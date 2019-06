Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di giugno 2019

Iliad oggi offre i suoi servizi di telefonia mobile ad oltre 3 milioni di clienti. L’operatore francese in pochissimi mesi ha guadagnato la quarta posizione all’interno del settore mettendo in seria difficoltà i provider tradizionali, che sono stati costretti a lanciare in fretta e furia una loro offerta low cost per non perdere ulteriormente terreno. Iliad ha fatto scuola e la sua filosofia che prevede la massima trasparenza nei confronti del cliente è stata adottata anche dai concorrenti come ho. Mobile e Kena Mobile.

Iliad attualmente propone solamente due offerte. La prima, chiamata semplicemente Voce, è indirizzata a coloro che utilizzano lo smartphone soprattutto per chiamare e per questo mette i minuti in primo piano. La seconda invece è una tariffa che prevede minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare in Rete e accedere ad app servizi online dal proprio telefono. Finito il traffico previsto dalla tariffa, si continuerà a navigare navigare a 90 cent per 100 MB. Tale proposta, esattamente come Voce, include senza alcun costo aggiuntivo la maggior parte dei servizi di base più richiesti dall’utente medio come la segreteria telefonica e la modalità Hotspot per condividere il traffico con un altro dispositivo, trasformando lo smartphone in un modem portatile.

Per quanto riguarda la tariffazione all’estero, Iliad include nelle sue offerte le chiamate verso fissi e mobili in USA e Canada e verso fissi in oltre 60 destinazioni nel mondo. L’utente ha poi 4 GB in roaming per navigare quando si trova in vacanza o fuori dall’Italia per lavoro.

Iliad al contrario della maggior parte dei provider non dispone di una propria app. L’utente può comunque sfruttare la sezione Area Personale sul sito dell’azienda per monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, ricaricare il credito, visualizzare offerte attive sul piano o eseguire altre operazioni di natura amministrativa. Iliad però rispetto ad ho. e Kena propone delle tariffe telefono incluso. Al momento l’operatore francese consente però di acquistare a rate solo i modelli di smartphone di Apple più o meno recenti. Si tratta comunque di una soluzione semplice e conveniente per mettere mano su iPhone ad un prezzo ridotto rispetto a quello che si spenderebbe in un negozio di elettronica.

Gli utenti hanno sostanzialmente due possibilità per acquistare una SIM di Iliad. Quella più semplice è prenotarla online sul sito dell’operatore e riceverla poi a domicilio. L’attivazione avviene tramite la procedura illustrata nell’Area Personale sempre sul portale dell’azienda. Chi non ha la possibilità di registrare su Internet può sempre mettere mano sulla sua SIM di Iliad attraverso le Simbox presenti nei corner e nei negozi autorizzati dall’operatore. Per l’attivazione della linea è sufficiente portare con sé una carta di pagamento, un indirizzo email e un documento d’identità. L’utente dovrà quindi seguire le varie tappe visualizzate sullo schermo per diventare ufficialmente un cliente di Iliad nell’arco di qualche minuto.

Per trovare la Simbox più vicina basta recarsi sul sito dell’operatore. All’interno di un’apposita sezione è presente una mappa interattiva in cui compariranno gli indirizzi dei distributori automatici di SIM.

Perché conviene passare ad Iliad

Passare ad Iliad è certamente una mossa vincente per chi arriva dai grandi operatori per il solo fatto di poter sottoscrivere un piano tra i più economici a disposizione sul mercato ma comunque ricco di servizi. Al di là del prezzo, l’operatore francese è attraente soprattutto per la sua filosofia aziendale. Non a caso il claim scelto per la sua campagna promozionale in Italia è #rivoluzioneIliad.

Il provider d’Oltralpe ha cercato di mettere al centro i bisogni dell’utente cercando di riconquistare quella fiducia che molti hanno perso nei confronti dei gestori di telefonia. Iliad infatti non pone vincoli di permanenza, né richiedere particolari condizioni per attivare i suoi piani o costi aggiuntivi in caso si decida di rescindere il contratto prima della scadenza. I clienti possono infatti lasciare l’operatore francese in ogni momento, senza doversi preoccupare di restrizioni, penali o quant’altro.

Iliad inoltre non nascondi nessun tipo di costo a chi sottoscrive una delle sue offerte. Come detto in precedenza, i piani dell’azienda francese includono non solo tutti i servizi di base ma anche quelli extra senza nessuna spesa ulteriore a carico dell’utente. Si parla ad esempio del blocco di numeri nascosti o servizi in abbonamento o di soluzioni come Mi Richiami. Iliad inoltre propone la segreteria telefonica visiva, che permette di gestire i messaggi ricevuti senza dover chiamare l’apposito numero 401. Questa funzione è già integrata su iPhone mentre i possessori di un telefono Android devono scaricare l’apposita app gratuita su Google Play.

Iliad inoltre garantisce un’informazione corretta e completa sulle sue promozioni anche in termini di tariffazione. Le offerte si rinnovano esattamente lo stesso giorno ogni mese, in modo da avere la certezza di quando e quanto si pagherà per usufruire dei servizi previsti dal piano. L’operatore francese, come molti altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a dire il vero, è contrario alla tariffazione a 28 giorni che sostanzialmente costringeva gli utenti a pagare per 13 mesi e non per 12.

Infine, una delle maggiori critiche rivolte ad Iliad è la sua copertura ma su questo aspetto l’azienda sta lavorando con impegno per porre rimedio al problema. Molti suoi utenti, anche in tempi recenti, hanno dovuto affrontare disservizi e mancanza di segnale anche in zone densamente popolate ma nel prossimo futuro la situazione migliorerà sicuramente. Il provider francese ha acquisito da Wind alcune antenne a seguito della fusione dell’operatore italiano con Tre. L’azienda poi, in attesa di allestire la propria rete, ha ottenuto di sfruttare per un certo periodo di tempo quella della neonata WindTre. Iliad comunque ha già iniziato ad installare le sue antenne proprietarie in diverse città italiane nonostante qualche difficoltà a livello di normative regionali e comunali.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Iliad e le modalità con cui sottoscriverle:

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Voce di Iliad

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

Iliad consente anche di acquistare i modelli più recenti smartphone di Apple pagandoli a rate o in un’unica soluzione se si sottoscrive una qualsiasi delle sue tariffe: