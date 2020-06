Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Giugno 2020

ho. Mobile è uno degli operatore più interessati del mercato di telefonia. Si tratta di un operatore virtuale che sfrutta la rete Vodafone e che presenta tariffa molto economiche e, soprattutto, senza alcun costo nascosto o vincolo. Ecco quali sono le migliori offerte “passa ad ho. Mobile” da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad per il mese di giugno 2020 e come fare ad attivarle.

Per chi è in cerca di una nuova offerta di telefonia mobile in grado di garantire un netto calo dei costi di gestione del proprio smartphone c’è la possibilità di valutare le offerte ho. Mobile. L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi, mette a disposizione degli utenti diverse soluzioni che permettono di dare un taglio netto alla spesa, massimizzando i GB disponibili.

ho. Mobile presenta diverse soluzioni tariffarie ma il costo mensile dipende dall’operatore di provenienza. Per alcuni utenti, infatti, il passaggio ad ho. Mobile risulterà particolarmente conveniente grazie alla possibilità di attivare tariffe speciali con un costo mensile davvero ridotto ai minimi termini. Nella tabella qui di seguito andiamo a riassumere le offerte ho. Mobile disponibili a giugno 2020.

Offerta Minuti ed SMS Giga Costo mensile Chi può attivarla ho. 5,99 illimitati 70 GB 5,99 Iliad e alcuni operatori virtuali ho. 8,99 illimitati 50 GB 8,99 Nuovi numeri, Kena Mobile e Daily Telecom ho. 12,99 illimitati 50 GB 12,99 TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile

Vediamo, qui di seguito, quali sono tutti i dettagli delle offerte ho. Mobile disponibili nel corso del mese di giugno 2020.

ho. 5,99

Tra le migliori offerte del mese di giugno 2020 per chi vuole ridurre al minimo i costi del proprio smartphone c’è ho. 5,99. L’offerta di ho. Mobile offre una serie di bonus davvero molto interessati ad un prezzo decisamente contenuto. Chi attiva ho. 5,99, infatti, potrà contare su minuti ed SMS illimitati verso tutti e su 70 GB di traffico dati ogni mese (la connessione in 4G è limitata a 30 Mbps in download e in upload).

Nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi (avviso di chiamata, SMS ho. chiamato, trasferimento di chiamata, 42121 per credito residuo, modalità hotspot). In roaming in UE è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nella propria offerta e sino a 2,9 GB di traffico dati ogni mese senza alcun costo aggiuntivo, come previsto dalla normativa sull’utilizzo delle offerte mobile nei Paesi dell’Unione europea.

ho. 5,99, come lascia intuire il nome stesso, presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo. . Per l’attivazione dell’offerta è necessaria una spesa complessiva di 6,99 Euro comprende il costo del primo mese della tariffa più il contributo per la SIM (l’attivazione e la spedizione della SIM all’indirizzo indicato in fase di registrazione sono gratis).

E’ importante sottolineare che ho. 5,99 non è attivabile da tutti. L’offerta in questione, infatti, è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore. Gli operatori “compatibili” per attivare l’offerta sono:

Iliad

alcuni operatori virtuali (Coop Voce, Coop Voce (Pre 18/11/2019), Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Noitel (Pre 06/05/2019), Optima, Plintron, Poste Mobile, Poste Mobile (Pre-2014), Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia)

L’offerta ho. 5,99 è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto.

ho. 8,99

La seconda offerta ho. Mobile da prendere in considerazione è ho. 8,99. L’offerta in questione è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero di cellulare oppure per chi passa ad ho. Mobile da Kena Mobile o Daily Telecom. Non è possibile attivare l’offerta se non si rientra in uno di questi casi.

ho. 8,99 mette a disposizione degli utenti un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e con 50 GB di traffico dati disponibili ogni mese (la velocità in 4G è limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload). L’offerta presenta un costo periodico di 8,99 Euro al mese, con addebito su credito residuo, ed un costo iniziale di 18,99 Euro che comprende il costo del primo mese, il contributo di attivazione ed il costo della SIM. La spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione è gratis.

Nel canone sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi (avviso di chiamata, SMS ho. chiamato, trasferimento di chiamata, 42121 per credito residuo, modalità hotspot) e non sono previsti vincoli di alcun tipo. In caso di roaming in UE, inoltre, è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti oltre a 4,3 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi.

ho. 8,99 è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto.

ho. 12,99

A completare la gamma di offerte ho. Mobile troviamo ho. 12,99. L’offerta in questione è disponibile per tutti i clienti che non possono attivare le due offerte viste in precedenza. Di conseguenza, questa soluzione è da considerare se si vuole passare ad ho. Mobile da Vodafone, TIM, WINDTRE oppure da Very Mobile.

ho. 12,99 presenta un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e con 50 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e upload) a disposizione del cliente ad ogni rinnovo. Il costo periodico dell’offerta è di 12,99 Euro al mese mentre il costo iniziale è di 22,99 Euro e comprende il costo del primo mese, l’attivazione e il costo della SIM che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente. Da notare che per chi passa da Vodafone il costo iniziale è di 42,99 Euro.

Nel canone mensile sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi (avviso di chiamata, SMS ho. chiamato, trasferimento di chiamata, 42121 per credito residuo, modalità hotspot) e non sono previsti vincoli di alcun tipo per chi attiva l’offerta. In roaming in UE, inoltre, è possibile utilizzare sino ad un massimo di 6.1 GB di traffico dati ogni mese oltre a minuti e SMS illimitati senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile.

L’offerta di ho. Mobile è attivabile cliccando sul box qui di sotto:

Altre offerte ho. Mobile

Il listino di offerte ho. Mobile include anche altre soluzioni che possono tornare utili ad alcuni utenti. Chi vuole passare ad ho. Mobile può valutare anche le seguenti tariffe:

ho.4,99: l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali ed include minuti ed SMS illimitati (senza quindi traffico dati); il costo dell’offerta è di 4,99 Euro al mese

l’offerta è attivabile da chi passa da Iliad o da alcuni virtuali ed include minuti ed SMS illimitati (senza quindi traffico dati); il costo dell’offerta è di 4,99 Euro al mese ho. 12,99 (solo dati): l’offerta in questione mette a disposizione 100 GB al mese al costo di 12,99 Euro a rinnovo con minuti ed SMS che sono tariffati a consumo (0,19 Euro al minuto e di 0,29 Euro per sms inviato); questa tariffa è attivabile da tutti, senza limitazioni specifiche

Offerte ho. Mobile: tutto quello che c’è da sapere

Conviene passare ad ho. Mobile? L’operatore è senza dubbio uno dei provider più convenienti in assoluto (soprattutto per chi proviene da altro virtuale oppure da Iliad) mettendo a disposizione tariffe con bonus molto ricchi, con costi contenuti e senza alcun costo nascosto o vincolo.

Prima di effettuare il passaggio ad ho. Mobile è opportuno mettere in evidenza alcuni aspetti fondamentali delle tariffe dell’operatore e del processo di attivazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima di passare ad ho. Mobile.

tutte le offerte ho. Mobile sono attivabili direttamente online ; cliccando sul box relativo all’offerta che preferite attivare si accederà direttamente al sito web dell’operatore; a questo punto basterà cliccare su ACQUISTA per avviare la procedura di sottoscrizione online con l’utente che potrà scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa o se ritirarla presso un’edicola partner di ho. Mobile (in questo secondo caso, il pagamento va effettuato al momento del ritiro); costi e bonus delle offerte non sono legate alla modalità di attivazione scelta

; cliccando sul box relativo all’offerta che preferite attivare si accederà direttamente al sito web dell’operatore; a questo punto basterà cliccare su ACQUISTA per avviare la procedura di sottoscrizione online con l’utente che potrà scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa o se ritirarla presso un’edicola partner di ho. Mobile (in questo secondo caso, il pagamento va effettuato al momento del ritiro); costi e bonus delle offerte non sono legate alla modalità di attivazione scelta ho. Mobile utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi con accesso abilitato alla rete 4G ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per l’erogazione dei suoi servizi con accesso abilitato alla rete a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload è possibile utilizzare i GB inclusi nella propria offerta anche in modalità hotspot

in caso di esaurimento dei GB disponibili nel corso del mese, l’utente potrà anticipare il rinnovo della propria offerta (senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile); in questo modo, il contatore dei GB verrà azzerato e sarà possibile tornare a sfruttare la propria offerta

(senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile); in questo modo, il contatore dei GB verrà azzerato e sarà possibile tornare a sfruttare la propria offerta per tutti gli utenti ho. Mobile, di default, i servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie sono bloccati in modo da evitare addebiti non richiesti; è possibile riattivarli direttamente dall’applicazione per dispositivi mobili; sono bloccate anche le chiamate verso numeri a pagamento;

Ricordiamo, infine, che per confrontare le offerte ho. Mobile con tutte le migliori proposte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile che permette di accedere ad una panoramica completa delle migliori tariffe da attivare per ridurre i costi per il proprio smartphone senza rinunciare a tutti i minuti, gli SMS e i GB di cui si ha bisogno.