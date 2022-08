Passa a ho Mobile da Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Agosto 2022

Passa a ho Mobile per avere minuti e SMS illimitati e fino a 200 GB in 4G fino a 30 Mbps. Scopri le differenti offerte a seconda dell'operatore

ho. Mobile è il marchio low cost di Vodafone che ne utilizza la rete per erogare i suoi servizi di telefonia mobile. L’operatore si distingue per la trasparenza e l’ampia scelta di tariffe dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Chi passa a ho Mobile grazie a Soddisfatti ho. Rimborsati può provare gratuitamente le tariffe dell’operatore per 30 giorni. Dopo il periodo promozionale si può decidere di continuare con l’offerta o richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic sul sito. Chi passa a ho Mobile entro il primo di agosto grazie a ho. La mia Estate poi ricevere un buono di 5 euro di cashback al primo rinnovo inserendo l’hashtag #HOLAMIAESTATE in fase di registrazione.

Passa a ho Mobile da Iliad: le offerte di luglio

Offerta Minuti e SMS Giga Costo mensile ho. 5,99 illimitati 50 GB 5,99 euro ho. 7,99 illimitati 150 GB 7,99 euro ho. Sempre di più illimitati 200 GB 9,99 euro ho. Solo Voce illimitati non inclusi 4,99 euro

I clienti di Iliad che scelgono di passare a ho. Mobile possono trovare tariffe dal costo nettamente inferiore a quelle proposte dall’operatore low cost francese, anche se si deve rinunciare a qualcosa in termini di velocità di navigazione. ho. infatti raggiunge in 4G il 98% della popolazione italiana con prestazioni fino a 30 Mbps in download e upload. La sua rete comunque permette di usufruire di tutti i principali servizi online, dalla lettura delle email all’utilizzo di social network e chat fino alla visione di video e ascolto di musica in qualità standard.

Per quanto riguarda invece le telefonate, il gestore integra la tecnologia VoLTE che consente di chiamare con audio eccellente anche nei luoghi affollati o condizioni di traffico congestionato.

Chi passa a ho Mobile da Iliad deve richiedere la portabilità del numero, servizio che il nuovo gestore esegue gratuitamente in massimo 3 giorni lavorativi. Una delle offerte più richieste include minuti e SMS illimitati e 50 GB a 5,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma si deve acquistare una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Se avete invece bisogno di più traffico dati potete attivare l’offerta con minuti e SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita ma si deve acquistare una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Passa a ho. Mobile da Vodafone, TIM o WindTre: le offerte di luglio

Offerte Minuti e SMS Giga Costo mensile ho. 11,99 illimitati 50 GB 11,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB 13,99 euro

Per chi passa a ho Mobile da Vodafone, TIM o WindTre la scelta di tariffe è più limitata ma non certo meno conveniente considerando il costo medio delle offerte proposte dal rispettivo operatore di provenienza. Anche in questo caso è obbligatorio richiedere la portabilità. La prima promozione include minuti e SMS illimitati e 50 GB a 11,99 euro al mese. La seconda invece minuti e SMS illimitati e 150 GB a 13,99 euro al mese. Per chi arriva da TIM e WindTre l’attivazione è di 9 euro mentre per i clienti di Vodafone è di 29 euro. La SIM invece è gratuita. Per entrambe le tariffe è poi richiesto l’acquisto di una ricarica, rispettivamente di 12 e 14 euro, da cui sarà scalato il primo rinnovo.

Passa a ho Mobile: le offerte solo dati di luglio

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione ho. Tanti dati 12,99 Chiamate a 19 cent al minuto SMS a 29 cent 100 GB 12,99 euro 9 euro ho. Tanti dati 19,99 Chiamate a 19 cent al minuto SMS a 29 cent 200 GB fino a 60 Mbps 19,99 euro 9 euro Internet ho. Things 50 minuti 500 SMS 500 MB 2,99 euro 9 euro

Se state cercando una alternativa economica alla rete fissa potete attivare una delle offerte Internet mobile dell’operatore. In questo caso chi passa a ho Mobile può anche non richiedere la portabilità del numero. Inoltre, le tariffe sono disponibile per chi arriva da qualsiasi gestore. Con le tariffe della famiglia ho. Tanti Dati si ha incluso uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di un modem o di ripetitori Wi-Fi per ampliare la portata del segnale. E’ possibile scegliere tra:

Router Basic TL-MR6400 (sconto di 10 euro): Single-band con connessione wireless 2.4GHz

Router Advanced Archer MR600 (sconto di 15 euro): Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz

Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz Mesh: Deco E4 – 3-pack (sconto di 20 euro): per amplificare il segnale wireless

Se invece avete a casa un dispositivo smart o di domotica come GPS tracker, caldaia, condizionatore, contatore e altri elettrodomestici potete scegliere l’offerta Internet ho. Things. La SIM è disponibile nei formati standard, micro e nano.

Passa a ho Mobile: come navigare pur avendo esaurito i Giga inclusi

ho. Mobile nel momento in cui si utilizzano tutti i Gigabyte inclusi nelle sue offerte blocca in automatico la navigazione Internet in modo da evitare all’utente ulteriori spese superflue. In ogni momento però è possibile riprendere a navigare utilizzando il servizio Riparti, accessibile da app ho. o dall’Area Personale sul sito poco prima che i Giga stiano per esaurirsi e fino a poco prima del rinnovo dell’offerta. Riparti consente di aprire un nuovo ciclo mensile allo stesso prezzo di sempre e quindi di disporre di nuovo di tutto il traffico dati. Utilizzare Riparti può però comportare un cambio della scadenza del piano. Se ad esempio l’offerta si rinnova il 30 del mese ma si attiva il servizio il giorno 14, da quel momento in poi la tariffa si rinnoverà il 14 per tutti i mesi successivi. L’utilizzo di Riparti consente anche di ottenere stickers per l’iniziativa ho. Stickers.

Passa a ho Mobile: tutte le iniziative dell’operatore

Chi passa a ho Mobile può poi partecipare alle tante iniziative allestite dal gestore che portano tanti vantaggi. ho. Stickers consente di ottenere 5 euro di ricarica omaggio ogni 30 stickers raccolti. Gli adesivi si collezionano ad esempio rispondendo ad alcuni quiz sull’operatore o attivando il servizio di ricarica automatica.

Con Porta tutti in ho. invece si ricevono 5 euro di ricarica omaggio per ogni parente o conoscente che passa a ho Mobile. Con il profilo ho. Tanti Amici raggiunta la soglia massima di 10 persone si ottiene una super ricarica bonus da 50 euro. Se la persona che passa a ho Mobile arriva da Iliad o altri operatori virtuali si ottiene un ulteriore ricarica di 5 euro. Con il profilo Ambassador si riceve invece un buono da spendere su Amazon.it di 50 euro per ogni persona convinta a passare a ho. fino allo soglia massima di 30 amici per 150 euro omaggio.

ho. Mobile è anche un’azienda molto attenta all’ambiente e alla salute degli utenti. Con ho. Più passi più Giga incentiva i clienti a muoversi, proponendogli una sfida a percorre più passi di quanti Giga hanno inclusi nella propria offerta. L’operatore e Treedom poi hanno piantato ben 3.901 alberi tra Italia, Africa e Sud America per compensare la produzione di CO2 dovuta alla spedizione delle SIM. Da qualche giorno è anche attivo il negozio online ho. Uno Shop in cui acquistare prodotti come borracce, cuscini e borse con il marchio dell’operatore da portarsi in vacanza.

Passa a ho Mobile: come fare

Le offerte di ho. Mobile si possono acquistare direttamente sul sito dopo aver effettuato la registrazione. E’ in questa fase che si può richiedere la portabilità. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Mastercard e Visa, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay. L’azienda dispone poi di oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia.

La spedizione della SIM è gratuita e la consegna avviene direttamente nella buca delle lettere. In alternativa si può scegliere di ritirarla in una delle tante edicole convenzionate con l’operatore. In questo caso si paga direttamente all’edicolante anche in contanti e per il ritiro servono un documento d’identità e il QR Code ricevuto via email. Per trovare le edicole che effettuano tale servizio potete consultare la mappa nella sezione Punti Vendita sul sito.

Per l’attivazione della SIM si dovrà poi effettuare in qualsiasi momento la cosiddetta videoidentificazione. Nello specifico si tratta di realizzare un video selfie guidata da un operatore in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. La procedura è necessaria per confermare l’identità dell’intestatario della SIM e richiede in media meno di 5 minuti.

Chi passa a ho Mobile potrà poi gestire la sua offerta direttamente dal smartphone e con la massima comodità tramite l’apposita app per Android e iOS. Da qui si può verificare credito e consumi, acquistare ricariche online, attivare Riparti, gestire le deviazioni di chiamata e messaggi in segreteria o richiedere assistenza. Se avete bisogno di supporto potete contattare gratuitamente il Servizio Clienti dal vostro numero ho. al 19.21.21. Chiamando da altri operatori invece il numero è 800.688.788. All’interno della community ho.fficina invece potete ottenere consigli dagli esperti dell’azienda e confrontare le vostre esperienze con gli altri utenti per risolvere tutti i possibili problemi che riguardano la vostra offerta sia dal lato tecnico che da quello amministrativo.