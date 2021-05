Pagare le bollette online: le offerte digital luce e gas di Maggio 2021

Le "offerte digital" per luce e gas rappresentano la soluzione ideale per dare un taglio netto alle bollette, eliminando tutti i costi aggiuntivi e minimizzando così l'importo da pagare per le proprie forniture energetiche. Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas che presentano un approccio al 100% digital, dall'attivazione fino alla gestione delle forniture ed al pagamento delle bollette.

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è necessario sfruttare tutte le risorse a propria disposizione. Una delle strade più vantaggiose per risparmiare passa per le offerte digital, soluzioni da attivare e gestire tramite canali digital e che consentono la possibilità di pagare le bollette online, semplificando al massimo tutte le procedure legate alla propria fornitura e garantendo un notevole risparmio.

Scegliere un approccio al 100% digital e online per le forniture energetiche garantirà tanti vantaggi. Rispetto alle soluzioni tradizionali, infatti, le offerte digital sono più convenienti e garantiscono la possibilità di ottenere un risparmio notevole, sia nel breve che nel lungo periodo. Individuare le soluzioni migliori di questo tipo è molto semplice. Ecco come fare.

Perché conviene scegliere le offerte digital per luce e gas del Mercato Libero

I vantaggi garantiti da questo tipo di offerte sono notevoli. Scegliere le offerte digital permette di attivare le tariffe più vantaggiose del Mercato Libero direttamente dal sito del fornitore. In questo modo, quindi, è possibile eliminare gli intermediari che, molto spesso, comportano un aumento dei costi ed un allungamento dei tempi necessari per l’attivazione delle offerte.

Da notare, inoltre, che, nella maggior parte dei casi, le offerte digital sono più convenienti rispetto a tutte le altre soluzioni attivabili anche presso altri canali. In questo modo è possibile massimizzare il risparmio, andando a ridurre in misura significativa l’importo delle proprie forniture energetiche, sia nel breve che nel lungo periodo.

Affidarsi al digitale permette di semplificare tutti gli aspetti legati alle forniture. Le offerte digital, infatti, garantiscono una completa gestione delle forniture tramite app o area clienti del sito del fornitore. In questo modo, è più semplice monitorare i consumi e, in caso di necessità, sarà più facile richiedere supporto da parte del proprio fornitore.

I canali digitali sono anche più convenienti per quanto riguarda il pagamento delle bollette. Impostando la domiciliazione su conto corrente, infatti, sarà possibile pagare in automatico le fatture, evitando di dover recarsi in un Ufficio Postale o in una ricevitoria per saldare quanto dovuto. In questo modo, inoltre, si evitano le commissioni sui pagamenti.

Da notare, inoltre, che è possibile richiedere la bolletta digitale (inviata in formato PDF via e-mail invece che in versione cartacea) in modo da evitare le inutili spese di spedizione tradizionalmente applicate che contribuiscono a far aumentare l’importo complessivo delle bollette. Scegliere la bolletta digitale, inoltre, è anche una scelta sostenibile e contribuisce alla riduzione dell’utilizzo della carta.

Come individuare le migliori offerte digital per luce e gas

Individuare le migliori offerte digital per luce e gas di maggio 2021 è molto semplice. Grazie alla comparazione online delle offerte, infatti, sarà possibile confrontare tutte le principali tariffe presenti sul mercato e scegliere, con la massima precisione, le soluzioni più vantaggiose per dare un taglio netto al costo dell’energia e massimizzare il risparmio (a parità di consumo).

Non c’è bisogno di competenze specifiche. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, infatti, è possibile individuare rapidamente le tariffe più vantaggiose in base alle proprie esigenze. Il confronto delle offerte può avvenire anche tramite l’App di SOStariffe.it. Per sfruttare al meglio la comparazione è necessario inserire un solo dato: il proprio consumo annuo di energia. Questo dato può essere stimato tramite il tool di calcolo del comparatore.

In alternativa, basterà consultare una bolletta inviata dall’attuale fornitore per individuare il consumo. Chi ha una bolletta in formato digitale, inoltre, potrà sfruttare il servizio di consulenza di SOStariffe.it. Direttamente dal comparatore, infatti, è possibile caricare una bolletta che verrà analizzata da un consulente qualificato. Senza impegno e in modo gratuito, il consulente offrirà all’utente tutte le informazioni necessarie per individuare e attivare la tariffa più vantaggiosa.

Le migliori offerte luce e gas da attivare online

Per poter individuare le migliori offerte luce e gas è necessario fissare un profilo di consumo andando ad individuare il proprio effettivo consumo di energia durante un anno. A titolo d’esempio, quindi, andiamo ad individuare quelle che sono le migliori offerte luce e gas per un “cliente tipo” con consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale.

Inserendo questi dati nel comparatore, sarà facile individuare le migliori tariffe da attivare. Partiamo dalla fornitura di energia elettrica. La migliore soluzione di questo tipo ci viene presentata da Illumia che propone Luce Extra Web. Questa tariffa è di tipo monorarie e presenta, quindi, un prezzo dell’energia elettrica indipendente dall’orario di utilizzo. Il prezzo in questione è pari a 0.05 €/kWh ed è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura.

A rendere ancora più conveniente l’offerta c’è la possibilità di utilizzare i primi 120 kWh di elettricità in modo gratuito ogni mese. Questo quantitativo di energia (pari a poco meno del 50% del fabbisogno mensile per il “cliente tipo”) non concorrerà alla crescita dell’importo della bolletta e potrà, quindi, essere utilizzato gratuitamente. Da notare, inoltre, che la tariffa di Illumia prevede l’utilizzo esclusivo di energia prodotta da fonti rinnovabili in modo da rendere più sostenibile la propria fornitura.

Il “cliente tipo” che attiva l’offerta di Illumia registrerà una spesa di circa 460 euro all’anno (circa 38 euro al mese). Rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, puntare sull’offerta di Illumia garantisce un risparmio di circa 125 euro all’anno. Questa tariffa garantisce la possibilità di poter contare su di un approccio completamente digitale.

Luce Extra Web di Illumia è, infatti, attivabile direttamente online e potrà poi essere gestita tramite i servizi digitali proposti dal fornitore (app e sito). Da notare che il pagamento della bolletta avviene tramite domiciliazione, senza la necessità di versare alcun deposito cauzionale (richiesto soltanto quando le tariffe non hanno la domiciliazione). Per attivare l’offerta, in promozione fino al prossimo 24 maggio, è possibile seguire questa procedura online:

Passiamo ora al gas naturale. Anche in questo caso, le offerte digital disponibili garantiscono un risparmio notevole in bolletta. La scelta più conveniente di maggio 2021 è rappresentata da Tate Gas. La tariffa è proposta dal fornitore Tate, un’azienda che opera esclusivamente tramite i canali digitali e che garantisce un risparmio notevole per i clienti.

L’offerta proposta da Tate presenta un prezzo variabile del gas in base in base all’indice di riferimento “Punto di Scambio Virtuale“. In sostanza, il cliente paga il gas al prezzo di mercato con la possibilità di massimizzare il risparmio. Per accedere al prezzo all’ingrosso è previsto il pagamento di una quota mensile pari a 2,85 euro che andrà a sommarsi al costo della bolletta.

Il prezzo si aggiornerà ogni mese, in base all’andamento del Punto di Scambio Virtuale. Trattandosi di un prezzo all’ingrosso, il risparmio garantito da questa particolare offerta sarà sempre considerevole. In ogni caso, i clienti che preferiscono un’offerta a prezzo fisso possono valutare la proposta alternativa di Tate che garantisce un prezzo di 0,3 €/Smc. Tale prezzo sarà fisso e bloccato per 12 mesi.

Scegliendo l’offerta a prezzi variabile, il “cliente tipo” registrerà una spesa annuale di circa 865 euro (circa 72 euro al mese) con un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, pari a 160 euro. Da notare, inoltre, che attivando l’offerta tramite SOStariffe.it, dal link riportato qui di sotto, si riceverà uno sconto extra di 36 euro che verrà erogato come sconto mensile di 3 euro sul primo anno di fornitura e che va ad annullare la quota mensile per l’accesso al prezzo all’ingrosso.

Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online e non sono previsti depositi cauzionali o costi iniziali. Per massimizzare il risparmio, inoltre, è possibile condividere il proprio Codice Amico fornito da Tate con amici e parenti. Ogni utente invitato che attiva una fornitura energetica con Tate garantirà al cliente uno sconto in bolletta di 25 euro.

Per attivare l’offerta di Tate è possibile seguire questa procedura online:

Le offerte proposte in precedenza sono le migliori offerte digital disponibili a maggio 2021 per il “cliente tipo” individuato nell’esempio. Come evidenziato dalle stime, attivando queste tariffe, il cliente dell’esempio può registrare un risparmio annuale di oltre 280 euro rispetto al mercato tutelato. Un cliente con un consumo maggiore, sfruttando i vantaggi della comparazione online, sarà quindi in grado di ottenere un risparmio ancora maggiore.

Per individuare le offerte più vantaggiose per le proprie esigenze, quindi, è consigliabile consultare subito il comparatore per offerte luce e per offerte gas di SOStariffe.it in modo da scegliere con precisione le tariffe migliori in base al consumo delle proprie forniture.