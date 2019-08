Passa a Iliad da Vodafone, Tim e Wind: le offerte di agosto 2019

Iliad è senza ombra di dubbio il più apprezzato operatore di telefonia mobile low cost in Italia. L’azienda francese ha convinto milioni di utenti grazie ad offerte economiche, chiare e senza costi aggiuntivi o particolari vincoli. Scopri tutti i vantaggi di passare a Iliad per chi arriva da Vodafone, Wind e Tim

Iliad è stato il primo vero operatore di telefonia mobile low cost, o meglio quello che è riuscito davvero a mettere in crisi i grandi player del settore. L’azienda francese è arrivata in Italia dopo la joint venture tra Wind e Tre avvenuta il 31 dicembre 2016 per riequilibrare la concorrenza all’interno del mercato mobile tricolore.

A Iliad sono bastati pochi mesi guadagnarsi la fiducia degli utenti puntando non solo su tariffe decisamente economiche rispetto a quelle che gli italiani erano abituati ma anche su un approccio al cliente che mette al centro la trasparenza e la massima chiarezza in termini di servizi inclusi e costi. Inizialmente le tariffe erano disponibili per un numero limitato di utenti ma visto l’enorme successo la promozione è stata ulteriormente estesa. Oggi Iliad conta più di 3 milioni di linee attive e sebbene abbia conquistato la quarta posizione in classifica tra gli operatori per numero di utenti ovviamente non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.

Se siete stanchi del vostro piano telefonico sottoscritto con Vodafone, Wind o Tim e della loro tendenza a rimodulare le tariffe, ovvero l’applicazione di sovrapprezzi sostanzialmente immotivati a cadenza regolare, ecco tutti i motivi per cui passare ad Iliad potrebbe rivelarsi la scelta migliore da fare.

Perché passare ad Iliad

Passare ad Iliad significa poter accedere ad un quantitativo di traffico voce e dati pari a quello offerto dalle tariffe migliori dei grandi operatori ma ad un prezzo decisamente inferiore. La proposta dell’azienda francese chiamata Giga 50 infatti prevede minuti ed SMS illimitati e ben 50 GB per navigare su Internet tra le pagine web e accedere ad app e servizi online dal proprio smartphone. Il tutto ha un costo di 7,99 euro al mese. Iliad non prevede costi di attivazione per le sue tariffe, anche se l’utente deve comunque acquistare la nuova SIM al costo di 9,99 euro.

I minuti illimitati inclusi in Giga 50 sono verso mobili e fissi in italia, USA e Canada e verso fissi in 60 destinazioni internazionali. Iliad permette di navigare alla velocità del 4G e del 4G+. Una volta consumato il traffico dati previsto dal piano è possibile comunque continuare ad accedere ad Internet, previo consenso al costo di 90 cent per 100 MB.

In Europa sono disponibili 4 GB da utilizzare in roaming in: Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Iliad si è fatta promotrice di una rivoluzione del settore mobile ed in effetti così è stato, dato che colossi come Vodafone e Tim si sono affrettati a lanciare le loro proposte low cost (rispettivamente ho. Mobile e Kena Mobile). Rispetto ai principali MVNO (Mobile Virtual Network Operator), però, Iliad non pone vincoli all’accesso alla sua offerta ai potenziali nuovi clienti per quanto riguarda l’operatore di provenienza né limita la velocità di navigazione a 30 Mbps in download e upload.

Inoltre, l’operatore d’Oltralpe rispetto a Kena e ho. offre la possibilità di associare alle sue tariffe l’acquisto a rate di uno smartphone, anche se a listino sono presenti solo i più recenti modelli di iPhone.

Chi passa da Vodafone, Wind o Tim a Iliad può contare sul fatto di dire addio a qualsiasi tipologia di costi nascosti. Le tariffe dell’operatore francese hanno davvero tutto incluso, compresi i servizi di base più richiesti dall’utente come controllo dei consumi, segreteria telefonica, avviso di chiamata, blocco per le telefonate a numeri a pagamento e ai servizi a sovrapprezzo e la modalità Hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi come se il proprio telefono fosse un modem portatile.

Iliad poi non pone vincoli di sorta ai suoi clienti, che possono lasciare l’operatore in ogni momento chiedendo il recesso senza costi aggiuntivi o penali. L’azienda inoltre è tra le prime oppositrici della tariffazione a 28 giorni, pratica per cui i colossi del settore mobile sono stati costretti dall’AGCOM a risarcire i loro utenti. Il rinnovo delle offerte di Iliad avviene quindi sempre lo stesso giorno del mese, in modo che si paghi per 12 mesi effettivi e non 13. Il MVNO infine offre un accurato e puntuale servizio di assistenza telefonica chiamando il numero gratuito 177.

Passare da Vodafone, Wind o Tim a Iliad ha certamente i suoi vantaggi ma c’è anche un aspetto importante da considerare, ovvero la copertura. I grandi operatori raggiungono con il proprio segnale la quasi totalità della popolazione italiana. L’azienda francese sul proprio sito dichiara di offrire un servizio molto simile ma guardando bene la mappa relativa alla copertura 4G si può notare come alcune zone della Sardegna, località montane e dell’interno del Paese non sono adeguatamente raggiunte. Chi non abita nei grandi centri o comunque in Comuni isolati dovrebbe valutare bene prima di passare alla proposta dell’azienda francese.

Iliad inoltre non dispone di una propria app proprietaria. Tutti i servizi utili all’utente sono quindi raccolti all’interno dell’Area Personale accessibile tramite il sito dell’operatore. Per effettuare operazioni come le ricariche online, monitorare i minuti, SMS e Gigabyte residui o visualizzare eventuali promozioni attive sul piano è quindi necessario passare dal portale del MVNO francese.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Iliad per chi arriva da Vodafone, Tim e Wind e le modalità con cui sottoscriverle.

Le tariffe di agosto di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente.

Nel pacchetto sono anche compresi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Confronta le offerte di Iliad

Iliad permette di associare alle sue offerte i seguenti modelli di iPhone:

iPhone XS da 64 GB: 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione

da 32 euro per 30 rate più anticipo di 199 euro – 1.159 euro in un’unica soluzione iPhone XS da 256 GB: 35 euro per 30 rate più anticipo di 289 euro – 1.339 euro in un’unica soluzione

da 35 euro per 30 rate più anticipo di 289 euro – 1.339 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 64 GB : 34 euro per 30 rate più anticipo di 249 euro – 1.269 euro in un’unica soluzione

da : 34 euro per 30 rate più anticipo di 249 euro – 1.269 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 256 GB : 36 euro per 30 rate più anticipo di 359 euro – 1.439 euro in un’unica soluzione

da : 36 euro per 30 rate più anticipo di 359 euro – 1.439 euro in un’unica soluzione iPhone XS Max da 512 GB : 39 euro per 30 rate più anticipo di 499 euro – 1.669 euro in un’unica soluzione

da : 39 euro per 30 rate più anticipo di 499 euro – 1.669 euro in un’unica soluzione iPhone XR da 64 GB: 24 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 869 euro in un’unica soluzione

da 24 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 869 euro in un’unica soluzione iPhone XR da 128 GB: 25 euro per 30 rate più anticipo di 179 euro – 929 euro in un’unica soluzione

da 25 euro per 30 rate più anticipo di 179 euro – 929 euro in un’unica soluzione iPhone 8 da 64 GB: 18 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 689 euro in un’unica soluzione

da 18 euro per 30 rate più anticipo di 149 euro – 689 euro in un’unica soluzione iPhone 7 da 32 GB: 14 euro per 30 rate più anticipo di 99 euro – 519 euro in un’unica soluzione

Le SIM di Iliad possono essere acquistate presso qualunque negozio autorizzato dall’operatore francese. Se non si ha la possibilità di effettuare l’attivazione online, tale procedura può essere comunque eseguita presso una qualsiasi SIMbox. I distributori automatici sono liberamente accessibili nei punti vendita e corner di Iliad. Per trovarle lo strumento più utile è la mappa interattiva messa a disposizione dal MVNO sul proprio sito.

Per completare l’attivazione è necessario portare con se una carta di pagamento, un indirizzo email valido e un documento di identità. La voce automatica vi guiderà attraverso i passaggi da eseguire per completare l’operazione con successo.