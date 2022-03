Passa a ho Mobile da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Marzo 2022

Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 7,99 7.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami extra WOW 50 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

ho Mobile permette di scegliere tra tantissime offerte di telefonia mobile a basso prezzo in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi categoria di utente. Il vero vantaggio per chi passa a ho Mobile è quello di poter provare le offerte per 30 giorni grazie all’iniziativa Soddisfatti Ho. Rimborsati. Alla fine della promozione si può decidere se continuare con l’operatore o chiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute nell’arco del mese con appena due click.

ho. Mobile poi ha predisposto una serie di iniziative per offrire tanti vantaggi ai propri clienti. Si parla di bonus in ricarica fino a 100 euro per ogni amico che passa a ho Mobile e di buoni per i propri acquisti online su Amazon.

Passa a ho Mobile: le offerte di marzo

Chi passa a ho Mobile a marzo troverà solo offerte senza vincoli di durata. E’ quindi possibile recedere dal contratto in ogni momento senza il pagamento di penali o costi di disattivazione della linea. Le offerte includono poi tutti i servizi di base, dalla Segreteria telefonica alla modalità Hotspot per la condivisione dalla connessione.

Le tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese e per ricaricare l’operatore non richiede prima né IBAN né carta di credito. Le ricariche si possono acquistare online dall’Area Personale o dall’app ho pagando con carta di credito/debito/prepagata o nelle tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita Mooney e nelle edicole M-Dis Distribuzione abilitati pagando anche in contanti. Per attivare il servizio di autoricarica, che prevede l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito del solo effettivo costo del piano, basta accedere all’app ho.

ho. mobile inoltre blocca automatico l’attivazione dei di servizi a sovrapprezzo come oroscopi, suonerie e sfondi e alle chiamate verso numeri a pagamento come 899 e 199.

1. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare in Internet (di cui 5,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

2. ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

120 GB per navigare in Internet (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

3. ho. 5,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione per l’acquisto della SIM e 6 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

4. ho. 6,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 5 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 7 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero.

5. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 5,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero.

6. ho. 11,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 7,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 12 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

WindTre

Very Mobile

Vodafone

TIM

Kena Mobile

7. ho. 13,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 9,2 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 14 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

WindTre

Very Mobile

Vodafone

TIM

Kena Mobile

8. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

9. ho. Solo voce

Minuti e SMS illimitati

L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 5 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Postemobile

Coop Voce

Fastweb

Lycamobile

UnoMobile

Tiscali

Digi Mobil

Rabona Mobile

Optima

Noitel

NT Mobile

Digitel

Spusu

Welcom Italia

Withu

10. ho. per dispositivi smart

50 minuti per chiamare

50 SMS

500 MB

L’offerta ha un costo di 2,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 3 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La tariffa è pensata per l’utilizzo con antifurti, termostati e altri dispositivi intelligenti IoT (Internet of Things) come GPS tracker, caldaie, condizionatori, elettrodomestici e contatori. La SIM è disponibile nei formati standard, micro e nano.

Chi passa a ho Mobile può navigare fino a 30 Mbps in download e upload con una copertura del 98% della popolazione italiana in 4G. Il gestore low cost ha poi integrato nella sua rete la tecnologia VoLTE, con cui si può nello stesso momento navigare su Internet, utilizzare le app e chiamare senza rumori di fondo anche nei luoghi affollati.

Chi passa a ho Mobile ed esaurisce prima della fine del mese il traffico incluso nelle sua nuova offerta vedrà bloccarsi in automatico la navigazione Internet da parte del provider. L’obiettivo dell’azienda è quello di evitare spese inutili per il cliente. E’ poi possibile riprendere a navigare in ogni momento utilizzato il servizio Riparti, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto appare nell’Area Personale sul sito o nell’app ho. non appena si stanno per esaurire i Gigabyte e resta disponibile fino a poche ore prima del rinnovo del piano. Utilizzare Riparti può però modificare la scadenza della tariffa. Se la promozione si rinnova il 30 del mese ma lo si usa il 15, da quel momento in poi il piano si rinnoverà il giorno 15 per tutti i mesi successivi.

Passa a ho Mobile: come fare

Chi passa a ho Mobile può acquistare le tariffe direttamente online pagando con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard e Visa, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

La consegna della SIM, che viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere con Poste Italiane, è gratuita. In alternativa si può scegliere di ritirarla personalmente in una delle edicole convenzionate con l’operatore. In questo caso si può pagare in contanti. Per il ritiro servono un documento d’identità e il QR Code inviato via email.

Chi passa a ho Mobile in alternativa può acquistare la SIM in oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia. Per trovare il negozio o l’edicola più vicina per il ritiro della SIM potete consultare la sezione Punti Vendita sul sito.

Per l’attivazione della SIM si deve poi eseguire la videoidentificazione. La procedura serve a verificare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede di realizzare un videoselfie con l’aiuto di un operatore. La videoidentificazione si può effettuare in ogni momento dall’app ho e richiede meno di 5 minuti.