Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di Gennaio 2021

Per attivare le offerte 5G siete convinti di dover spendere decine e decine di euro al mese? Iliad ha ancora una volta stupito operatori e clienti lanciando la sua offerta low cost per navigare con la rete più veloce del gestore mobile. Ecco quali sono i pacchetti in portabilità per i clienti Vodafone, Tim e Wind che decidono di passare a Iliad

I gestori tradizionali da mesi ormai hanno concentrato le forze sullo sviluppo delle reti in 5G e di promozioni tutto incluso per contrastare il proliferare di operatori low cost e di provider virtuali. La convenienza dei pacchetti studiati da questi concorrenti è innegabile e rende complicati i tentativi di recupero dei clienti da parte di Tim, Vodafone e WindTre.

Il lancio delle offerte con Giga illimitati e di promozioni 5G con tariffe che promettono velocità di connessione fino a 2 Gigabit/s hanno permesso ai maggiori operatori attivi in Italia di tirare un po’ il fiato. Nonostante queste strategie comunque non si arresta l’ascesa di Iliad, un gestore francese che nel giro di 2 anni ha sovvertito il mercato mobile italiano.

L’ingresso di questo operatore ha fatto saltare equilibri ormai decennali e ha portato ad un calo dei costi di canone (con un aumento dei servizi offerti). Iliad è stato l’unico gestore tradizionale a dare del filo da torcere ai big della telefonia mobile sul territorio nazionale.

Il 5G di Iliad

Spesso i canoni estremamente bassi proposti da questo operatore portano i clienti a pensare che si tratti di un MVNO (gestore virtuale), in realtà non è così. Iliad sta infatti lavorando alla costruzione della propria rete infrastrutturale in Italia. L’operatore, finché non completerà i lavori relativi a questo progetto (secondo i piani di sviluppo si parla del 2024), ha stretto un accordo di ran sharing con WindTre per poter garantire una copertura maggiore sul territorio.

Iliad ha introdotto una promozione 5G, questa nuova rete è al momento disponibile solo in poche città. Ecco l’elenco dei comuni in cui la linea è già attiva: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Si può scegliere questo piano anche se non si abita in uno dei paesi già raggiunto dalla rete più veloce, questi utenti potranno poi usufruire del servizio non appena sarà disponibile. Chi accede alla connessione 5G di Iliad può navigare a 855 Megabit/s in download e 72 Megabit/s in upload.

Come passare alle offerte del gestore francese

Stando agli ultimi dati diffusi dall’Agcom (autorità di garanzia delle telecomunicazioni), Iliad ha conquistato 6,8 milioni di clienti. Il gestore ha quindi raggiunto il 9% di quote di mercato mobile. Con questi risultati l’operatore ha ottenuto il 4 posto tra i provider mobile, lo precedono Tim, WindTre e Vodafone.

Iliad permette ai clienti di operare il passaggio da altri operatori recandosi negli Store, presso i corner o collegandosi online. La rete di distribuzione di questo operatore comprende: 17 negozi mono marca, 450 corner nei centri commerciali o in altri punti in tutta Italia. Si possono attivare le nuove sim Iliad anche in bar, edicole o nelle tabaccherie Snai.

Per passare a Iliad si deve i clienti devono registrare un account sul sito del gestore. Si devono seguire poi le istruzioni a video, si deve scegliere l’offerta e poi vengono richiesti i dati relativi alla propria utenza telefonica:

numero di telefono

operatore

contratto ricaricabile o in abbonamento

seriale (codice 19 cifre)

programmazione passaggio in portabilità

Il codice seriale, anche detto ICCID, si può trovare sulla sim o sul contratto sottoscritto. Questa informazione è indispensabile per poter fare il cambio gestore mantenendo però attivo il proprio numero di telefono.

Il passaggio successivo della procedura consiste nell’indicare i dati relativi all’intestatario della linea telefonica. Il cliente dovrà quindi inserire i propri dati (nome, cognome, via, nazionalità e codice fiscale). Sarà poi richiesto di scegliere il metodo di pagamento, in fase di attivazione si può decidere tra l’accredito sul conto corrente o sulla carta di credito o debito. Dopo aver attivato la promozione sarà possibile anche pagare con accrediti sul credito residuo.

Le migliori offerte in portabilità da Vodafone, Tim e WindTre

Iliad, al contrario di altri operatori, non ha nel proprio catalogo piani in portabilità riservati ai gestori. La pratica di creare offerte win back o promozioni per sottrarre clienti ad un concorrente non è una strategia adottata da Iliad. Tutti gli utenti sia che richiedano il passaggio da un altro provider, sia che attivino una nuova sim potranno accedere alle stesse offerte.

Per scoprire le migliori promozioni Iliad e confrontarle anche con le tariffe mobile degli altri operatori. Uno strumento che può aiutare i clienti ad un raffronto di costi e condizioni delle offerte è il comparatore di SOStariffe.it. L’algoritmo permette di conoscere il costo mensile di piani, le spese per i servizi accessori. Nei risultati inoltre vengono evidenziate anche le condizioni contrattuali: periodi di vincolo, spese per attivazione e altre informazioni.

Le tariffe Iliad

A Gennaio il gestore offre le seguenti offerte per i nuovi clienti:

Giga 70

Giga 50

Voce

In questa tabella ecco una panoramica delle promozioni proposte.

Tariffe Canone Chiamate Sms Giga Spese attivazione e sim Velocità di connessione Servizi gratuiti Giga 70 9,99 euro al mese Senza limiti in Italia e in UE Minuti illimitati anche verso fissi e mobili verso l’estero (inclusi Canada e USA) Illimitati in Italia e in Europa 70 Giga in Italia (anche in 5G) 6 Giga in UE 9,99 euro da pagare per la sim Per i clienti coperti da 5G velocità massima 855 Megabit/s in download Mi Richiami Segreteria telefonica e visiva Hotspot Blocco numeri speciali e servizi a sovrapprezzo Giga 50 7,99 euro al mese Minuti illimitati in Italia e nei paesi UE Chiamate senza limiti anche in 60 paesi stranieri Messaggi gratuiti in Italia e in UE 50 Giga per navigare in Italia 5 Giga in UE 9,99 euro una tantum 4G o 4G+ (390 Megabit/s in download e 50 Megabit/s in upload) Mi Richiami Segreteria telefonica e visiva Hotspot Blocco numeri speciali e servizi a sovrapprezzo Voce 4,99 euro al mese Chiamate senza limiti in Italia e in UE Sms verso numeri italiani e in UE 40 Mega 9,99 euro per la sim rete 4G o 4G+ Mi Richiami Segreteria telefonica e visiva Hotspot Blocco numeri speciali e servizi a sovrapprezzo

Le offerte smartphone incluso

Si può anche passare a Iliad e decidere di cambiare smartphone, in questo caso è bene sapere che il gestore offre delle promozione telefono incluso. Per poter approfittare dei piani a rate proposti dall’operatore sarà necessario però avere un contratto attivo da almeno 3 mesi.

In caso contrario l’utente potrà comunque procedere all’acquisto del cellulare di ultima generazione tramite lo Store di Iliad, il pagamento però dovrà avvenire in un’unica soluzione. I piani dilazionati prevedono il versamento di un anticipo e suddividono poi il costo del prodotto in 30 rate mensili. Si può inoltre ricorrere a queste offerte Iliad sono se si attiva il pagamento con addebito su carta di credito o debito.

Le novità disponibili al momento nello Store online del provider sono gli iPhone 12. Ecco le condizioni economiche proposte per chi sceglie queste soluzioni:

Apple iPhone 12 Pro Max , 128 GB, 1279 euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 32 euro e anticipo da 319 euro

, 128 GB, 1279 euro in un’unica soluzione, oppure 30 rate mensili da 32 euro e anticipo da 319 euro Apple iPhone 12 Pro , 128 GB, 1179 euro in un’unica soluzione, oppure 279 euro di anticipo e 30 rate mensili da 30 euro

, 128 GB, 1179 euro in un’unica soluzione, oppure 279 euro di anticipo e 30 rate mensili da 30 euro Apple iPhone 12 , 128 GB, 979 euro se si paga in una sola rata, o 30 rate da 25 euro con un contributo iniziale da 229 euro

, 128 GB, 979 euro se si paga in una sola rata, o 30 rate da 25 euro con un contributo iniziale da 229 euro Apple iPhone 12 mini, 128 GB, 879 euro pagando all’acquisto, oppure 219 euro e 30 rate da 22 euro

Assistenza e altre info utili

Per poter gestire in autonomia l’offerta è necessario registrare un account personale sul sito Iliad. Questo profilo permetterà di ricaricare la sim, di modificare i metodi di pagamento e di attivare o disattivare servizi collegati alla sim. L’Area personale è anche il mezzo con cui si possono monitorare i consumi e le dati di rinnovo dell’offerta.

Uno dei canali più utili per le informazioni pratiche relative ai servizi, come per esempio la segreteria, è la pagina Faq sul sito di Iliad. In questa sezione infatti l’utente trova le procedure da seguire per poter usare questa opzione o altre simili. Si possono anche inserire i numeri di telefono da bloccare e si può successivamente anche decidere di sbloccarli. Con Iliad si può anche attivare il filtro su chiamate, sms e MMS. L’utente potrà quindi indicare uno specifico numero di telefono da cui non vuole ricevere comunicazioni oppure anche un prefisso generico.

L’altro metodo per poter ottenere assistenza è contattare il numero del Servizio clienti al 177. Questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, nei giorni festivi, il sabato e la domenica gli operatori invece rispondono dalle 9 alle 20. Per comunicazioni che non coinvolgono dati sensibili si possono anche usare le pagine social del gestore, mentre per richieste di rimborsi o altri reclami il consiglio è di utilizzare direttamente la posta raccomandata. L’indirizzo a cui inoltrare le comunicazioni per Iliad è Casella Postale 14106, 20146 Milano.