Passa a Ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Gennaio 2021

Le promozioni di Ho. mobile attraggono molti utenti con i loro canoni bassissimi. La migliore tariffa di Gennaio per passare all'operatore virtuale ha un canone mensile di 5,99 euro al mese e offre fino a 70 Giga. Ecco quali sono le promozioni più convenienti di questo mese per i clienti Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad che chiedono la portabilità verso Ho. Mobile

Se fino a qualche anno fa gli abbonamenti mensili per avere pacchetti con minuti e sms costavano decine di euro, oggi la spesa mensile delle offerte flat con Giga si è notevolmente ridotta. I prezzi, a dirla tutta, non sono mai stati così bassi e i gestori virtuali continuano a moltiplicarsi e a farsi la concorrenza a suon di ribassi.

Per gli utenti che non hanno necessità di reti ultraveloci le promozioni dei MVNO sono delle ottime soluzioni. Offrono piani con minuti e sms illimitati in Italia e in UE, il bundle dati in genere non è mai inferiore a 50 Giga e i canoni partono da circa 5 euro al mese.

Nel frattempo i gestori tradizionali come Vodafone, TIM, WindTre e Iliad si contendono il mercato delle offerte 5G, la nuova rete che nelle intenzioni (e speranze) degli operatori dovrebbe raggiungere 1,4 Gigabit/s. Al momento le sperimentazioni di questi provider hanno raggiunto velocità massime comprese tra i 500 Megabit/s e i 750 Megabit/s.

I canoni delle promozioni di questo gestori di telefonia mobile sono però sempre più costosi e la tendenza è di orientarsi verso offerte all inclusive che comprendano anche l’utilizzo illimitato di Giga. I costi mensili delle promozioni illimitate però spesso doppi o tripli rispetto alle richieste dei piani dei MVNO come Ho. Mobile.

Cosa offre Ho. Mobile

Ho. Mobile è il gestore low cost di Vodafone, chi sceglie questo operatore sa di poter far affidamento su una delle reti con la migliore copertura e struttura di rete d’Italia. Non è il caso però di dimenticare che per poter essere competitivi ma non sottrarre clienti al proprio operatore di provenienza, i MVNO propongono delle limitazioni di servizio.

Nel caso di Ho. le sue offerte consentono ai clienti di navigare su rete 4 G e la velocità massima di connessione potrà essere di 30 Megabit/s in download e 30 Megabit/s in upload. Con la rete superiore di Vodafone gli utente possono viaggiare fino a 550 Megabit/s e con la nuova linea 5G i primi test hanno registrato un download a 500 Megabit/s e un upload a 50 Megabit/s.

Gli utenti che passano ad Ho. contano su piani tariffari senza vincoli e che non nascondo costi per servizi extra. Le offerte si rinnovano nello stesso giorno in cui sono state attivate e si può decidere liberamente se optare per un pagamento automatizzato (carta o conto corrente) o su credito residuo del canone. Le attuali promozioni di questo gestore prevedono la possibilità di 1 mese di prova gratuita dei servizi di Ho. prima di decidere, questo però è un bonus solo per chi acquista i piani dell’operatore online.

Le migliori promozioni per passare a Ho. a Gennaio vanno da 5,99 euro a 12,99 euro, ma sono pacchetti riservati ai clienti in portabilità da altri operatori, sia virtuali che tradizionali. Solo i clienti Iliad possono passare a Ho. scegliendo tra due offerte, chi invece richiede la portabilità di Vodafone, WindTre e TIM la promozione è una sola ed è anche la più costosa presente nel catalogo del gestore.

Scopri la tua promozione per passare a Ho. Mobile »

Come passare alle offerte del gestore low cost

A breve analizzeremo quali sono i costi e le condizioni per attivare una delle offerte in portabilità di Ho. Intanto ecco cosa è necessario fare per passare a questo gestore virtuale. Le strade da poter percorrere per acquistare una delle offerte di Ho. Mobile sono due: sottoscrivere il contratto tramite app o sito oppure recarsi di persona in punto vendita.

Chi utilizza il sito per attivare la nuova promozione per il proprio smartphone potrà farlo semplicemente inserendo i propri dati personali, il codice fiscale e il seriale della sim negli appositi spazi previsti dal form. Potrà poi decidere se farsi recapitare la sim a casa o in edicola (dovrà essere ritirata al massimo entro 15 giorni dalla data di prenotazione online).

Sarà poi necessario attivare la nuova sim che vi viene consegnata, per farlo è necessario essere registrati sul sito dell’operatore e si deve anche scaricare l’app sul proprio dispositivo. Al primo avvio dell’app vi apparirà la scritta Attiva sim, cliccateci su e seguite le istruzioni a video. Ho. raccomanda di completare prima questa procedura e solo successivamente di inserire la sim nello smartphone.

L’attivazione della sim potrà essere ultimata solo se si è in possesso della propria carta di identità e se l’app viene scaricata su un dispositivo dotato di videocamera. Si tratta di un iter obbligatorio e necessario per il riconoscimento dell’identità dell’intestatario della scheda. Dopo le dovute verifiche, in genere entro 1 giorno lavorativo, l’operatore provvederà ad attivare la sim. L’utente riceverà una mail di conferma dell’operazione e potrà quindi inserire la sim.

App Ho e portabilità, come funziona

La portabilità è il servizio offerto dai gestori che permette di mantenere il vecchio numero trasferendo l’utenza con un nuovo operatore. Quando si effettua il passaggio da un provider mobile ad un altro è quindi necessario fornire al nuovo gestore il proprio numero di telefono e il seriale della sim, questo è un codice numerico di 19 cifre che si trova sia sulla scheda che sul contratto.

Il seriale dovrà essere comunicato dal nuovo al vecchio operatore per poter avviare il cambio e mantenere lo stesso numero numero di cellulare. Con Ho. la portabilità potrà essere richiesta quando si attiva la sim o in un secondo momento tramite l’app. Per fare la richiesta di questo servizio l’utente dovrà accedere all’app, nel menu in alto a destra è presente il numero ho. attivato e selezionandolo si potrà accedere a diverse opzioni, tra le quali è presente anche quella Porto il numero in Ho.

Per procedere il cliente dovrà inserire il numero che vuole sia trasferito ad Ho e la tipologia di offerta attiva in precedenza su quel contatto. Si dovrà anche digitare il seriale della sim e poi accettare Condizioni e informativa sulla privacy. Per ultimare la procedura viene inviato un codice di conferma via messaggio sul numero di telefono fornito in fase di registrazione.

Le migliori offerte mobile in portabilità

Per conoscere le promozioni in portabilità da un operatore verso un altro può essere d’aiuto il servizio offerto gratis dal comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento analizza le offerte mobile presenti nei cataloghi e, se l’utente indica qual è il suo gestore di provenienza, filtra i risultati mostrando solo le tariffe compatibili con il numero in portabilità.

La ricerca della miglior promozione mobile può richiedere molto tempo e potrebbero sfuggirvi dei costi nascosti tra le tante condizioni poste dai provider. Con la comparazione online si risparmia tempo e si ottiene un quadro semplice e immediato delle principali alternative disponibili.

Si può anche personalizzare l’analisi automatizzata, per esempio si possono ridurre i risultati alle sole offerte che includano almeno 50 Giga oppure a quelle con chiamate illimitate. E così via in base ai filtri che il cliente seleziona. Le ricerche effettuate sul sito sono gratuite e senza impegno all’acquisto dei prodotti.

Scopri qual è l’offerta in portabilità più conveniente di Gennaio»

Passare da Iliad a Ho. Mobile a 5,99 euro

Ed ecco i piani per passare a Ho. Mobile. Iniziamo con le offerte per chi ha una sim Iliad e vuole effettuare la portabilità verso il gestore low cost di Vodafone. Le tariffe proposte per questi utenti sono pensate per poter fare concorrenza ai piani Giga 40 e Giga 50 di Iliad e anche all’offerta lampo da 100 Giga.

Il primo pacchetto Ho. Mobile per i clienti Iliad è l’offerta da 5,99 euro al mese. Il canone della promozione include:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e in UE

70 Giga per navigare in 4G in Italia

3,3 giga da usate per connettersi in UE

Sono inoltre offerti gratuitamente i servizi Ho. chiamato, il trasferimento di chiamata e anche l’avviso di chiamata quando impegnati in un’altra conversazione. Per attivare questo piano è richiesto un contributo pari a 0,99 euro per l’acquisto della sim.

Il gestore ha introdotto anche la possibilità di richiedere il rinnovo anticipato dell’offerta. Se si terminano i Giga del pacchetto si potrà ricorrere a questa opzione, quando si utilizza questo servizio si modifica la data di rinnovo successiva. Per intenderci, se la riattivazione dell’offerta è prevista per il 10 del mese ma il 2 avete già esaurito il bundle potrete rinnovare la promozione e il mese seguente la nuova data da considerare per la ripartenza dell’offerta sarà il 2.

Con Ho. gli utenti possono controllare i contatori della propria sim collegandosi alla pagina ho-mobile.it/per-il-cliente oppure ci chiamando il Servizio Clienti all’800.689.887.

Ho. 100 Giga per clienti Iliad

I clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, PosteMobile e dei principali MVNO hanno la possibilità di passare ad Ho. attivando l’offerta a 9,99 euro del gestore. Il piano proposto è veramente tra i più convenienti del mercato e include nel canone:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e inUE

100 Giga per navigare in 4 G

5,5 Giga per connettersi in UE

blocco dei servizi a sovrapprezzo e dei numeri a pagamento

1 mese di prova gratuita

Ho chiamato

avviso di chiamata

trasferimento di chiamata

Vodafone, TIM e WindTre, l’offerta in portabilità verso Ho.

Per gli utenti TIM, Vodafone e WindTre non è prevista la possibilità di scegliere tra più piani, se un cliente di uno di questo operatore chiede la portabilità del proprio numero verso Ho. potrà attivare l’offerta da 12,99 euro al mese. La promozione in questione prevede un costo di attivazione di 9 euro e altri 0,99 euro per la sim. Il piano pensato per questi utenti include:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

minuti e sms senza limiti in UE

50 Giga in Italia

7,1 Giga in UE

Ho chiamato

avviso di chiamata

blocco dei numeri a pagamento e dei servizi come oroscopo o meteo

Attiva Ho. Tutto Chiaro a 12,99 euro »

I servizi e l’assistenza

Scaricare l’app di Ho. è un passaggio obbligato per poter attivare le sim di questo gestore, ma questo strumento è utile anche per poter gestire la propria offerta. Tramite l’applicazione si possono tenere d’occhio i consumi, effettuare ricariche e segnalare problemi all’operatore. Si possono anche gestire eventuali servizi extra, ricevere premi e chattare con l’assistenza in caso di necessità. Ho. mette anche a disposizione una pagina di supporto con guide e suggerimenti per risolvere i problemi più comuni riscontrati dai clienti.

Chi passa a Ho. Mobile può partecipare al programma Ho. Tanti Amici, è il classico piano che premia i clienti che riescono a convincere nuovi utente a passare con un gestore o attivare un servizio. Ho. offre 5 euro di ricarica per ogni contratto attivato con il vostro codice, la promozione permette di cumulare fino a 150 euro.