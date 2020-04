Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, WindTre e Iliad: le offerte di Aprile 2020

ho. Mobile si distingue dagli altri operatori per una particolare attenzione al cliente, assenza di costi nascosti e vincoli e un’offerta dall’eccellente rapporto qualità prezzo. In più, il suo segnale viaggia attraverso la capillare rete di Vodafone . Scopri tutti i vantaggi di passare a ho. per chi arriva Tim, WindTre, Iliad o Vodafone

ho. Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di Vodafone. Il marchio ha debuttato poche settimane dopo l’arrivo di Iliad in Italia e fin da subito si è distinto per tariffe conveniente, massima trasparenza nei confronti dell’utente e l’assenza ci costi extra o nascosti e vincoli. Ecco descritte nel dettaglio le principali offerte di ho. e tutti i vantaggi per chi effettua la portabilità del numero arrivando da Vodafone, Tim, WindTre o Iliad.

Le offerte di ho. Mobile per i clienti di altri operatori

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 5 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

2. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

3. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

4. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 3,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. Per i già clienti l’attivazione prevede un addebito di 9,99 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

Si può acquistare una SIM di ho. Mobile direttamente dal sito e riceverla direttamente a casa nella buca della lettere o ritirarla in edicola. Nel primo caso la consegna è gratuita e sicura ma soprattutto non è necessario prendere un appuntamento. La videoidentificazione avviene tramite guidata con un operatore attraverso l’app. In alternativa, si può prenotare la SIM inserendo i propri dati e documenti ed effettuare il ritiro presso l’edicola più vicina. La scheda telefonica si attiverà dopo pochi minuti la conferma dell’avvenuto pagamento. ho. dispone di più di 3.000 punti vendita in tutta Italia.

I vantaggi di passare a ho. Mobile

ho. Mobile è uno degli operatori più convenienti soprattutto se si arriva da Iliad. Per i clienti del gestore francese è infatti disponibile l’offerta con minuti e SMS illimitati più 70 GB di traffico al costo di 5,99 euro al mese. Rispetto a Giga 50, ovvero la principale tariffa di Iliad, si parla di 20 GB in più a disposizione al mese ad un costo inferiore rispetto ai 7,99 euro previsti dalla promozione del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) francese.

Chi arriva da Iliad deve però accontentarsi di una velocità inferiore rispetto a quella offerta da 4G o 4G+. ho. utilizza la tecnologia 4G Basic, che prevede una velocità massima di 30 Megabit al secondo in download e upload. Si tratta di performance sufficienti a svolgere la maggior parte delle attività online (qualche difficoltà in più si può registrare nella condivisione o visualizzazione di contenuti in altissima qualità) ma comunque inferiore a quelle garantite da Iliad. Bisogna inoltre sottolineare che le offerte di ho., al contrario di quelle di Iliad, potrebbero subire delle rimodulazioni in futuro.

In termini di copertura, invece, ho. è ancora superiore al concorrente francese potendo sfruttare la rete della casa madre Vodafone, in grado di raggiungere il 99% della popolazione italiana.

Chi necessita di assistenza può rivolgersi direttamente ad un tecnico dell’operatore chiamando il numero 19.21.21 se csi telefona dal proprio numero ho. o al numero verde gratuito 800.688.788 da tutti gli altri operatori. ho. offre supporto anche tramite l’app o dalla community ho.fficina. All’interno di quest’ultima piattaforma si possono porre domande agli esperti dell’azienda o confrontarsi con gli altri clienti per trovare una soluzione rapida alle pricipali problematiche dal punti di vista tecnico e amministrativo.

ho. è ugualmente interessante anche per chi arriva da grandi operatori come Vodafone, Tim o WindTre. Il suo punto di forza rispetto a questi gestori è l’assenza di vincoli o costi nascosti. L’utente può decidere di disattivare la linea in ogni momento, senza dover pagare penali o spese ulteriori per la cessazione del contratto.

ho. non chiede nemmeno di fornire il numero di carta di credito o l’IBAN del conto corrente per rinnovare la tariffa e permette di scegliere la modalità che si preferisce per il pagamento.

L’operatore low cost inoltre blocca automaticamente la navigazione Internet quando si esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta, in modo da evitare spese impreviste. Si può poi tornare ad accedere al web dal telefono facendo ripartire l’offerta iniziando un nuovo ciclo mensile.

ho. disattiva in automatico anche la possibilità di sottoscrivere servizi a sovrapprezzo come oroscopi e suonerie e di chiamare numeri a pagamento come 899 o 199. Altre numerazioni come quelle dei call center o per partecipare a trasmissioni televisive non sono incluse nel servizio e sono a pagamento.

ho. inoltre include gratuitamente molti dei suoi servizi come la navigazione Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, avviso di chiamata, segreteria telefonica e un’app per la gestione completa dell’offerta. La piattaforma gratuita per iOS e Android consente di monitorare il consumo di traffico dati e voce, verificare il credito residuo, attivare o disattivare eventuali opzioni attive sulla linea, effettuare una ricarica online, cambiare tariffa e molto altro.

Passare a ho. Mobile è invece meno conveniente per chi arriva da Vodafone. L’offerta 5,99 Flash prevede un costo una tantum di 99 cent per l’attivazione e l’acquisto della SIM mentre per le altre tariffe la spesa è di 9,99 euro per i clienti di alcuni operatori selezionati. Per chi arriva da Vodafone il costo sale a 29,99 euro.

Anche per chi arriva dai grandi operatori c’è il problema della velocità di navigazione relativamente bassa. Inoltre, ho. come altri gestori low cost non prevede offerte telefono incluso. A livello di copertura non ci sono differenza sostanziali rispetto a quella offerta dai marchi storici della telefonia mobile.

I clienti ho. ottengono poi altri vantaggi per ogni amico che convincono a passare all’operatore low cost. Per ogni amico invitato (fino un massimo di 10) si ottengono 5 euro di ricarica per sé (massimo 5o euro) e 5 euro per lui. Se l’amico arriva da Iliad e altri operatori virtuali si ottengono altri 5 euro di bonus in ricarica.