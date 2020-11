Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Novembre 2020

Per risparmiare sui costi del canone delle offerte mobile molti utenti scelgono di passare da un gestore tradizionale ad un operatore virtuale. Ecco quali sono le promozioni di Novembre per chi chiede la portabilità da Vodafone, TIM, WindTre e Iliad verso Ho. mobile

Il mercato mobile ha subito una trasformazione negli ultimi anni, l’arrivo di Iliad ha segnato uno spartiacque e ha aperto la strada alla nascita di una serie di operatori virtuali con offerte dai canoni decisamente economici. L’operatore francese ha infatti, in qualche modo, costretto gli altri gestori tradizionali a lanciare delle promozioni meno costose e con dei pacchetti di Giga, minuti e sms che potessero competere con la sua Giga 50 a 7,99 euro.

I provider storici come Vodafone, TIM, WindTre hanno risposto acquisendo o creando un proprio alter ego virtuale con cui fanno concorrenza alle offerte di Iliad. Questi MVNO propongono delle promozioni win back e dei piani mirati per sottrarre clienti al gestore francese, ma anche agli altri operatori tradizionali (comprese le proprie case madri).

Le promozioni Ho. Mobile convengono?

Ho. Mobile è una di queste creature virtuali, ma alla spalle ha Vodafone. Scegliere un operatore del genere garantisce ai clienti una delle migliori coperture sul territorio nazionale, anche se la velocità di navigazione offerta è molto limitata rispetto a quella dei gestori tradizionali.

Nel caso del MVNO di Vodafone, ad esempio, la rete 4G di Ho. Mobile garantisce una connessione da 30 Megabit/s in download e da 30 Megabit/s in upload. Vodafone invece indica come velocità di collegamento della sua rete 4G + 550 Megabit/s.

Le offerte di Ho. Mobile però hanno dei canoni che partono da 5,99 euro e arrivano fino a 12,99 euro, Vodafone, così come gli altri gestori (TIM, WindTre) hanno piani molto più costosi a parità di Giga e di pacchetti voce e sms. Una delle offerte più economiche del provider britannico è un piano da 14,99 euro che offre minuti e sms senza limiti verso i numeri italiani e 60 Giga. Per attivare questa promozione è necessario avere meno di 30 anni e attivare i pagamenti automatici con il sistema Smart Pay.

Iliad è l’unico tra i gestori tradizionali che può competere con le promozioni Ho., i due operatori propongono piani senza vincoli temporali e per cui non sono previste rimodulazioni. Le offerte possono essere attivate in pochi minuti online o presso gli store, i costi di attivazione sono molto contenuti.

Scopri le promozioni per passare a Ho. Mobile »

Passare da Iliad a Ho.

Ho. Mobile propone delle tariffe specifiche per i clienti Iliad che chiedano la portabilità verso questo MVNO. Per poter convincere gli utenti con attiva una promozione Giga 40 (6,99 euro) o Giga 50 (7,99 euro) a passare a Ho. Mobile il gestore ha studiato la sua offerta da 5,99 euro.

Il piano è riservato agli utenti che provengano da uno dei seguenti provider:

Iliad

BT Italia

Coop Voce

Digitel

ENEGAN S.p.A.

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile

Spusu Italia

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Withu

Le condizioni per attivare la promozione offrono attivazione e consegna della sim gratis, ma è previsto un contributo di 0,99 euro per avere la sim di Ho. Mobile. Nel pacchetto sono inclusi:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

70 Giga per navigare in 4G in Italia

2,9 giga da usate per connettersi in UE

servizio Ho. chiamato

trasferimento di chiamata

avviso di chiamata

controllo credito residuo

Con questa offerta è possibile utilizzare i Giga compresi nel bundle in condivisione tramite il sistema di hotspot. Questa promozione, come le successive che illustriamo, sono sottoposte ai vincoli legati all’uso corretto e personale, per rispettare questa clausola contrattuale è necessario che il traffico giornaliero voce e sms in uscita verso altri operatori deve essere inferiore a 3 volte il traffico voce o SMS in entrata da altri operatori.

Per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo i consumi e non incorrere nell’eventuale sospensione delle offerte per scorrettezza è disponibile la pagina ho-mobile.it/per-il-cliente oppure ci si può rivolgere al Servizio Clienti chiamando l’800.689.887.

L’attuale versione della promozione permette di sfruttare un mese di prova del piano di Ho. Mobile e in caso si resti insoddisfatti di chiedere un rimborso.

L’offerta da 100 Giga di ho.

I clienti Iliad possono anche decidere di attivare un piano appena inserito nel catalogo del gestore MVNO. L’offerta in questione è la tariffa da 9,99 euro:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

100 Giga per navigare in 4 G

4,7 Giga per connettersi in UE

Anche a questa offerta è applicato il mese di prova soddisfatti o rimborsati. Con Ho. Mobile sono bloccati in via preventiva i servizi a pagamento come oroscopi e servizi di info meteo o simili e le numerazioni speciali, come i contatti 199.

Inoltre, il gestore per evitare che ai clienti vengano applicati dei costi indesiderati, una volta terminati i Giga inclusi nei piani blocca la navigazione online. L’operatore ha però previsto la possibilità di riattivare l’offerta anche prima della naturale scadenza del piano.

Gli utenti che abbiano attivano una promozione il 30 Ottobre e dovrebbero rinnovare il piano il 30 Novembre ma che terminano i Giga il 20 Novembre potranno richiedere che il rinnovo venga anticipato. Dal mese successivo l’offerta sarà riattivata, e quindi il credito sarà scalato, il 20 e non più il 30. Con il nuovo addebito i contatori dei consumi saranno azzerati e si ripartirà dal principio.

La promozione per passare a ho. da Vodafone, TIM e WindTre

Per gli utenti TIM, Vodafone e WindTre l’unica offerta per passare a Ho. Mobile è il pacchetto da 12,99 euro. Questa offerta comprende ogni mese:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

50 Giga in Italia

6,1 Giga in UE

L’attivazione in questo caso costerà 9 euro, a cui si sommeranno i 0,99 euro per la sim. Il primo mese quindi sarà necessario pagare in totale 22,99 euro.

Chi passa a Ho. Mobile può partecipare al programma Ho. Tanti Amici, si tratta di un progetto che permette di ottenere degli accrediti per ogni nuovo cliente convinto a scegliere il MVNO. Per ogni amico che si porta in Ho. si otterranno 5 euro, si possano cumulare fino a 150 euro di ricariche con questo sistema.

Per poter gestire la propria promozione Ho. Mobile in autonomia è disponibile l’app. Questo strumento sarà utile sia per controllare i consumi, per ricariche in un clic la sim e per richiedere supporto. Per risolvere i problemi più frequenti o per configurare il vostro smartphone è attiva anche ho. fficina, nella pagina sono presenti guide e suggerimenti per effettuare alcune delle procedure più semplici per controllare che l’offerta sia attiva e il cellulare funzioni correttamente.

Attiva Ho. Tutto Chiaro a 12,99 euro »

Come si attivano le sim del gestore

Per passare a Ho. Mobile è possibile acquistare l’offerta e la sim online o in uno dei punti vendita. Il gestore offre anche la possibilità di farsi consegnare la sim in un’edicola, per procedere in questo modo si potrà completare l’acquisto online. Si potrà prenotare la sim e impostare la consegna, si avrà tempo 2 settimane per andare a ritirarla. Una volta trascorso il periodo stabilito si dovrà effettuare una nuova prenotazione.

Per chi utilizza il sito o l’app per sottoscrivere una promozione del gestore sarà poi necessario attivare la scheda. Per questi utenti è necessario iscriversi online e scaricare l’app sullo smartphone.Non appena aperta sul dispositivo l’applicazione si dovrà cercare la voce Attiva sim. Prima di inserire la sim nel dispositivo Ho. Mobile raccomanda si completare la procedura di attivazione guidata.

Per proseguire servono la carta di identità ed è richiesto di connettersi da un dispositivo con una videocamera, sarà infatti necessario caricare un video in cui si mostra il proprio volto e il documento di riconoscimento. Il gestore provvederà poi alla verifica della vostra identità ed entro 1 giorno lavorativo attiverà la sim. Ricevuto la mail di conferma dell’avvenuta attivazione si potrà inserire la sim nello smartphone.

Le richieste di portabilità tramite app

Per procedere al cambio operatore sarà necessario avere un documento di identità e il seriale della vecchia sim. L’iter per richiedere la portabilità del numero prevede che si apra l’app, nel menu in alto a destra è presente il numero ho. che avete attivato. Dovrete selezionare il numero e cliccare su accedi, una volta registrato il contatto dovrete cliccare sulla voce Porto il numero in Ho.

A questo punto è necessario digitare il vostro contatto telefonico e il tipo di contratto sottoscritto con il precedente operatore (ricaricabile o in abbonamento). Viene poi chiesto il seriale di 19 cifre presente sulla vecchia sim e di accettare le nuove condizioni contrattuale. Sarà infine necessario inserire il codice di verifica inviato via sms.

Le migliori offerte mobile

Se non siete convinti che le promozioni Ho. Mobile facciano al caso vostro potrete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento permette di indicare l’operatore di provenienza e di avviare una ricerca mirata. Inserendo qual è l’attuale provider il raffronto indicherà i piani a voi riservati da ogni gestore e metterà in evidenza eventuali premi o sconti esclusivi.

Sarà anche possibile personalizzare la ricerca delle promozioni mobile selezionando le principali caratteristiche che si spera di trovare nella nuova offerta: costo del canone, quantità di Giga, minuti o sms inclusi.

Scopri qual è la migliore offerta per cambiare gestore »