Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Maggio 2020

ho. Mobile è uno degli operatori virtuali più interessanti e convenienti del mercato di telefonia mobile e può rappresentare un’ottima soluzione per chi vuole ridurre i costi per lo smartphone senza rinunciare ad un’offerta completa, sotto tutti i punti di vista. Ecco le migliori offerte per passare ad ho. Mobile da Vodafone, TIM, WindTre e Iliad di maggio 2020.

Tra gli operatori di telefonia mobile più convenienti del momento troviamo, senza dubbio, ho. Mobile, un operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi e che garantisce costi bassi e tanti GB per sfruttare al meglio il proprio smartphone. Tra le caratteristiche principali delle offerte ho. Mobile c’è anche la totale assenza di costi nascosti e di vincoli, fattori che offrono agli utenti che scelgono il provider la certezza di poter contare su un costo fisso e definito, senza sorpresa di alcun tipo.

Per chi vuole passare ad ho. Mobile da Vodafone, TIM, WindTre e Iliad ci sono alcune offerte da considerare. Naturalmente, è possibile passare all’operatore anche da un operatore virtuale o attivando un nuovo numero di cellulare. In tutti i casi, il passaggio ad ho. Mobile può essere effettuato direttamente online, con la SIM che verrà inviata a casa oppure potrà essere ritirata recandosi presso un’edicola convenzionata.

La tabella qui di seguito riassume brevemente le offerte ho. Mobile di maggio 2020 che andremo poi ad analizzare successivamente.

Offerta Minuti ed SMS GB Costo mensile Attivabile da ho. 5,99 minuti ed SMS illimitati 70 GB 5,99 Euro al mese Iliad e operatori virtuali ho. 8,99 minuti ed SMS illimitati 50 GB 8,99 Euro al mese Nuovo numero, Kena Mobile e Daily Telecom ho. 12,99 minuti ed SMS illimitati 50 GB 12,99 Euro al mese Nuovo numero e portabilità da qualsiasi operatore

Le offerte ho. Mobile del mese di maggio 2020 sono, senza dubbio, molto interessanti e possono rappresentare un’ottima soluzione per minimizzare i costi e massimizzare i vantaggi grazie anche all’assenza di costi nascosti e vincoli. Ricordiamo, in ogni caso, che è possibile confrontare le offerte ho. Mobile con tutte le altre tariffe disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile.

Ecco, nel dettaglio, le caratteristiche delle migliori offerte di ho. Mobile disponibili in questo mese:

ho. 5,99: l’offerta più conveniente del mese di maggio 2020

Tra le offerte ho. Mobile, la soluzione più conveniente è, senza dubbio, ho. 5,99. Si tratta di una tariffa “tutto incluso” che offre una lunga serie di vantaggi ad un costo periodico di appena 5,99 Euro al mese. L’offerta in questione può essere attivata soltanto da un target ristretto di utenti che dovranno richiedere la portabilità del numero da specifici operatori.

ho. 5,99, infatti, è riservata a chi passa ad ho. Mobile da Iliad o da alcuni operatori virtuali (Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu, ENEGAN S.p.A. Spusu Italia).

Per chi sceglie ho. 5,99 ci saranno a disposizione i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

70 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload)

di traffico dati in 4G Basic (velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6.1 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con un contributo di attivazione gratuito e il costo della SIM pari ad appena 0,99 Euro. Per poter attivare l’offerta, quindi, la spesa iniziale sarà di 6,99 Euro. Da questo importo verranno scalati sia il costo del primo mese che il contributo per la SIM.

E’ importante sottolineare che ho, 5,99 è attivabile direttamente online, tramite una procedura estremamente semplice che potrà essere completata in pochi minuti. Il primo passo per attivare l’offerta in questione è rappresentato dalla necessità di recuperare i pochi dati di cui si ha bisogno per completare la portabilità del numero.

Per attivare l’offerta bisognerà avere sottomano i dati ed un documento d’identità dell’intestatario della SIM oltre al codice seriale ICCID della SIM che è stampato su di essa e può essere recuperato anche tramite un’app (per smartphone Android) oppure dalle impostazioni del telefono (se si usa un iPhone).

Dopo aver raccolto tutti i dati necessari all’attivazione, bisognerà accedere al sito ho. Mobile, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto e richiedere l’attivazione dell’offerta cliccando sul tasto Acquista. Successivamente, l’utente può scegliere tra due modalità di acquisto della SIM:

Acquisto online e ricevo a casa : quest’opzione permette di ricevere la SIM direttamente tramite corriere espresso all’indirizzo fornito in fase di attivazione; non sono previsti costi aggiuntivi rispetto a quanto indicato in precedenza e sarà necessario attendere qualche giorno lavorativo per la consegna della SIM

: quest’opzione permette di ricevere la SIM direttamente tramite corriere espresso all’indirizzo fornito in fase di attivazione; non sono previsti costi aggiuntivi rispetto a quanto indicato in precedenza e sarà necessario attendere qualche giorno lavorativo per la consegna della SIM Ritiro e pago in edicola: con quest’opzione l’utente dovrà inserire i dati richiesti e poi recarsi presso un’edicola convenzionata per ritirare la SIM ed effettuare il pagamento

Dopo aver scelto l’opzione preferita per il completamento dell’attivazione della SIM, sarà necessario completare la procedura ed inserire i dati richiesti. Il sistema fornirà tutte le informazioni per ultimare, nel minor tempo possibile, la procedura di sottoscrizione e ricevere la SIM ho. Mobile. già pronta all’uso.

Per attivare ho. 5,99 è, quindi, possibile avviare la procedura di sottoscrizione dal sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto:

Attiva ho. 5,99

ho. 8,99: disponibile anche per nuovi numeri

Una seconda opzione per passare ad ho. Mobile è rappresentata dall’offerta ho. 8,99. Ecco le caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload)

di traffico dati in 4G Basic (velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6.1 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

Quest’offerta, come quella indicata in precedenza, si rivolge ad un target specifico di clienti. Possono attivare ho. 8,99:

gli utenti che richiedono l’attivazione di un nuovo numero di cellulare

gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da Kena Mobile o Daily Telecom

In entrambi i casi, l’offerta presenta un costo periodico di 8,99 Euro al mese con un contributo iniziale (attivazione + SIM) pari a 9,99 Euro. Anche in questo caso, l’utente che desidera attivare l’offerta può scegliere tra le due modalità di attivazione viste in precedenza. La procedura di sottoscrizione può essere avviata dal sito ho. Mobile, disponibile cliccando sul box qui di sotto:

Attiva ho. 8,99

ho. 12,99: attivabile da tutti

Un’altra tariffa da considerare per chi passa a ho. Mobile è ho. 12,99. Quest’offerta è disponibile per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza. Ecco le caratteristiche di quest’offerta:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

50 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload)

di traffico dati in 4G Basic (velocità massima limitata a 30 Mbps sia in download che in upload) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6.1 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

ho. 12,99 presenta un costo periodico di 12,99 Euro al mese con un costo iniziale (attivazione + contributo SIM) che dipende dall’operatore di provenienza e che va da un minimo di 0,99 Euro ad un massimo di 29,99 Euro. Chi richiede la portabilità del numero ad ho. Mobile e vuole attivare l’offerta ho. 12,99 dovrà inserire l’operatore di provenienza per verificare il costo iniziale dell’operatore al momento di avviare la procedura di sottoscrizione online.

Per attivare ho. 12,99 è possibile seguire la procedura di sottoscrizione già illustrata in precedenza e che può essere avviata tramite il sito dell’operatore, cliccando sul box qui di sotto:

Attiva ho. 12,99

I vantaggi delle offerte ho. Mobile

Le offerte ho. Mobile presentano alcune caratteristiche ben definite. L’operatore, infatti, si presenta sul mercato proponendo un’assoluta trasparenza ai suoi clienti che potranno attivare tariffe con la certezza di non dover fare i conti con costi nascosti, vincoli o altre limitazioni.

Ecco alcuni dei principali vantaggi delle offerte ho. Mobile:

le offerte non hanno costi aggiuntivi; nel canone mensile dell’offerta attivata sono inclusi tutti i servizi extra (SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell’offerta)

i servizi digitali (oroscopi, suonerie etc.) e le chiamate verso numeri a pagamento sono bloccati e possono essere riattivati tramite l’app

non ci sono vincoli di permanenza

le offerte si rinnovano con addebito su credito residuo, non è quindi necessario fornire i dati della carta di credito o del conto corrente

in caso di esaurimento del traffico dati disponibile in un mese non verranno addebitati costi extra; l’utente infatti può anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, andando ad azzerare il contatore dei GB, senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile

E’ importante ricordare, in ogni caso, che la navigare sotto rete ho. Mobile permette l’accesso al 4G ma con velocità limitata. Il valore massimo della connessione, infatti, sarà di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload.