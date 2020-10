Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di ottobre 2020

L'operatore semi virtuale di Vodafone è attivo in Italia da due anni, ad Ottobre il gestore ha lanciato delle nuove offerte. Una breve guida alle promozioni per i clienti di TIM, WindTre, Iliad e Vodafone che vogliono passare ad Ho. e le istruzioni per le richieste di portabilità

Chi è in cerca di risparmio ma non vuole rinunciare ad una buona copertura può scegliere un operatore virtuale. Questi gestori offrono delle soluzioni con minuti, sms e Giga inclusi a dei prezzi molto più competitivi rispetto alle promozioni dei gestori tradizionali (come Vodafone, TIM, WindTre).

L’unico operatore che riesce a competere con le offerte dei MVNO è Iliad, questo gestore pur avendo una propria rete di infrastrutture (quindi costi di sviluppo e manutenzione) è riuscito a proporre alcune delle tariffe più economiche del mercato mobile in Italia.

La convenienza dei MVNO

I piani di Vodafone o TIM per attivare un’offerta con 60 Giga chiedono un canone almeno di 15 euro, Iliad riesce a mantenere il prezzo mensile delle sue promozioni a 7,99 euro con 50 Giga di bundle incluso. Con ho. la spesa mensile potrà variare tra 5,99 euro e 12,99 euro.

Ho. mobile è il gestore virtuale di Vodafone, anche se l’operatore non lo ha mai dichiarato ufficialmente, il MVNO è stata la risposta low cost all’arrivo di Iliad e delle sue tariffe bassissime. Il gestore Ho non punta solo su prezzi convenienti, ha anche creato un’app e ha un’interfaccia grafica essenziale e semplice.

Di recente il gestore ha anche semplificato le operazioni di registrazione dei nuovi clienti e l’attivazione delle sim online. In particolare è stata modificata la procedura che riguarda il riconoscimento dei nuovi intestatari di sim.

Per rispettare le leggi anti riciclaggio è infatti necessario accertarsi dell’identità dei clienti, il nuovo iter ha sostituito il riconoscimento tramite operatore fisico con la registrazione di un video messaggio.

Per effettuare correttamente il passaggio da un gestore all’altro i clienti dovranno fornire, in fase di registrazione, i propri dati personali, inviare una copia del documento di identità, gli estremi del codice fiscale e il seriale della sim. Il seriale è un codice che si trova sulla vostra sim (è riportato anche nel contratto di acquisto della scheda) ed è necessario per richiedere il cambio gestore in quanto identifica in modo univoco la vostra card e i dati dell’offerta attiva.

Come scegliere la miglior promozione

Il brand low cost propone dei piani a partire da circa 6 euro al mese. Alcune delle promozioni di questo gestore sono mirate ai clienti di Iliad, Vodafone, TIM e WindTre. Con il comparatore di SosTariffe.it è molto semplice individuare quali sono le offerte riservate a chi chiede la portabilità da un altro gestore.

Il cliente dovrà inserire il proprio operatore attuale e selezionare il gestore verso cui vuole effettuare il passaggio. Lo strumento di ricerca indicherà il prezzo del canone, i servizi inclusi, gli incentivi riservati ai nuovi utenti.

1. ho da 5,99 euro

Ad Ottobre i clienti Iliad che cambiano gestore e scelgono ho. potranno attivare il piano da 5,99 euro. Questa offerta è indirizzata anche agli utenti di Fastweb, Coop Voce, Lycamobile, Noitel, Tiscali, Rabona e altri gestori virtuali.

Nel pacchetto da circa 6 euro al mese sono compresi:

costi di spedizione e attivazione

70 Giga al mese per navigare in 4G

2,9 Giga per connettersi all’estero in Ue

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e in Ue

Per la consegna della sim con questa offerta viene richiesto un contributo di 0,99 euro.

2. ho. 12,99 euro

C’è poi una promozione per i clienti TIM, Vodafone, WindTre, PosteMobile e di Iliad (la possibilità di accedere a questo piano o al precedente dipende dall’offerta attiva con il gestore francese). L’offerta per questi utenti ha un costo mensile 12,99 euro.

Il primo mese chi attiva questo piano pagherà 22,99 euro, di questi 9 euro sono il contributo per l’attivazione, 0,99 euro per la sim e 12,99 euro come canone. Il pacchetto include:

minuti e sms in Italia e Ue

50 Giga per navigare in 4G

6,1 Giga per connettersi in Ue

Le condizioni dei pacchetti del gestore virtuale

Analizziamo meglio le condizioni generali proposte a chi sceglie i piani ho. mobile. Innanzitutto la società prevede la fatturazione a 30 giorni con data certa, questa opzione implica che il rinnovo avvenga sempre il giorno in cui è stata originariamente attivata la promozione.

Il gestore ha puntato su una politica di trasparenza e promette ai clienti che nei suoi piani non sono presenti costi nascosti. In questa ottica ad esempio è stato previsto un meccanismo di blocco della navigazione in caso di esaurimento dei Giga. I clienti potranno riattivare la connessione con una comunicazione al Servizio clienti di ho., in questo caso sarà rinnovata la promozione. Questo significa che la data del rinnovo diverrà quella in cui si opererà la riattivazione.

Sono bloccati in automatico dal gestore tutti i numeri a pagamento come le numerazioni speciali 199, 144, 899 o 166. Lo stop interesserà anche i servizi digitali che richiedono una spesa extra, come gli oroscopi o i servizi di creazione di suonerie.

Le offerte di questo gestore non richiedono l’obbligo di attivare la domiciliazione dei versamenti su conto corrente o carta di credito. Viene accettato come metodo di pagamento anche il rinnovo su credito. I clienti possono anche modificare il sistema di rinnovo, sarà sufficiente modificare le informazioni sul proprio profilo personale.

ho. tanti amici prorogata

Fino a Dicembre 2020 è possibile aderire al programma di premi ho. Tanti amici. Una volta attivata la propria sim/offerta ho. i clienti potranno invitare i propri amici o conoscenti a cambiare operatore e passare con ho.

La promozione offre 5 euro di ricarica per ogni nuovo cliente portato in ho. Per chi convince un amico con una sim Iliad, Fastweb, PosteMobile o di gestori virtuali a passare a ho. il valore della ricarica sarà di 10 euro.

I servizi per i nuovi clienti

La copertura di servizio garantita da questo gestore è ottima, anche perché può contare sui ripetitori e le antenne di Vodafone. Unico punto debole delle proposte di questo operatore è la velocità di navigazione, i clienti ho. viaggiano su rete 4G e la banda massima è di 30 Mega in download e 30 Mega in upload.

In tutte le offerte dell’operatore low cost di Vodafone sono integrati senza costi aggiuntivi una serie di servizi:

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Anche l’ho.fficina è uno dei plus su cui potranno contare i clienti del gestore. Si tratta di un servizio di community e di assistenza creato ad hoc dall’operatore come implementazione del tradizionale sistema di Assistenza cliente.

Il supporto in caso di problemi tecnici e amministrativi potrà passare dall’app (disponibile sia per dispositivi iOS che Android), dal numero del centralino o da questa sorta di gruppo virtuale. Nello spazio della community i clienti possono accedere ai manuali e alle discussioni di persone che hanno incontrato gli stessi disagi.

L’applicazione è anche lo strumento più comodo per avere sotto controllo i contatori di chiamate, sms e Giga consumati. Con il collegamento all’app è possibile effettuare ricariche o reimpostare la configurazione della connessione nei casi in cui si renda necessaria questa operazione.

Le nuove promozioni solo Giga

Di recente ho. ha lanciato la sua prima promozione solo Giga, una sorta di pacchetto casa con modem Wifi. L’offerta viene presentata come una tariffa internet casa e mobile e può essere attivata in due diverse versioni:

100 Giga con connessione fino a 30 Mega (6,1 Giga in Ue)

200 Giga con collegamento a 60 Mega (9,4 Giga utilizzabili in Ue)

In entrambi i casi la velocità proposta è superiore ai piani ADSL a 20 Mega dei gestori internet casa. Il costo per avere la 100 Giga di ho. è di 12, 99 euro, mentre la versione con 200 Giga al mese ha un costo mensile di 19,99 euro.

Qualunque sia la promozione attiva si dovranno versare 9 euro di attivazione e altri 0,99 euro per ricevere la sim. Con questa offerta i clienti possono avere uno sconto di 10 o 15 euro sull’acquisto dei modem proposti da ho.:

Huawei B311-221 (sconto 10 euro)

(sconto di 15 euro) Huawei B535-232

Le chiamate non sono comprese nel piano proposto dal gestore, la sim potrà però essere usata anche per effettuare telefonate. Il piano tariffario applicato a chiamate e sms sarà:

0,19 euro al minuto

0,29 euro per sms

Nel lancio di queste nuove offerte ho. è stato più rapido di Iliad e visto l’interesse dimostrato dai clienti durante il lockdown è probabile che questa mossa andrà ad incrementare la quota di mercato di ho.

La comodità di queste soluzioni risiede nella flessibilità di una connessione fissa e mobile. Il dispositivo router inoltre è uno strumento che può essere trasportato ovunque il cliente necessità. In questo modo non si sarà più obbligati a posizionare la piattaforma di lavoro in funzione della vicinanza al modem, bensì sarà possibile il contrario.

