Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Marzo 2021

Le promozioni per chi passa ad Ho Mobile sono diverse a seconda di qual è il vostro operatore telefonico. Le offerta partono da 5,99 euro al mese e arrivano fino a 12,99 euro. Ecco quali sono le promozioni più convenienti del mese per i clienti che richiedono la portabilità da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad

Le offerte passa a Ho Mobile vanno da 5,99 euro fino a 12,99 euro, il costo mensile proposto dipenderà dal vostro gestore di provenienza. Le promozioni con i costi più bassi sono quelle riservate a chi chiede la portabilità del numero Iliad, per i clienti degli altri operatori tradizionali come Vodafone, TIM e WindTre i canoni proposto dal MVNO di Vodafone sono più elevati.

Con il gestore virtuale si possono attivare le offerte low cost abilitate per la navigazione in 5G. Questa tecnologia di connessione (con una velocità potenziale fino a 1,4 Gigabits/s) non è disponibile in tutta Italia, per adesso la rete offre copertura solo nelle grandi città.

Chi passa a Ho Mobile cosa deve fare

Le operazioni per richiedere la portabilità verso Ho Mobile sono semplici, vi serviranno solo un documento di identità, il codice fiscale, il seriale (codice di 19 cifre) della sim e il metodo di pagamento da associare all’offerta preferita. Le promozioni di questo gestore potrete attivarle scaricando l’app di Ho Mobile, iscrivendovi al sito o recandovi di persona in un punto vendita.

Per la consegna della nuova scheda e l’attivazione della promozione potrete optare per l’invio in edicola o per la consegna della sim a casa. Se richiedete di farvi mandare la sim in edicola dovrete ritirarla entro 15 giorni dalla data di consegna.

Una volta che avrete la vostra nuova scheda dovrete effettuare l’attivazione della sim. Per fare questa operazione

Sarà poi necessario attivare la nuova sim che vi viene consegnata, per farlo è necessario essere registrati sul sito dell’operatore e si deve anche scaricare l’app sul proprio dispositivo. Al primo avvio dell’app vi apparirà la scritta Attiva sim, cliccateci su e seguite le istruzioni a video. Ho. raccomanda di completare prima questa procedura e solo successivamente di inserire la sim nello smartphone.

La portabilità verso Ho

Per poter mantenere il proprio vecchio numero di telefono è necessario fornire al nuovo gestore di telefonia mobile il seriale della sim, un codice numerico di 19 cifre che identifica l’offerta e il contatto attivo sulla scheda.

In fase di registrazione del vostro profilo e di sottoscrizione della promozione con Ho dovrete flaggare l’opzione di attivazione in portabilità. Troverete il pulsante per inserire i dati del passaggio con il vostro numero nel menu in alto a destra, vi basterà selezionare la voce Porto il numero in Ho. Oltre al numero il gestore vi chiederà anche se al momento è attiva un’offerta ricaricabile o in abbonamento.

Una volta accettate le Condizioni e informativa sulla privacy la procedura sarà conclusa, riceverete un sms e dovrete inserire il codice di conferma.

Le migliori offerte mobile per chi passa a Ho

Trovare le migliori promozioni in portabilità è più semplice con il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento analizza le offerte mobile più convenienti in base alle caratteristiche che state ricercando nella nuova tariffa: bundle dati più ampio, minuti illimitati o una maggiore velocità di connessione. Si può anche impostare l’analisi delle promozioni indicando un range di canone.

Cliccando sul link qui in basso potrete conoscere quali sono le migliori offerte per il cellulare. Tra le opzioni per personalizzare la ricerca potrete anche selezionare quella sulla portabilità, dovrete indicare il vostro gestore di provenienza e quello verso il quale volete passare.

Scopri qual è l'offerta in portabilità più conveniente di Marzo»

Passare da Iliad a Ho. Mobile

Se siete un cliente Iliad avete due possibili offerte tra cui scegliere, la prima vi propone un canone tra i più bassi del momento mentre la seconda vi permetterà di avere un bundle raddoppiato.

Chiedendo di passare a Ho gli utenti Iliad possono attivare l’offerta da 5,99 euro al mese. Il canone di questa promozione include:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e in UE

70 Giga per navigare in 4G in Italia

3,3 giga da usate per connettersi in UE

Come con tutte le tariffe di Ho avrete anche, gratis, i servizi Ho. chiamato, il trasferimento e l’avviso di chiamata. Per attivare questo piano è richiesto dovrete pagare 0,99 euro per l’acquisto e la consegna della sim.

Non dovrete più preoccuparvi di terminare i Giga dell’offerta, questo MVNO (come Kena e altri) infatti vi permetterà di richiedere il rinnovo anticipato dell’offerta. Quando avrete esaurito il bundle potrete azzerare i contatori, pagherete il canone come se l’offerta fosse scaduta. Da quel momento il termine per i successivi rinnovi diventerà quella data.

Per semplificare, se in genere riattivate l’offerta il 30 del mese ma il 26 terminate i Giga e ne avete bisogno, potrete rinnovare il 26 la promozione. Da quel momento il 26 diventerà la data consueta in cui rinnoverete il pacchetto

Con Ho. gli utenti possono controllare i contatori della propria sim collegandosi alla pagina ho-mobile.it/per-il-cliente oppure ci chiamando il Servizio Clienti all’800.689.887.

La promozione da 100 Giga

I clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, PosteMobile e dei principali MVNO che passano ad Ho. potranno arrivare anche un’altra offerta. La promozione ha un costo fisso mensile di 9,99 euro e include nel canone:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e inUE

100 Giga per navigare in 4 G

5,5 Giga per connettersi in UE

blocco dei servizi a sovrapprezzo e dei numeri a pagamento

1 mese di prova gratuita

Ho chiamato

avviso di chiamata

trasferimento di chiamata

Vodafone, TIM e WindTre, la promo in portabilità

I clienti con un numero TIM, Vodafone e WindTre che scelgono di cambiare gestore in favore di Ho potranno attivare solo una promozione presente nel catalogo del provider. Si tratta del piano da 12,99 euro al mese (più una tantum 9,99 euro tra costi di attivazione e sim).

Scegliere questa promozione vi garantirà ogni mese:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

minuti e sms senza limiti in UE

50 Giga in Italia

7,1 Giga in UE

Ho chiamato

avviso di chiamata

blocco dei numeri a pagamento e dei servizi come oroscopo o meteo

Attiva Ho. Tutto Chiaro a 12,99 euro »

Cosa offre Ho. Mobile

I pro e i contro che dovrete conoscere decidendo di passare ad un MVNO sono diversi. Se per quanto riguarda la convenienza è innegabile che il prezzo delle offerte sia più vantaggioso passando ai gestori virtuali, è anche vero che questo operatori garantiscono prestazioni molto più deludenti.

Ho. Mobile è il gestore low cost di Vodafone quindi scegliendolo potrete contrare su una delle maggiori coperture di rete attive in Italia. Allo stesso tempo però dovrete considerare lo svantaggio enorme che avrete rispetto alla velocità di connessione a vostra disposizione. Ho infatti vi fare navigare in 4 G alla velocità massima di connessione di 30 Megabit/s in download e 30 Megabit/s in upload. Con la rete 5G di Vodafone avreste la possibilità di viaggiare almeno fino a 550 Megabit/s in download e in upload a 50 Megabit/s.

Un pro del passare ad Ho. Mobile è l’assenza di penali o vincoli, potrete usare il servizio finché vi serve. Poi vi basterà disattivarlo o non ricaricare. Con questo gestore potrete anche contare sul rinnovo in data certa, la riattivazione delle offerte avverrà sempre nello stesso giorno.

Le attuali promozioni di questo gestore prevedono la possibilità di 1 mese di prova gratuita dei servizi di Ho. prima di decidere. Questa opzione è valida solo per le sottoscrizioni online, non dovrete che scegliere tra le offerte da 5,99 euro a 12,99 euro presenti nel catalogo a Marzo.

Scopri la tua promozione per passare a Ho. Mobile »

I servizi e l’assistenza

Con Ho avrete un servizio di assistenza molto efficiente, almeno stando alle opinioni riportate online dai clienti. I sistemi per contattare il gestore sono diversi, dalla più classica telefonata all’operatore fino all’app. Il numero da contattare per parlare con gli addetti del gestore è gratuito ed è l’800.688.788 (valido per chiamate da tutti gli operatori). C’è anche un contatto riservato a chi è già cliente Ho. ed è il 19.21.21.

Scaricare l’app di Ho. è un passaggio obbligato per poter attivare le sim del provider, con lo strumento digitale avrete sempre sotto controllo le spese e le offerte promozionali attive. Tra le funzioni dell’applicazione è poi disponibile il monitoraggio dei consumi di dati, minuti e sms.

Potrete poi cliccare sull’app e selezionare l’opzione Ricarica per effettuare l’operazione, o ancora l’app è un mezzo utile per segnalare problemi all’operatore. Ho. mette anche a disposizione una pagina di supporto con guide e suggerimenti per risolvere i problemi più comuni riscontrati dai clienti.

Dal sito o dall’app vi sarà anche possibile controllare l’accredito di premi o voucher, come quelli del programma Ho. Tanti Amici. Quest’ultimo è il concorso che offre una ricompensa ai clienti che riescono a convincere nuovi utente a passare con un gestore o attivare un servizio. Ho. offre 5 euro di ricarica per ogni contratto attivato con il vostro codice, la promozione permette di cumulare fino a 150 euro.