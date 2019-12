Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di dicembre 2019

La “rivoluzione” promessa da Iliad sembra non possa essere fermata. L’operatore di telefonia mobile francese ha annunciato di aver superato i 4,5 milioni di utenti nel nostro Paese in poco più di un anno e mezzo. Solo terzo trimestre sono state ben 700mila le persone che hanno aderito alle sue offerte. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le principali offerte del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) e i vantaggi che ottengono chi decide di effettuare il passaggio da Vodafone, Tim e Wind:

Le offerte Iliad per chi cambia operatore di dicembre

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

Alle offerte di Iliad è possibile associare anche l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei seguenti modelli di smartphone Apple:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo

da – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

Iliad consente di acquistare tutte le sue offerte online ma per chi non ha la possibilità di registrarsi su Internet può farlo in uno dei tanti punti vendita, store e corner sparsi per il Paese attraverso le Simbox, ovvero dei distributori automatici di SIM. Per effettuare l’attivazione servono una carta di pagamento, un indirizzo email valido e un documento d’identità. Basta seguire le indicazioni della voce guida per ottenere la nuova SIM in meno di 3 minuti. Oggi esistono 14 negozi monomarca di Iliad e più di 200 corner presso centri commerciali e punti vendita della grande distribuzione. In totale le Simbox disponibili in Italia sono 700.

Chi invece necessità di assistenza per i propri dubbi dal punto di vista amministrativo o per risolvere eventuali difficoltà tecniche o mancanza di segnale, può trovare tutto il supporto che gli serve nell’area dedicata sul sito dell’operatore o chiamando il numero gratuito 177. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato la domenica e i festivi dalle 9 alle 20.

Annunci Google

I vantaggi di passare ad Iliad

Iliad in quanto operatore low cost dispone di offerte molto più economiche rispetto alla media di settore. Chi arriva da Vodafone, T im o Wind può quindi scegliere tra proposte che hanno spesso un costo nettamente inferiore rispetto a quelle dei grandi provider di telefonia mobile. Giga 50 include infatti minuti illimitati e un bundle di Gigabyte sufficiente per navigare su Internet e utilizzare le principali app in mobilità senza temere di rimanere senza traffico dati prima del prossimo rinnovo. Il pacchetto costa appena 7,99 euro al mese. Tariffe simili di Vodafone, Tim o Wind hanno solitamente un prezzo superiore ai 10 euro.

Iliad ha inoltre fatto della trasparenza e dell’assenza di costi nascosti uno dei tratti principali della sua offerta. Questo significa che l’operatore francese non intende modificare in futuro le sue tariffe. Le rimodulazioni tanto care agli operatori storici, che a cadenza quasi regolare aumentano il costo delle proprie tariffe modificando unilaterlamente i termini del contratto stretto con gli utenti, non sono una pratica che si addice al MVNO.

C’è un’altra importante differenza tra Iliad ed i maggiori operatori di telefonia mobile. L’offerta dell’azienda francese al contrario di quella dei concorrenti più grandi non prevede vincoli, costi extra e include tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti e che in alcuni casi sono a pagamento. I clienti di Iliad possono quindi lasciare l’operatore in ogni momento, senza paura di dover sostenere penali o altre spese.

Iliad inoltre attualmente è l’unico operatore virtuale a disporre di tariffe telefono incluso. L’azienda non offre la stessa scelta dei concorrenti, che permettono di acquistare a rate i migliori modelli dei più importanti marchi di telefonia, ma è comunque un’opzione molto conveniente per chi vuole sostituire il suo iPhone con un telefono di ultima generazione. Iliad infatti consente di mettersi in tasca iPhone 11 in tutte le sue varianti ad un prezzo di partenza di 169 euro.

Iliad inoltre sta lavorando per migliorare uno dei suoi lati negativi, ovvero la copertura. Attualmente l’azienda permette di navigare alla velocità del 4G e 4G+ ma il suo segnale non raggiunge alcune zone d’Italia come l’arco alpino, parte della Calabria e della Basilicata e buona parte dei Comuni che si trovano sull’Appennino. Iliad comunque si sta impegnando ad implementare la sua rete proprietaria puntando a raggiungere i 3.500 siti installati entro la fine del 2019. A fine settembre il numero di antenne ha raggiunto le 3.100 con 700 nuovi siti installati nel terzo trimestre. C’è un secondo aspetto da considerare. Chi già possiede di un telefono 5G non potrà navigare alla massima velocità oggi disponibile in quanto Iliad ancora non ha pronta un’offerta dedicata. Al momento solo Tim e Vodafone offrono questa possibilità.

Infine, la seconda pecca di Iliad è quella di non disporre di un’app per la gestione dell’offerta. Operazioni come verificare la quantità di minuti, Giga e SMS consumati, monitorare le promozione attive sulla linea, cambiare piano telefonico, effettuare una ricarica o esercitare il diritto di recesso possono comunque essere effettuate dall’Area personale sul sito dell’operatore.

Grazie al comparatore di Sostariffe.it avete l’opportunità di confrontare gratuitamente le offerte di Iliad con quelle di tutti gli operatori “reali” e virtuali. Basta inserire alcuni parametri come i minuti e i Gigabyte richiesti per le proprie esigenze quotidiane, costo massimo per attivazione e per l’addebito mensile e i servizi inclusi di cui non potete fare a meno per costruire il proprio profilo di consumo. Sulla base di quest’ultimo il nostro servizio vi proporrà le migliori tariffe che si adattano alle vostre esigenze, ordinandole in base alla convenienza. Non solo, Sostariffe.it è in grado di fornirvi ulteriore supporto nella scelta della tariffa grazie ad una consulenza telefonica e personalizzata per ottenere consigli per risparmiare davvero sul piano di telefonia mobile. Anche questo servizio è gratuito e senza impegno.