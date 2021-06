Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Giugno 2021

ho. Mobile è tra gli operatori di telefonia mobile più popolari in Italia. Il gestore, che nei mesi scorsi è stato approvato e consigliato da Altroconsumo, si distingue per offerte ricche di Gigabyte, economiche e trasparenti. I vantaggi per chi passa a ho Mobile da Vodafone sono molti e con la portabilità gratuita si può tranquillamente mantenere il proprio numero di telefono. Per questa operazione, che comporta in automatico la chiusura del rapporto con il precedente gestore, saranno necessari un massimo di 3 giorni lavorativi.

Passa a ho Mobile da Vodafone, Tim, WindTre e Iliad: le offerte di giugno

ho. Mobile ha strutturato la sua offerta per rispondere alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente. A listino troviamo quindi offerte per tutti i gusti e le necessità. Chi passa a ho Mobile da Vodafone o qualsiasi altro operatore ha la possibilità di attivare offerte senza vincoli di durata e costi nascosti. Il cliente può quindi recedere dal contratto in ogni momento, senza il timore di penali o di dover pagare costi di disattivazione. ho. permette di provare gratuitamente le sue tariffe per 30 giorni, conclusi i quali si può scegliere di recedere dal piano e ottenere il dovuto rimborso con un paio di click se non soddisfatti del servizio.

Chi passa a ho Mobile da Vodafone può inoltre usufruire di servizi di base che l’operatore britannico invece propone solo a pagamento, come ad esempio la segreteria telefonica.

Le tariffe si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese per una maggiore trasparenza e non è nemmeno richiesta la carta di credito o l’IBAN per aprire un nuovo ciclo mensile. Per ricaricare si può scegliere il metodo di pagamento che si preferisce.

Per chi passa a ho. da Iliad sono disponibili le seguenti tariffe:

1. ho. 6,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 3,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 7 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite.

Attiva ho. 6,99 »

2. ho. 7,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,4 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per attivazione e l’acquisto della SIM più 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

Attiva ho. 7,99 »

Per chi passa a ho Mobile da Vodafone, WindTre o Tim è invece disponibile:

3. ho. 13,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 7,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 13,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

Attiva ho. 13,99 »

Facendo un paragone tra le offerte di ho. e quelle degli operatori “storici” si può dire che la proposta del gestore low cost è più conveniente sotto l’aspetto dei Gigabyte inclusi relazionato al costo mensile o comunque il rapporto qualità prezzo è allineato a quello dei maggiori concorrenti. ho. garantisce una copertura del 98% in 4G e utilizza la tecnologia VoLTE, che permette di chiamare, navigare su Internet e utilizzare le app contemporaneamente. Le telefonate grazie a questo sistema sono in alta definizione e senza rumori di fondo.

I principali svantaggi per chi passa a ho Mobile da Vodafone sono l’elevato costo di attivazione, superiore ai clienti di altri gestori (29,99 euro una tantum contro 9,99 euro) e una velocità di navigazione ridotta. Il motivo di questa discrepanza di spesa è dovuto al fatto che Vodafone ovviamente non intende perdere clienti in favore della sua alternativa più economica

Il provider virtuale offre poi prestazioni al massimo fino a 30 Mbps in download e upload. Tali performance sono nettamente inferiore al 4.5G o 5G ma permettono comunque di effettuare attività online di base come la condivisione di contenuti sui social network, chat, utilizzare l’home banking e guardare video in streaming in definizione standard.

ho., inoltre, come molti altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) non dispone di tariffe telefono incluso per acquistare a rate uno smartphone sommandole al costo mensile del piano mobile.

Per chi passa a ho Mobile da Vodafone e necessita di una SIM per navigare fuori casa su tablet, PC e smartphone può attivare l’offerta solo dati. Questa particolare tariffa è l’ideale da utilizzare su chiavette Interent e modem Wi-Fi portatili ed è disponibile per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza.

4. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

Passa a ho Mobile da Vodafone: ulteriori dettagli offerte

Nelle offerte pe chi passa a ho Mobile da Vodafone è inclusa anche l’app ho. La piattaforma, disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette di gestire e personalizzare diversi dettagli della linea. Ad esempio, dopo il login con nome utente e password si può verificare il credito residuo ed eventualmente effettuare una ricarica online nel taglio e con la modalità di pagamento che si preferisce, monitorare i consumi di traffico voce e dati, gestire la segreteria e le deviazioni di chiamata, passare a un’offerta superiore per rapporto qualità prezzo o eventualmente disattivare la linea.

ho. Mobile ben prima della delibera dell’AGCOM in merito ha bloccato in automatico la sottoscrizione di servizi a sovrapprezzo come oroscopi, suoneri, sfondi e news ma anche le chiamate verso numeri a pagamento (899 e 199).

L’operatore per evitare spese inutili inoltre disattiva la navigazione Internet una volta superata la soglia di Gigabyte inclusi. E’ comunque possibile ripristinare la connessione utilizzando il servizio Riparti dall’app ho o dall’Area Clienti sul sito. Per poter far ripartire un ciclo mensile si deve disporre in un credito residuo sufficiente a coprire il costo del rinnovo anticipato. Utilizzando Riparti in un giorno diverso da quello in cui si rinnova solitamente l’offerta, il rinnovo nei mesi successivi avverrà nella nuova data.

Passa a ho Mobile da Vodafone: come acquistare le tariffe e attivazione

L’operatore low cost ha predisposto diversi canali di vendita per le sue SIM. Chi passa a ho Mobile da Vodafone può quindi acquistare l’offerta che desidera direttamente online sul sito del provider o in uno qualsiasi dei suoi oltre 3.000 punti vendita sparsi per l’Italia.

Per la consegna, si può decidere di ricevere la SIM direttamente nella cassetta della posta e senza dover necessariamente aspettare a casa il corriere od obbligo di firma. In alternativa, si può ritirarla personalmente presso una delle edicole convenzionate con l’operatore. In questo caso è possibile pagare anche in contanti.

Per attivare la SIM si deve effettuare un video selfie tramite l’app ho. per la verifica dell’identità dell’intestatario della linea. Nel filmato devono essere presenti il proprio volto e un documento d’identità in corso di validità. In tutto per questa operazione sono necessari meno di 5 minuti.

Le ricariche possono essere acquistate in tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole della rete M-Distribuzione abilitate.

Passa a ho Mobile da Vodafone: le iniziative per i nuovi clienti

ho. Mobile ha anche predisposto una serie di attività per i clienti, che gli consentono di ottenere vantaggi e servizi aggiuntivi. L’operatore, ad esempio, incentiva i suoi utenti a fare attività fisica grazie al programma “Più Passi che Giga“. Ogni 10.000 passi si ottiene un GigaPasso. Se la somma dei punti raggiunti sarà superiore al traffico dati incluso nel piano si vincerà la sfida, che ha la durata di un mese solare.

Chi parteciperà alla gara otterrà una serie di soprese e l’operatore ogni 1.000 TB risparmiati pianterà un albero in collaborazione con Treedom per ridurre la produzione di CO2 dovuta alla consegna delle SIM.

Con ho. Stikers, invece, si può ottenere una ricarica omaggio di 5 euro raccogliendo stickers fino ad arrivare a 30 punti. Ogni stickers vale da 1 a 3 punti e si possono sbloccare invitando un amico a passare a ho, attivando il servizio di autoricarica o quello Riparti e partecipando a un quiz sulla storia del gestore e la community. Si hanno però solo 3 tentativi per dare la risposta esatta. Per partecipare bisogna accedere alla sezione ho. Sticker sull’app ho.