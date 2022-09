Passa a ho Mobile da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Settembre 2022

Passa a ho Mobile per avere minuti illimitati e fino a 150 GB a 30 Mbps in 4G. Scopri le tariffe disponibili a seconda dell'operatore di provenienza

ho. Mobile è l’operatore low cost di Vodafone ma già da tempo si è affermato come una realtà importante e separata dalla casa madre. Questo particolare operatore di telefonia mobile punta fortemente sulla trasparenza e la ricerca del prezzo più basso senza rinunciare alla quantità e qualità dei servizi inclusi.

Passa a ho Mobile da Iliad a settembre 2022

Offerta per chi arriva da Iliad Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro ho. Sempre di più illimitati 200 GB 9,99 euro ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro

I clienti di Iliad hanno grande convenienza a scegliere ho. Mobile per vari motivi. Il più evidente è quello di poter avere una tariffa con una quantità di Gigabyte uguale o superiore alla migliore proposta del gestore low cost (in questo momento Flash 100 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese) a un prezzo comparabile. Chi passa a ho Mobile può inoltre mantenere gratuitamente il proprio numero in quanto l’operatore effettua la portabilità senza costi aggiuntivi e in meno di 3 giorni lavorativi.

L’integrazione della tecnologia VoLTE nella rete di ho. Mobile, che oggi raggiunge in 4G oltre il 98% della popolazione, permette di effettuare chiamate con qualità dell’audio elevatissima anche nei luoghi affollati e in condizioni di traffico congestionato. Chi passa a ho Mobile da Iliad deve però accontentarsi di una velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download e upload, comunque sufficiente per accedere alla maggior parte dei servizi online senza problemi (mail, social, chat, streaming in qualità standard, etc.).

L’offerta più economica per chi richiede la portabilità da Iliad permette di avere minuti e SMS illimitati e 50 GB a 5,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano.

Se volete più Giga potete invece attivare l’offerta da 7,99 euro al mese con minuti e SMS illimitati e 150 GB. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano.

E’ possibile arrivare anche fino a 200 GB al prezzo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma è previsto l’acquisto di una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano.

Passa a ho Mobile da Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori a settembre 2022

Offerte per chi arriva da Vodafone, TIM o WindTre Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. 11,99 illimitati 50 GB 11,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB 13,99 euro

Chi passa a ho Mobile dai grandi operatori come Vodafone, TIM o WindTre ha una minore possibilità di scelta rispetto a chi richiede la portabilità dai gestori low cost ma il rapporto qualità prezzo è nella maggior parte dei casi superiore a quello proposto dal proprio provider di provenienza.

La prima tariffa prevede minuti e SMS illimitati e 50 GB a 11,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. La seconda consente di avere minuti e SMS illimitati e 150 GB a 13,99 euro al mese. E’ previsto l’acquisto di una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo del piano. La differenza sta nel costo di attivazione. Per chi arriva da TIM e WindTre è di 9 euro una tantum mentre per i clienti Vodafone è di 29,99 euro.

Passa a ho Mobile: le offerte solo dati di settembre 2022

Offerte solo dati Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile ho. Tanti dati 12,99 Chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent 100 GB 12,99 euro ho. Tanti dati 19,99 Chiamate a 19 cent al minuto

SMS a 29 cent 200 GB fino a 60 Mbps 19,99 euro Internet ho. Things 50 minuti

500 SMS 500 MB 2,99 euro

Chi passa a ho Mobile può anche acquistare una delle offerte Internet mobile dell’operatore. In tal caso non è richiesta la portabilità del numero. Le tariffe sono disponibili per chi arriva da qualsiasi operatore. Un piano solo dati può rivelarsi un’alternativa economica ma efficace per chi non ha la rete fissa a casa. Con ho. Tanti Dati si ha incluso uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di un modem o di ripetitori Wi-Fi per ampliare la portata del segnale. E’ possibile scegliere tra:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Per chi ha un dispositivo smart o di domotica come GPS tracker, caldaia, condizionatore, contatore e altri elettrodomestici è disponibile la tariffa Internet ho. Things. La SIM è disponibile nei formati standard, micro e nano.

Passa a ho Mobile: i servizi esclusivi dell’operatore e come attivare le offerte

Chi passa a ho Mobile può acquistare comodamente la sua offerta direttamente sul sito dell’operatore. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard e Visa, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. La spedizione è gratuita e la consegna avviene a domicilio. La SIM viene imbucata nella cassetta delle lettere entro qualche giorno dalla conferma di pagamento.

In alternativa la si può ritirare in prima persona in una delle edicole convenzionate dell’operatore. In questo caso si può scegliere di pagare direttamente sul posto anche in contanti. Per il ritiro della SIM servono un documento d’identità e il codice QR inviato via email dall’operatore. ho Mobile dispone poi di oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia dove acquistare la SIM. Per trovare i negozi o le edicole convenzionate più vicine a voi potete consultare la sezione Punti vendita sul sito di ho.

Per poter iniziare ad usare la propria offerta serve effettuare la videoidentificazione. Si tratta quindi di realizzare un video selfie con la guida di un operatore in cui si mostrano i propri documenti di riconoscimento per permettere a ho. di confermare l’identità intestatario della tariffa. Per completare la videoidentificazione bastano meno di 5 minuti.

Chi passa a ho Mobile può usufruire di tanti servizi esclusivi. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare gratis qualsiasi tariffa per 30 giorni, Scaduto il periodo promozionale si può scegliere se continuare con la promozione o chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute nell’arco del mese con due clic tramite una semplice procedura online.

Il servizio Riparti invece è molto utile quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nel piano, dato che l’operatore per evitare spese inutili blocca in automatico la navigazione. Per riprendere a utilizzare Internet basta cliccare sull’apposito bottone, che compare quando il traffico dati è ormai gli sgoccioli sull’app ho. o nell’Area Personale sul sito, per far ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo di sempre. Il bottone poi scompare in prossimità del rinnovo della promozione. Riparti può modificare la data di scadenza dell’offerta. Se questa è fissata il 30 del mese ma si utilizza il servizio il giorno 14 da quel momento in poi la tariffa si rinnoverà sempre il 14 del mese.

Chi passa a ho Mobile ha poi gratuitamente l’app ho Mobile, disponibile per tutti i principali sistemi operativi, per gestire in toto l’offerta. Da qui infatti si può monitorare i consumi, verificare il credito, acquistare ricariche online nel taglio che si preferisce, gestire le deviazioni di chiamata e la segreteria o utilizzare il servizio Riparti.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare gratis il Servizio clienti dal vostro numero ho. al 19.21.21. Per tutti gli altri operatori il contatto è invece l’800.688.788. Nella ho. fficina invece potete ottenere consigli dagli esperi dell’operatore o confrontare le vostre esperienze con quelle degli altri clienti.

Passa a ho Mobile: le iniziative dell’operatore

I clienti dell’operatore hanno poi la particolarità di poter accedere alle tante iniziative dell’operatore e ottenere vantaggi imperdibili. Con Porta tutti in ho. si ottiene una ricarica omaggio di 5 euro per ogni persona che passa a ho Mobile. Con il profilo ho. Tanti Amici si riceve una ulteriore ricarica da 50 euro raggiunta la soglia dei 10 conoscenti. Se questi arrivano da Iliad e alcuni operatori virtuali si ottiene un altro bonus di 5 euro ciascuno. Con il profilo Ambassador l’operatore regala ache un buono di 50 euro su Amazon.it per ogni persona che passa a ho. Mobile. Il bonus massimo è di 150 euro raggiunti i 30 amici.

Con ho. Stickers invece si vince una ricarica bonus di 5 euro ogni 30 adesivi raccolti. Questi si ottengono rispondendo ad alcuni quiz sull’azienda, attivando il servizio di ricarica automatica o Riparti e altre piccole operazioni. Con ho. Più Passi più Giga si cerca di incentivare gli utenti a fare movimento sfidandoli a compiere più passi di quanti Giga hanno inclusi nell’offerta. L’operatore è anche molto attento all’ambiente e con la collaborazione di Treedom ha piantato in diverse parti del mondo degli alberi sufficienti ad assorbire buona parte della CO2 emessa dalla consegna delle SIM.