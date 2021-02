ho. Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di Vodafone e come altri gestori economici è nato per constrastare l’ascesa di Iliad in Italia. In poco tempo questo brand si è guadagnato un certo seguito. Nel marzo del 2020 ho. è stato approvato e consigliato da Altroconsumo a seguito di un’inchiesta sul livello di soddisfazione degli utenti da cui è emerso che in molti lo considerano un eccellente gestore.

Recentemente ho. ha subito un grave attacco hacker che ha portato al furto di “dati anagrafici e tecnici della SIM” ma l’operatore ha provveduto immediatamente a risolvere la falla attraverso un aggiornamento automatico delle schede telefoniche.

Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Febbraio 2020

ho. Mobile prevede offerte senza vincoli di durata e costi nascosti. I suoi clienti possono quindi disattivare la linea in ogni momento senza incorrere in penali o spese aggiuntive e usufruiscono di tutti i servizi di base che altri operatori concorrenti invece offrono solo a pagamento con tariffazione a consumo. Il provider low cost non richiede nemmeno di fornire la carta di credito o IBAN per il rinnovo delle offerte e consente di ricaricare nella modalità che si preferisce.

Le offerte si rinnovo sempre lo stesso giorno del mese, in modo da avere la certezza di sapere quando il credito verrà scalato. ho. permette poi di provare gratuitamente le sue tariffe per 30 giorni se l’attivazione avviene online. Alla fine di questo periodo, se non siete soddisfatti potete richiedere il rimborso della spesa seguendo una breve provedura online. Vi ricordiamo che la portabilità del numero è un’operazione gratuita che richiede dai 2 ai 3 giorni lavorativi. La richiesta deve essere effettuata direttamente a ho. al momento dell’attivazione dell’offerta.

Per chi arriva da Iliad è disponibile:

1. ho. 9,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite.

Confronta le offerte di ho. Mobile »

Facendo un paragone con Giga 70, ovvero la più recente e interessante tariffa di Iliad, la proposta di ho. offre un sensibile aumento in termini di Gigabyte (100 contro 70) allo stesso prezzo. L’operatore francese però con questa tariffa permette di navigare in 4G+ e in 5G fino a 855 Mbps al secondo in download (dove è disponibile la copertura e con uno smartphone abilitato). ho. invece garantisce una velocità fino a 30 Mbps in download e upload. La stessa situazione si presenta anche nel confronto con Giga 50.

Per chi arriva da Vodafone, WindTre e Tim è invece disponibile:

2. ho. 12,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM (29,99 euro per i clienti Vodafone) più 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

Questa tariffa è piuttosto conveniente per chi passa a ho. da Tim e WindTre a parità di servizi inclusi in piani simili dei due operatori. Per chi arriva da Vodafone non si può dire lo stesso, in quanto l’attivazione è nettamente superiore. E’ evidente la volontà dell’operatore britannico di voler evitare una diaspora di clienti verso la sua alternativa low cost. Arrivando da questi operatori bisogna poi adattarsi a una velocità di navigazione ridotta. Le prestazioni offerte da ho. consentono comunque di svolgere tranquillamente attività online di base come la lettura delle email, condivisione di contenuti sui social network o la visione di video in qualità standard.

Per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza, sono invece disponibili:

3. ho. 8,99 (solo nuovi numeri)

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per attivazione e l’acquisto della SIM più 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

4. ho. Solo dati

Per questa tariffa è possibile scegliere tra:

100 GB per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese

per navigare in Internet (di cui 7,1 GB in roaming in Ue) fino a a 200 GB per navigare in Internet (di cui 11 GB in roaming in Ue) fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese

Per entrambe è previsto un addebito di 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto della SIM oltre a una prima ricarica. La spedizione è gratuita. Le chiamate sono tariffate a 19 cent al minuto mentre ogni SMS costa 29 cent. Con entrambe le varianti si può poi ottenere uno sconto per l’acquisto di un dispositivo per la casa su Amazon.it:

Router Basic TL-MR6400 – Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro

– Single-band con connessione wireless 2.4GHz: sconto di 10 euro Router Advanced Archer MR600 – Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) per amplificare il segnale wireless: sconto di 20 euro

Passa a ho. Mobile da Vodafone a altri gestori: ulteriori dettagli sulle offerte

ho. blocca in automatico la possibilità di navigare su Internet da mobile quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nel piano. Per riprendere a navigare basta far ripartire un ciclo mensile in ogni momento allo stesso prezzo con il servizio Riparti. Il tasto apposito compare nel momento in cui il traffico dati sta per esaurirsi una volta effettuato l’accesso all’app ho. o dall’area personale sul sito.

Utilizzando questo servizio può cambiare il giorno di rinnovo dell’offerta se si decide di attivarlo in anticipo rispetto alla scadenza mensile. Riparti richiede credito residuo sufficiente a coprire il costo del rinnovo anticipato ed è disponibile fino a qualche ora prima dell’effettivo rinnovo in modo da evitare di pagare due volte.

L’operatore inoltre disabilita in automatico la possibilità di iscriversi a servizi a sovrapprezzo come suonerie, sfondi e oroscopi per evitare di prosciugare inavvertitamente il credito residuo. L’utente può comunque sbloccare i messaggi inviati dalla propria banca e quelli per partecipare a programmi di televoto. Anche le chiamate verso numeri a pagamento come 899 e 199 sono bloccate.

ho. garantisce una copertura del 99% del territorio nazionale, di cui il 98% in 4G Basic. Grazie alla tecnologia VoLTE è possibile navigare e chiamare contemporaneamente senza senza rumori di fondo. L’operatore ha annunciato che entro il 28 febbraio inizierà la procedura di dismissione della sua rete 3G per favorire quella 4G. E’ quindi possibile che durante il periodo di transizione alcuni utenti possano registrare problemi tecnici.

ho. permette poi di modificare tutti i dettagli principali della linea dall’app ho. Da qui è possibile monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, verificare il credito residuo ed eventualmente effettuare una ricarica con la modalità di pagamento che si preferisce, gestire le deviazioni di chiamata, modificare i dati personali, passare ad altra offerta o disattivare quella attuale.

Se necessitate di assistenza potete chiamare il numero gratuito 19.21.21 chiamando sotto rete dell’operatore o il numero verde gratuito 800.688.788 da tutti gli altri operatori. In alternativa, la piattaforma ho.fficina permette di trovare soluzioni semplici e veloci fornite dagli esperti del gestore per risolvere la maggior parte dei problemi e confrontarsi con gli altri clienti.

Infine, ho. permette di acquistare le sue offerte anche in uno qualsiasi dei suoi oltre 3.000 punti vendita sparsi per l’Italia. Per trovare quello più vicino potete utilizzare l’apposito strumento sul sito dell’operatore alla voce Punti vendita scorrendo fino alla fine della pagina.