MVNO con le promozioni Iliad non vengono poste limitazioni di velocità, gli utenti potranno usufruire delle prestazioni massime garantite da questo gestore. La velocità massima di Iliad è di 390 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload.

Come risparmiare sul canone mobile

Per stabilire quale sia l’offerta in portabilità migliore per voi potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it, selezionate il vostro attuale gestore e avviate la ricerca. Il sistema confronterà per voi le promozioni disponibili e vi fornirà una sorta di classifica in base alla convenienza delle tariffe. Iliad grazie ai suoi prezzi e ai servizi abbinati ai piani riesce sempre a posizionarsi tra le prime 5 offerte del mese.

Scopri le migliori tariffe Iliad

Il suo punto di forza è senza dubbio la convenienza del rapporto qualità/prezzo. Le sue offerte sono semplici e non nascondono costi extra, inoltre l’operatore non impone dei vincoli temporali. Si può attivare la sim con il piano e nello stesso giorno disdire la promozione senza dover pagare penali. Vediamo quindi quali sono le offerte di Giugno 2020 per chi voglia sottoscrivere i piani Iliad chiedendo la portabilità del vecchio numero.

Passare a Iliad e registrarsi per attivare le promozioni di Giugno

Per passare a Iliad dovrete registrarvi sul sito oppure recarvi negli Store o nei corner presenti nelle vostre città. Se decidete di seguire la procedura online dovrete avere con voi un documento di identità, i vostri dati personali e quelli della carta o del conto con cui vorrete pagare il canone. Per la portabilità del vecchio numero vi sarà chiesto di inserire anche il codice seriale della scheda, se non sapete qual è lo trovate sulla sim o sul precedente contratto. Per terminare l’iter di attivazione dovrete poi indicare come volete procedere per la verifica della vostra identità: video messaggio o controllo del corriere al momento della consegna.

In negozio invece troverete le SimBox, questi strumenti vi permetteranno di effettuare le stesse procedure e potrete anche ricevere assistenza degli operatori Iliad. Anche in questo caso dovrete inserire i vostri dati personali e scegliere il metodo di pagamento. Ricordatevi di segnarvi il seriale della vecchia sim per chiedere la portabilità del numero, altrimenti una volta in negozio dovrete estrarre la scheda, controllare il codice e copiarlo. Facendo la procedura in negozio potrete registrare il breve messaggio di riconoscimento presso le SimBox.

La differenza tra queste due soluzioni in realtà sta soltanto nel fatto che in negozio vi sarà consegnata immediatamente la sim Iliad, con l’acquisto online dovrete invece attendere i tempi di spedizione. In ogni caso quando avrete la scheda dovrete collegarvi al sito Iliad e inserire l’user e la password che vi sono state fornite in fase di sottoscrizione delle promozioni. Per poter iniziare ad utilizzare la scheda dovrete attendere 48 ore perché sia effettivo il passaggio da TIM, Vodafone o WindTre a Iliad.

Le offerte Iliad in portabilità da TIM, Vodafone e WindTre

Iliad è un gestore che non ha dei piani personalizzati per cercare di sottrarre clienti alla concorrenza. Le sue offerte sono identiche sia per chi passi a Iliad da un altro gestore sia per chi attivi una nuova sim. Per gli utenti che cambino operatore e chiedano la portabilità da Vodafone, TIM o WindTre quindi sarà possibile attivare una delle tre promozioni al momento disponibili nel catalogo del gestore:

Voce

Giga 40

Giga 50

1. Voce

Il primo è un’offerta con un canone di 4.99 euro al mese che include:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

Una volta terminato il traffico dati offerto con la promozione Iliad vi avviserà e potrete continuare a navigare se vorrete pagando 0.90 euro ogni 100 MB. La promozione è adatta a coloro che non utilizzano app e connessione dati di frequente e che utilizzano il telefono più che altro per effettuare o ricevere chiamate.

Scopri Iliad Voce

2. Giga 40

La Giga 40 è una promozione con un costo mensile di 6.99 euro, attivando questa offerta i clienti che passano a Iliad hanno:

minuti e sms illimitati verso i numeri italiani e quelli UE

40 GB per connettersi in Italia

4 GB in UE

La tariffa per gli MMS sarà di 0.49 euro a messaggio sia verso i numeri italiani che in roaming. Per gli SMS verso i numeri non inclusi nel pacchetto illimitato vi costeranno 0.28 euro. Altra spesa che non sarà compresa nel piano è quella delle chiamate verso i numeri speciali e i satellitari, le tariffe per queste telefonate saranno 3.99 euro al minuto e 16.99 euro al minuto.

3. Giga 50

La promozione più popolare di Iliad, la Giga 50, sarà attivabile a 7.99 euro al mese. In questo piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

I Giga extra saranno tariffati 0.90 euro ogni 100 MB. Così come per la promozione Voce anche con Giga 50 e Giga 40, Iliad avviserà i clienti quando stanno per terminare il bundle dati e chiederà l’autorizzazione a bloccare o sbloccare la connessione.

Attiva Giga 50

Con tutte le tariffe del gestore vengono offerti dei servizi gratuiti, ad esempio la segreteria telefonica e quella visiva o Mi richiami quando si è impegnati in un’altra conversazione. Tra i servizi inclusi ci sono anche l’avviso di chiamata, il controllo del credito residuo e l’hotspot della propria rete, si tratta della funzione che vi permette di condividere la connessione tramite bluetooth. Saranno invece a pagamento l’opzione Sms premium e il trasferimento di chiamata sia verso i contatti fissi che mobili, questo servizio avrà un costo di 0.05 euro al minuto.

Per attivare i pacchetti Iliad, a prescindere dall’operatore da cui si proviene, sarà necessario pagare 9.99 euro per la sim, non sono invece richiesti costi di attivazione.

Le offerte smartphone incluso

Se state anche pensando di acquistare un cellulare nuovo, le promozioni di Iliad sono offerte smartphone incluso. Gli utenti potranno comprare un’iPhone con piani da 30 rate e con un contributo all’acquisto. I modelli disponibili a Giugno sul sito del gestore sono:

iPhone 11 Pro Max 64GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro