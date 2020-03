Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di marzo 2020

Ad ho. Mobile sono bastati pochi anni per imporsi come uno degli operatori di telefonia mobile low cost più apprezzati in Italia. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) si distingue per la capacità della rete ereditata dalla casa madre e tariffe dal costo decisamente basso. Ecco descritte nel dettaglio le offerte di ho. per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind, Tre o Iliad.

Le offerte per chi passa a ho. Mobile a marzo

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 5 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

2. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

3. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

4. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 3,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. Per i già clienti l’attivazione prevede un addebito di 9,99 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NV mobile

Noitel

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

I vantaggi di passare a ho. Mobile

ho. Mobile ricalca sotto molti aspetti la filosofia di Iliad nei confronti del cliente. L’operatore infatti ha scelto di eliminare ogni costo nascosto o extra e vincoli. Gli utenti possono sospendere la linea in ogni momento senza ulteriore addebiti per la disattivazione. L’azienda non richiedere nemmeno di fornire la propria carta di credito o IBAN per il rinnovo dell’offerta e consente di ricarica nella modalità che si preferisce.

ho. si differenzia però dal concorrente francese per un importante aspetto. Molte delle sue offerte possono essere sottoscritte solo da chi effettua la portabilità del numero da specifici operatori. La tariffa più economica è riservata a chi arriva proprio da Iliad. ho. 5,99 offre più Gigabyte rispetto a Giga 50 (70 contro 50 GB) ad un prezzo nettamente inferiore (5,99 euro al mese contro 7,99 euro). Il costo per l’attivazione è invece di appena 99 centesimi.

Per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind o Tre è riservata l’offerta da 12,99 euro al mese. Si tratta comunque di una proposta paragonabile alle tariffe più economiche del proprio operatore di provenienza. C’è da fare una piccola avvertenza per chi arriva dall’operatore britannico, il costo di attivazione è nettamente più alto rispetto a quello previsto per altri provider (29,99 euro una tantum). Gli utenti Vodafone non devono sentirsi discriminati, semplicemente il provider in rosso non desidera perdere clienti in favore del suo marchio low cost.

Annunci Google

ho. blocca la connessione Internet tramite la sua rete nel momento in cui si esaurisce il traffico dati previsto dal piano, in modo da evitare spese superflue. E’ poi possibile riprendere a navigare allo stesso prezzo facendo ripartire un nuovo ciclo mensile dell’offerta.

Tutte le promozioni di ho. includono i servizi di base più richiesti che altri operatori potrebbero fornire solo a pagamento come:

Segreteria telefonica

Numero gratuito per verificare il credito residuo (42121)

Avviso di chiamata

Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi smart

Trasferimento di chiamata

App gratuita per la gestione dell’offerta per iOS e Android (ricarica online, verifica di minuti, SMS e Gigabyte residui, attivazione/disattivazione di eventuali opzioni presenti sulla linea, cambio di piano, etc.)

L’operatore è molto attento al portafoglio dei suoi clienti e per questo blocca in automatico servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie, che potrebbero essere attivati inavvertitamente a causa di un tap di troppo sullo schermo del telefono. E’ comunque possibile sbloccare dall’app gli SMS che la propria banca invia ad ogni pagamento o per i servizi di televoto.

ho. disabilità di default anche le chiamate verso numeri a pagamento 199 e 899. Se lo desidera, anche questo blocco può essere disattivato dall’app. Altre numerazioni a pagamento, come quelle utilizzate dai call center o gli SMS per partecipare a concorsi e trasmissioni televisive, non sono invece incluse nell’offerta e restano a pagamento.

Le offerte si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese, in modo da avere la certezza di sapere quando e quanto credito verrà scalato, e tutti i minuti e SMS inclusi nelle promozioni possono essere utilizzati anche nei Paese dell’Unione Europea. Per i Gigabyte, invece, sono previste tariffe a consumo a seconda della nazione in cui ci si trova.

ho. si impegna inoltre a fornire tutta l’assistenza e il supporto necessario ai suoi clienti. Per ottenere aiuto da un operatore si può telefonare tutti i giorni il numero gratuito 19.21.21 se si chiama dal proprio numero ho. o il numero verde 800.688.788 da qualsiasi altro operatore.

In alternativa, si può utilizzare l’app o accedere alla community ho.fficina. Qui non solo potrete trovare delle semplici e chiare guide redatte dagli esperti dell’operatore ma anche confrontare le vostre esperienze con quelle di altri clienti.

L’unico limite dell’offerta di ho. è la velocità di navigazione. Altri operatori low cost consentono di navigare fino a 150 Megabit al secondo. Il MVNO di Vodafone, invece, offre ai suoi clienti solo la tecnologia 4G Basic e una velocità di 30 Megabit al secondo in download e upload, sufficiente comunque per accedere alle email, condividere contenuti sui social network e utilizzare la maggior parte dei servizi digitali (anche se non la massima qualità disponibile). Il suo segnale 4G Basic raggiunge il 98% della popolazione italiana su rete Vodafone.

Le SIM di ho. possono essere acquistate presso uno dei suoi oltre 3.000 punti vendita in Italia, in cui è possibile effettuare anche l’attivazione, od online dal sito dell’operatore. Nel secondo caso il pagamento avviene tramite carta di credito o di debito dei circuiti Visa, Mastercard, PayPal e Postepay.

La SIM viene consegnata direttamente e gratuitamente nella cassetta delle lettere e quindi non è nemmeno necessario prendere appuntamento con il corriere. L’attivazione avviene tramite videochiamata guidata con un operatore dall’app.

In alternativa, si può prenotare la SIM online inserendo i propri dati e documenti e ritirarla poi in edicola. Si può pagare come si preferisce direttamente al momento del ritiro e l’attivazione avviene in automatico dopo pochi minuti.