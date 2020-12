Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di dicembre 2020

ho. Mobile dispone di offerte per tutti i gusti, senza vincoli e costi nascosti. L'operatore è tra più apprezzati nel settore e permette di ottenere tanti Gigabyte al giusto prezzo. Scopri i vantaggi di passare a ho. e le tariffe dedicate per chi effettua la portabilità da Vodafone, Tim, Wind, Tre o Iliad

ho. Mobile è l’operatore di telefonia mobile low cost di Vodafone, nato con l’obiettivo di competere ad armi pari con Iliad. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) utilizza la rete della casa madre per erogare i suoi servizi voce e Internet e si distingue per offerte economiche e senza vincoli di durata. Il gestore virtuale ha riservato promozioni pensate appositamente per colmare le lacune dei concorrenti e permette gratuitamente di effettuare la portabilità del numero di telefono. ho. è stato inoltre approvato da Altroconsumo, che tramite un’indagine effettuata fino a marzo 2020 lo ha eletto l’operatore con i clienti più soddisfatti.

Le offerte per chi passa a ho. Mobile di dicembre

Le tariffe di ho. Mobile sono senza vincoli e costi nascosti. L’utente ha la possibilità di disattivare la linea quando vuole senza il timore di penali o spese ulteriori. Il piano inoltre si rinnova sempre lo stesso giorno del mese. L’operatore non richiede né carta di credito né IBAN al momento dell’attivazione dell’offerta e permette di ricarica nella modalità che si preferisce. ho. offre l’ulteriore vantaggio di poter provare le sue tariffe gratuitamente per 30 giorni se l’attivazione avviene online. Se non siete soddisfatti, potete richiedere il rimborso con appena due click. L’operatore ha riservato due tariffe per chi arriva da Iliad:

1. ho 5,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 2,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 6 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

2. ho 9,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 4,7 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM e 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Facendo un paragone con Giga 50, ovvero l’offerta più richiesta di Iliad, la prima proposta di ho. offre un maggiore quantitativo di Gigabyte (70 con 50 GB) a un prezzo inferiore (5,99 euro contro 7,99 euro) e gli stessi servizi di base. La seconda offerta dell’operatore low cost di Vodafone è altrettanto conveniente in quanto permette di raddoppiare il traffico dati (da 50 a 100 GB) a fronte di appena 2 euro in più al mese. L’unico aspetto negativo dovuto al cambio di gestore è legato alla velocità di navigazione. Iliad permette di navigare in 4G e 4G+ con una copertura vicina al 99% del territorio. ho. invece raggiunge il 98% della popolazione in 4G Basic con una velocità fino a 30 Mbps in download e upload. Tali prestazioni, sebbene inferiori a quelle garantite dal provider francese, consentono comunque senza problemi di leggere le email, condividere contenuti sui social network, chattare e guardare video in qualità standard. Grazie alla tecnologia VoLTE è anche possibile chiamare e navigare contemporaneamente senza rumori di fondo.

Per chi arriva da Vodafone, Tim e WindTre è invece disponibile una terza tariffa:

3. ho. 12,99

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet (di cui 6,1 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM, 9 euro di attivazione e 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

A parità di traffico voce e dati inclusi, la tariffa di ho. ha un prezzo più basso rispetto a quello previsto dalle tariffe di Tim e WindTre, fermo restando una velocità di navigazione inferiore. Per i clienti Vodafone passare all’operatore low cost risulta meno conveniente in quanto l’attivazione è di 29,99 euro. L’obiettivo del provider britannico è quello di evitare di perdere clienti in favore della sua alternativa economica.

Per chi vuole disporre di una seconda SIM o è disposto a rinunciare alla portabilità del numero di telefono è disponibile la seguente offerta:

4. ho. 8,99

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet (di cui 4,3 GB in roaming in Ue)

L’offerta disponibile solo per nuovi numeri ha un costo di 8,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM, 9 euro di attivazione e 9 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita.

Infine, ho. propone anche un piano solo dati da utilizzare per chiavette Internet o modem Wi-Fi portatili e connettersi a Internet da casa:

5. ho. Solo dati

Chiamate a 19 cent al minuto

19 cent per SMS

100 GB per navigare in Internet (di cui 6,1 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM, 9 euro di attivazione e 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La stessa tariffa è disponibile con un maggiore quantitativo di traffico dati e velocità raddoppiata:

Chiamate a 19 cent al minuto

19 cent per SMS

200 GB per navigare in Internet (di cui 6,1 GB in roaming in Ue)

In questo caso il costo è di 19,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’acquisto della SIM, 9 euro di attivazione e 20 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La spedizione è gratuita. La velocità di navigazione aumenta fino a 60 Mbps in download e upload.

Entrambe le varianti del piano permettono di avere uno sconto di 10 euro per l’acquisto online su Amazon.it del router Huawei B311-221 (Single-band con connessione wireless 2.4GHz) o di 15 euro per il modem Huawei B535-232 (Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz). In più, se si vuole aumentare l’ampiezza del segnale in ogni angolo della casa, è offerto uno sconto di 20 euro per il sistema mesh Huawei WiFi Q2.

ho. mobile: ulteriori dettagli sulle tariffe

Le tariffe di ho. prevedono il blocco automatico della navigazione una volta esaurito il traffico dati incluso in modo da evitare spese eccessive. E’ possibile tornare a navigare in ogni momento, anche prima del prossimo rinnovo, facendo ripartire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo. Se solitamente il piano si rinnova il 18 del mese ma si decide di farla ripartire dal 14, tutti i successivi rinnovi saranno pianificati per il 14 del mese.

L’operatore poi blocca in automatico la sottoscrizione di servizi a sovrapprezzo come oroscopi e suonerie. Dall’app è comunque possibile sbloccare gli SMS da parte della propria banca e per i servizi di televoto. Anche i numeri a pagamento 199 e 899 sono disabilitati. In tutte le offerte di ho. sono inclusi:

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

L’app ho., disponibile gratuitamente per iOS e Android, permette di gestire tutti i principali aspetti della linea e di compiere operazioni come la verifica del credito residuo, monitoraggio del consumo di minuti, SMS e Gigabyte, ricariche online, modificare le opzioni attive sulla linea e i dati personali, gestire i messaggi salvati in segreteria, cambiare piano telefonico, etc.

Per acquistare un’offerta di ho. bastano due minuti. Si può farlo direttamente online dal sito e ricevendo la SIM nella cassetta delle lettere. Non c’è quindi bisogno di prendere appuntamento con il corriere. Per completare l’attivazione è necessario effettuare una videochiamata guidata con un operatore per la verifica dell’identità. In alternativa, è possibile prenotare il piano online e ritirare la SIM in un’edicola convenzionata. Il pagamento avviene direttamente in loco anche in contanti. ho. inoltre dispone di oltre 3.000 punti vendita sparsi per l’Italia. Per trovare quello più vicino potete utilizzare l’apposita mappa interattiva sul portale del gestore nella sezione Punti vendita. Le ricariche si possono effettuare dal sito, dall’app, nei negozi autorizzati dal provider e presso tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete di Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e nelle edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate.

Per ricevere assistenza si può chiamare gratuitamente il call center 19.21.21 sotto rete ho. o il numero verde 800.688.788 da qualsiasi altro operatore. Nella ho.officina, la community dei clienti dell’operatore low cost, potrete trovare guide e consigli degli esperti per risolvere tutte le principali problematiche legate alle offerte sia dal lato tecnico che da quello amministrativo.

Una volta diventati clienti di ho. si possono ottenere buoni in ricarica di 5 euro per voi e per ogni amico che si convince a passare all’operatore low cost (max 50 euro). Se il passaggio avviene da Iliad, Kena Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO il bonus è di 10 euro.