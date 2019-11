Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Novembre 2019

ho. Mobile è un operatore low cost nato su iniziativa di Vodafone. L’obiettivo era quello di contrastare l’incredibile successo iniziale ottenuto da Iliad al suo ingresso nel mercato della telefonia mobile italiano. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) utilizza quindi la rete di Vodafone per erogare i propri servizi e si è ritagliato un certo seguito di utenti. Oggi ho. lancia davvero il guanto di sfida al suo concorrente francese con una tariffa particolarmente succosa. Di seguito sono descritte nel dettaglio le promozioni dell’operatore virtuale:

L’offerta di ho. Mobile di novembre per i clienti di altri operatori

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 3,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 3,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. Per i già clienti l’attivazione prevede un addebito di 9,99 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

ho. offre due diverse modalità per ricevere la propria SIM. La prima prevede di acquistare la tariffa online e di ottenerla direttamente a casa. Il pagamento viene effettuato con carta di credito o di debito dei circuiti Visa, Mastercard, Postepay e PayPal. La consegna è gratuita e non serve prende appuntamento con il corriere. L’attivazione avviene tramite videochiamata guidata con un operatore dell’azienda tramite l’app ho. disponibile per Android e iOS.

La seconda modalità prevede di prenotare la SIM online inserendo i propri dati e documenti. Il ritiro avviene invece nell’edicola più vicina. Si può scegliere di pagare direttamente in loco. La SIM si attiverà dopo pochi minuti.

I vantaggi di passare ad ho. Mobile per chi arriva da Iliad

Oggi i clienti di Iliad che non sono soddisfatti del proprio operatore possono davvero dire di avere un’alternativa credibile. L’offerta più economica di ho., dedicata proprio a chi arriva dal provider francese e altri MVNO minori, è diventata ancora più interessante. ho. 5,99 per come è stata ristrutturata comprende minuti e SMS illimitati e ben 70 GB di traffico per navigare su Internet e accedere alle proprie app preferite sullo smartphone. Il tutto è offerto a 5,99 euro al mese. Inoltre, il costo per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM è stato ridotto da 9,99 a 3,99 euro. Giga 50, ovvero la principale offerta di Iliad, prevede un minore bundle di Giga (50 GB invece di 70) e un costo maggiore (7,99 euro al mese).

Chi passa da Iliad a ho. può continuare ad usufruire dei servizi di base che già utilizza e non deve temere costi nascosti o spese extra. L’operatore low cost di Vodafone infatti include nelle sue tariffe funzioni come il controllo dei consumi tramite app proprietaria gratuita, modalità Hotspot per condividere il traffico dati del proprio piano con un altro dispositivo, trasferimento e avviso di chiamata, SMS ho. Chiamato, ricarica online, Segreteria telefonica, etc.

ho. ha fatto della trasparenza uno dei suoi punti fermi. L’utente ha la possibilità di cambiare operatore in ogni momento, senza vincoli o penali. Una volta esauriti i Gigabyte previsti dalla tariffa, l’operatore blocca in automatico la navigazione in modo evitare spese non desiderate. Si può poi riprendere a scorrere tra le pagine web avviando un nuovo ciclo mensile. L’azienda non chiede nemmeno la carta di credito o IBAN per sottoscrivere uno dei suoi piani.

ho. al fine di proteggere i suoi clienti da spese eccessive ha bloccato in automatico sia i servizi a pagamento come oroscopi e suonerie sia le chiamate verso a numeri 199 e 899. In ogni caso, è possibile sbloccare questi servizi in ogni momento.

L’operatore low cost dispone poi di un efficiente servizio di assistenza. Sul sito sono presenti una serie di guide in grado di rispondere ai principali dubbi degli utenti e una community chiamata ho.fficina. Al suo interno è possibile dialogare con altri clienti e ottenere informazioni, pareri e consigli su come gestire al meglio la propria offerta. In alternativa, ci si può mettere in contatto diretto con gli esperti dell’operatore chiamando il numero gratuito 192121 se si telefona dal proprio numero ho. o 800688788 da tutti gli altri gestori telefonia mobile.

Chi passa a ho. arrivando da Iliad può inoltre contare su una rete decisamente più efficiente ed estesa di quella dell’operatore francese, il cui segnale 4G e 4G+ è lacunoso in Sardegna, bassa Italia, arco alpino e nelle zone più centrali della Penisola. ho. invece ha una copertura del 99% del territorio nazionale, di cui il 98% in 4G Basic. Questo significa che gli utenti di Iliad dovranno accontentarsi di navigare ad una velocità inferiore. La tecnologia utilizzata dal provider low cost di Vodafone arriva ad un massimo di 30 Megabit al secondo in download e upload.

I vantaggi di passare a ho. Mobile per chi arriva da Tre, Wind, Tim e Vodafone

Chi passa a ho. arrivando da Tre, Wind e Tim può usufruire sostanzialmente degli stessi vantaggi dei futuri ex clienti di Iliad. La tariffa dedicata a questi operatori, ovvero ho. 12,99, è in media più economica rispetto a quella degli altri operatori maggiori e offre un bundle di minuti e Gigabyte decisamente sufficiente anche ai bisogni quotidiani degli utenti più connessi. Anche loro comunque devono tenere in considerazione la questione velocità. La Super Rete di Wind/Tre permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo mentre Tim dispone addirittura di un’offerta 5G. ho. si ferma a 30 Mbps.

Passare da Vodafone a ho., invece, non è altrettanto conveniente. La spesa per l’attivazione di ho. 12,99 passa infatti da 3,99 euro per i nuovi clienti a ben 29,99 euro. Il motivo di una differenza così evidente è presto detto: Vodafone non ha nessun interesse a perdere utenti in favore della sua offerta più economica.

Infine, ho., al contrario dei maggiori operatori di telefonia, non dispone di offerte smartphone incluso. L’azienda quindi non consente di associare ad uno dei suoi piani anche l’acquisto di un dispositivo di fascia media o alta.