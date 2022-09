Passa a Enel Energia: le migliori offerte luce e gas di Settembre 2022

In questo scenario di crisi energetica, Enel Energia scommette sulle offerte a prezzo bloccato per garantire ai propri clienti uno scudo di protezione contro le impennate dei prezzi di energia elettrica e gas. Su SOStariffe.it , le promozioni firmate Enel che possono essere attivate a Settembre 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono le offerte che Enel Energia mette a disposizione dei clienti domestici a Settembre 2022? Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, è possibile rispondere a questa domanda, individuando le soluzioni per illuminare e riscaldare casa più vantaggiose proposte da Enel, uno dei principali operatori in Italia e nel mondo nel settore dell’elettricità e della produzione da fonti rinnovabili.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, che può essere scaricato anche sul proprio smartphone o tablet tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Enel Energia: le migliori offerte luce e gas a Settembre 2022

NOME DELL’OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE Energia Pura Protezione Luce 360 0,6560 €/kWh 189,07 euro Energia Sicura Protezione Gas 360 2,1700 €/Smc 314,19 euro

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo passato sotto la lente d’ingrandimento le offerte luce e gas che Enel Energia consente ai propri clienti di sottoscrivere a Settembre 2022. Le stime di spesa elencate in tabella sono quelle che accumulerebbe una “famiglia tipo” registrando un consumo annuale di 2700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

In generale, si tratta di una famiglia composta da tre persone che utilizza l’energia elettrica per alimentare elettrodomestici come frigorifero, forno, lavatrice e scaldabagno, con una distribuzione oraria di utilizzo così suddivisa: 40% nelle ore diurne e 60% nelle ore serali e nei weekend. Per quanto riguarda l’impiego del metano, invece, esso è utilizzato prevalentemente per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi.

Analizziamo ora nel dettaglio le 2 promozioni luce e gas Enel Energia di Settembre 2022. Esse sono accomunate dai seguenti tratti distintivi:

tariffa a prezzo bloccato : in questo momento di “tsunami” energetico, assicura ai titolari di utenze domestiche un valido “scudo” di protezione contro le cavalcate dei prezzi delle materie prime, visto che il costo unitario di luce e gas non può essere modificato per tutta la durata del contratto di fornitura;

: in questo momento di “tsunami” energetico, assicura ai titolari di utenze domestiche un valido “scudo” di protezione contro le cavalcate dei prezzi delle materie prime, visto che il costo unitario di luce e gas non può essere modificato per tutta la durata del contratto di fornitura; possibilità di attivazione della tariffa Dual Fuel , con sottoscrizione di un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

, con sottoscrizione di un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas. scadenza delle offerte: 19 Settembre 2022.

Energia Pura Protezione Luce 360

La promozione si fonda sui seguenti pilastri:

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,6560 €/kWh ;

; tariffa monoraria;

sconti e bonus con il programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

servizio bolletta online incluso e gratuito;

accesso gratuito al servizio Protezione Luce 360 di Enel X : esso include, tra l’altro, due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto elettrico e uno sconto (a partire dal 4%) sull’acquisto di caldaia, scaldacqua o climatizzatore sull’Enel X Store.

: esso include, tra l’altro, due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto elettrico e uno sconto (a partire dal 4%) sull’acquisto di caldaia, scaldacqua o climatizzatore sull’Enel X Store. energia verde inclusa.

Sottoscrivendo questa offerta, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa mensile pari a 189,07 euro.

Annunci Google

Clicca al link di seguito per avere un quadro più dettagliato della soluzione luce Enel:

Scopri Energia Pura Protezione Luce 360 »

Energia Sicura Protezione Gas 360

La promozione si caratterizza per:

prezzo bloccato per 24 mesi: 2,1700 €/Smc ;

; servizio Protezione Gas 360 di Enel X gratuito , con incluso due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto del gas;

, con incluso due interventi di riparazione gratuiti all’anno relativi all’impianto del gas; accesso gratuito al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!;

gestione 100% digitale della fornitura con bolletta online, Area Clienti e App Enel Energia.

La “famiglia tipo” che scegliesse questa soluzione per riscaldare casa dovrebbe preventivare un budget di spesa mensile pari a 314,19 euro.

Per saperne di più su questa offerta gas Enel, clicca sul bottone verde qui sotto:

Scopri Energia Sicura Protezione Gas 360 »

Enel Energia: come fare per attivare le offerte a Settembre 2022

Possono sottoscrivere le offerte di Enel Energia sia i clienti domestici che abbiano intenzione di cambiare il proprio fornitore, sia coloro che debbano attivare un nuovo contatore (procedendo quindi con una prima attivazione), così come gli utenti alle prese con subentro o voltura.

In particolare, per chi provenga da un altro fornitore:

non sono previsti costi per l’attivazione dell’offerta;

non sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore ;

sugli impianti o ; il passaggio avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

La procedura di attivazione della promozione luce o gas (o entrambi), che può avvenire online sul sito ufficiale di Enel Energia, è semplice, intuitiva e veloce. Basta avere a portata di mano una bolletta inviata dall’attuale fornitore e il codice fiscale dell’intestatario della fornitura.