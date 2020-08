Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Agosto 2020

Per ridurre al minimo i costi dello smartphone, senza rinunciare ad un’offerta completa ed in linea con le proprie esigenze e senza dover fare i conti con vincoli e costi nascosti, Iliad rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato di telefonia mobile italiano.

L’operatore, tenendo fede a quanto annunciato al momento del suo debutto sul mercato italiano, avvenuto nel maggio del 2018, continua a proporre tariffe senza costi nascosti e con un prezzo “per sempre”. Ad oggi, infatti, Iliad non ha mai applicato alcuna rimodulazione ai suoi clienti.

Ecco quali sono le migliori offerte Iliad da attivare per chi passa da Vodafone, TIM, WINDTRE o da qualsiasi altro operatore di telefonia mobile ad agosto 2020:

Giga 50

La proposta principale con cui Iliad si presenta sul mercato di telefonia mobile ad agosto 2020 è Giga 50. Si tratta di una tariffa oramai disponibile da tempo e che, di mese in mese, viene rinnovata continuando ad essere tra le tariffe più vantaggiose e complete di tutto il mercato italiano. Giga 50 di Iliad, a differenza di molte altre tariffe da meno di 10 Euro al mese, è disponibile per tutti. La tariffa può essere attivata:

richiedendo un nuovo numero Iliad

effettuando la portabilità del numero da qualsiasi operatore di telefonia mobile italiano

I bonus inclusi nell’offerta ed i relativi costi sono totalmente indipendenti dalla tipologia di attivazione richiesta oltre che dalla modalità di sottoscrizione dell’offerta. Giga 50 di Iliad presenta caratteristiche ben definite ed uguali per tutti gli utenti. L’operatore, sin dal suo debutto sul mercato italiano, ha scelto di puntare sulla massima trasparenza e sulla totale assenza di costi nascosti. Giga 50 è l’esempio più chiaro di questa filosofia aziendale.

Passiamo ora alle caratteristiche dell’offerta. Chi sceglie Giga 50 di Iliad potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero (l’elenco dei Paesi verso cui è possibile effettuare chiamate gratis comprende oltre 60 destinazioni internazionali)

SMS illimitati verso tutti i mobili italiani

50 GB di traffico dati in 4G sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle dati, sino al successivo rinnovo mensile dell’offerta, sarà possibile continuare a navigare (previo consenso da parte dell’utente) al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico dati (circa 9 Euro per 1 GB extra quindi)

in caso di esaurimento del bundle dati, sino al successivo rinnovo mensile dell’offerta, sarà possibile continuare a navigare (previo consenso da parte dell’utente) al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico dati (circa 9 Euro per 1 GB extra quindi) in roaming in UE l’utente può utilizzare minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati senza alcun costo aggiuntivo

tutti i servizi accessori (HotSpot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo) sono già disponibili per l’utente senza la necessità di attivare opzioni specifiche o dover affrontare costi extra

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’utente può impostare l’addebito su conto corrente ma è sempre libero di scegliere la soluzione più in linea con le proprie esigenze per quanto riguarda la modalità di pagamento dell’importo mensile dell’offerta di Iliad. Il prezzo dell’offerta è “per sempre”.

Per tutti i nuovi clienti (sia attivando un nuovo numero che richiedendo la portabilità del proprio numero da un altro operatore) è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro. Tale contributo, da versare al momento della richiesta di sottoscrizione, rappresenta l’unico costo aggiuntivo previsto per chi attiva Giga 50 di Iliad.

Per attivare Giga 50 di Iliad è possibile affidarsi ad una veloce procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il sito di Iliad dal link qui di sotto. La procedura di attivazione online è molto semplice. Dopo aver raggiunto il sito dell’operatore, infatti, è sufficiente scegliere l’opzione Registrati per avviare la sottoscrizione online. Per il completamento dell’attivazione bisognerà avere a propria disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della linea

ed un dell’intestatario della linea il numero di cellulare da passare ad Iliad e il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM ) nel caso in cui si voglia attivare l’offerta richiedendo anche la portabilità del numero

della SIM (ecco ) nel caso in cui si voglia attivare l’offerta richiedendo anche la portabilità del numero l’indirizzo dove verrà inviata la SIM Iliad tramite corriere

un indirizzo e-mail, per ricevere tutta la documentazione contrattuale, ed uno strumento di pagamento valido per il saldo dei costi iniziali (primo mese + attivazione)

Per attivare l’offerta online è possibile avviare la procedura di sottoscrizione dal sito Iliad cliccando sul box qui di sotto.

La SIM Iliad verrà inviata all’indirizzo indicato dall’utente tramite corriere. La consegna è prevista nel giro di pochi giorni lavorativi dal completamento della procedura di attivazione. Non sono previsti costi extra in quanto la spedizione della SIM è completamente gratuita. Dopo aver ricevuto la SIM, inoltre, l’utente potrà completare l’attivazione della sua SIM e la richiesta di portabilità del numero collegandosi all’Area Personale del sito Iliad utilizzando l’indirizzo e-mail inserito di fase d’acquisto.

Iliad Voce

Giga 50 è, sicuramente, una delle offerte più interessanti di agosto 2020 per chi vuole passare ad Iliad da Vodafone, TIM, Wind o da qualsiasi altro provider. C’è, però, un’altra tariffa da tenere d’occhio. Iliad, infatti, propone anche Iliad Voce. Si tratta di un’offerta pensata, in modo specifico, per tutti gli utenti che non hanno bisogno di un consistente bundle dati per navigare online con il proprio smartphone.

Iliad Voce può risultare l’offerta ideale:

se si utilizza un cellulare “tradizionale” per chiamare ed inviare SMS, senza navigare online in mobilità

se si ha bisogno di una seconda SIM da utilizzare per le funzioni “telefoniche”

Anche in questo caso, inoltre, segnaliamo che Iliad Voce è attivabile da tutti. L’offerta è disponibile sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un qualsiasi provider di telefonia mobile. Anche in questo caso, costi e bonus della tariffa non cambiano.

Iliad Voce presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 40 MB (pari a 0,004 GB) di traffico dati ogni mese; in caso di esaurimento del traffico dati è possibile continuare a navigare, previo consenso dell’utente, al costo di 0,90 Euro per 100 MB

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 40 MB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi accessori (HotSpot, Mi Richiami, Segreteria Telefonica e controllo del credito residuo) sono disponibili senza costi extra

Iliad Voce presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. L’utente, se preferisce, può impostare l’addebito su conto corrente ma non ci sono obblighi di alcun tipo. L’offerta, inoltre, prevede un contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum.

Anche in questo, Iliad Voce è attivabile direttamente online, seguendo la procedura di sottoscrizione disponibile sul sito dell’operatore e con consegna gratuita a casa della SIM. Per attivare online Iliad Voce è possibile cliccare sul link qui di sotto e, successivamente, scegliere l’opzione Registrati, inserendo tutti i dati richiesti.

Dopo aver ricevuto la SIM a casa, l’utente potrà effettuare l’attivazione della stessa dall’Area Personale del sito Iliad seguendo la veloce procedura online predisposta dall’operatore.

iPhone a rate per chi passa a Iliad

Nella maggior parte dei casi, le offerte da meno di 10 Euro al mese non consentono di abbinare uno smartphone a rate. In questa fascia di prezzo, infatti, troviamo quasi esclusivamente tariffe di operatori virtuali che non mettono a disposizione alcun’offerta “telefono incluso” per i loro clienti.

Iliad, invece, permette l’acquisto a rate di uno smartphone e lo fa senza applicare vincoli o costi nascosti all’utente. Chi passa a Iliad, dopo aver tenuto attiva per tre mesi l’offerta, potrà acquistare uno smartphone a rate. Al momento, nel listino dell’operatore ci sono diversi modelli di iPhone.

Ecco le opzioni a disposizione degli utenti:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro

anticipo di 99 Euro e 30 rate mensili da 13 Euro iPhone XR: anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 149 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone XS: anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro

anticipo di 219 Euro e 30 rate mensili da 19 Euro iPhone 11: anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro

anticipo di 169 Euro e 30 rate mensili da 21 Euro iPhone 11 Pro: anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro

anticipo di 249 Euro e 30 rate mensili da 31 Euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 289 Euro e 30 rate mensili da 33 Euro

I prezzi indicati si riferiscono ai modelli da 64 GB di memoria interna. Alcuni iPhone in listino sono disponibili anche con tagli maggiori di memoria interna. Da notare, inoltre, che per ogni modello sono disponibili svariate colorazioni e che, oltre all’acquisto a rate, è possibile acquistare lo smartphone anche in un’unica soluzione.

Le offerte “telefono incluso” di Iliad prevedono una struttura molto semplice. L’utente deve versare un anticipo e 30 rate mensili che verranno addebitate sullo strumento di pagamento scelto (carta di credito o conto corrente). Come anticipato in precedenza, non sono previsti vincoli di permanenza. In qualsiasi momento, infatti, l’utente potrà passare ad altro operatore. Le rate residue continueranno ad essere addebitate sullo strumento di pagamento dell’utente anche dopo la disattivazione dell’offerta.

