Pagare le bollette online: le migliori offerte di Novembre 2021

Le offerte luce e gas più convenienti di Novembre sono smart e ti permettono di ricevere le bollette online. Puoi saldare le tue fatture per le forniture tramite app, con i bollettini premarcati o attivando i servizi di domiciliazione bancaria o sulle carte. Ecco quali sono le promozioni del mese e come puoi pagare le bollette digitali

Puoi pagare le tue bollette in pochi minuti registrando il tuo profilo sulle app dei gestori dei servizi di fornitura di energia e gas. Anche l’app della tua banca è ormai in grado di scansionare i bollettini cartacei premarcati e con una semplice foto legge i dati e compila in automatico il form, tu dovrai solo verificare che le informazioni siano corrette e autorizzare i pagamenti.

Se scegli i metodi di pagamento elettronici e digitali e se richiedi la versione online della bolletta puoi anche ottenere degli sconti sulla tua offerta luce e gas. Puoi avere riduzioni sui costi delle materie prime oppure puoi non versare il deposito cauzionale. Quest’ultima è una garanzia che sei tenuto a versare al fornitore di luce e gas quando attivi il servizio, i gestori non la richiedono però agli utenti che scelgono di pagare le fatture con domiciliazione del servizio sul conto o su carta.

L’ARERA, l’authority che tutela i consumatori e che vigila sui servizi luce, gas e idrici, ha stabilito un tetto massimo per i depositi sia per l’energia elettrica che per il gas. Per un’utenza elettrica domestica il provider non potrà chiedere più di 34,50 euro come garanzia, la cifra può variare a seconda della potenza del tuo impianto e ai tuoi consumi.

Per il gas l’authority ha stabilito che la cauzione minima, quindi considerando un consumo di 500 smc, sia di non più di 30 euro. Considerando che una famiglia di 3 persone che usa il gas sia per cucinare e avere acqua calda che per il riscaldamento consuma circa 1410 smc l’anno, il deposito che può essere richiesto è di quasi 150 euro. Le garanzie versate in fase di avvio della fornitura ti saranno restituite quando deciderai di chiudere il tuo contratto o se passerai ai metodi di pagamento con addebiti diretti.

Trovare le promozioni per pagare le bollette online

Se vuoi essere certo di selezionare una promozione energia e gas che ti consenta di pagare le tue bollette online puoi utilizzare i servizi del comparatore di SOStariffe.it, questo strumento confronterà per te gratuitamente le offerte e grazie ai filtri ti consentirà di visualizzare solo le soluzioni che rispondono alle caratteristiche che ti interessano.

Il servizio di raffronto ti aiuterà anche a capire se una promozione è conveniente, infatti il sistema calcolerà la tua spesa media in base ad alcune informazioni sulle tue abitudini di consumo o sul consumo annuo da te indicato. Per stimare la tua bolletta energia ti verrà richiesto di indicare:

con quante persone convivi

quali elettrodomestici hai in casa

in quali fasce orarie concentri i tuoi consumi

Le domande necessarie per calcolare invece la bolletta media del gas sono:

quali sono gli usi che fai del gas (riscaldamento, sanitari, cucina)

mq abitazione

numero di persone con cui vivi

Potrai anche selezionare uno specifico metodo di pagamento e nei risultati appariranno solo le offerte corrispondenti. I possibili strumenti per pagare le bollette sono RID o carte, oppure bollettini postali.

Le migliori offerte luce

Per aiutarti a trovare delle promozioni energia che siano realmente convenienti per te usa i filtri. La famiglia che prendiamo ad esempio per illustrati le caratteristiche di ogni offerta e per mostrarti quanto puoi risparmiare rispetto alle attuali tariffe applicate dal servizio a Maggior Tutela è così composta:

3 persone

80 mq di appartamento

frigo, lavatrice e forno

utilizzo dell’energia al 60% nei weekend e di sera

consumo stimato annualmente 2690 kWh

Ecco quali sono i fornitori del libero mercato che ti consentiranno di attivare le promozioni più vantaggiose:

Illumia

Sorgenia

Engie

A2A

Illumia Extra Black

Fino al 25 Novembre puoi approfittare dei Black Days con Illumia. Il fornitore propone ai suoi nuovi clienti di risparmiare fino a 298 euro rispetto alle attuali offerte del mercato tutelato, inoltre attivando le soluzioni dual fuel di questo gestore potrai ottenere un buono Amazon del valore di 50 euro.

La promozione Extra Black è un’offerta monoraria ad energia verde (servizio gratis per clienti che usano la piattaforma web) e il prezzo dell’energia, fisso per 12 mesi, è pari a 0,0890 euro/kWh. Puoi pagare online la tua bolletta o attivando le domiciliazioni del servizio oppure puoi usare l’area clienti utilizzando le carta di pagamento. In alternativa la fattura è dotata di un codice pre marcato che potrai inquadrare con il tuo smartphone con l’app della banca.

Potrai attivare il pacchetto energia di Illumia o richiedere chiarimenti su questa offerta cliccando qui in basso.

Sorgenia Next Energy Luce Dual

Anche questa soluzione di Sorgenia è una promozione monoraria, questo significa che verrà applicato un unico prezzo dell’energia elettrica a tuoi consumi a prescindere dagli orari dei tuoi consumi. Il costo applicato alla tua bolletta luce è di 0,0948 euro/kWh, stando alle attuali condizioni il risparmio che potrai ottenere sarà di circa 296 euro in un anno.

Con questa offerta puoi contare sul una promozione ad energia verde, una definizione che si utilizza per le proposte dei fornitori che ti garantiscono che la luce che consumi viene prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Si tratta di un’offerta riservata a chi attiva con Sorgenia sia la fornitura luce che quella gas, puoi pagare le bollette con RID o con carta e potrai anche richiedere le bollette smart.

Il gestore propone a nuovi e vecchi clienti il programma Porta un amico in Sorgenia che ti permetterà di ottenere fino a 3.000 euro di sconto in bolletta e buoni per le tue spese online.

Se vuoi attivare questa offerta o se vuoi dei chiarimenti sui servizi forniti da Sorgenia puoi cliccare sul link in basso.

Engie Energia Light 3.0

Per la tua famiglia il risparmio annuo sulle bollette energia può arrivare a 263 euro se attivi l’offerta di Engie. Le caratteristiche di questa promozione sono:

tariffa monoraria

prezzo dell’energia bloccato per 1 anno

bolletta elettronica per ridurre emissioni

pagamenti in RID

programma bonus con sconti in bolletta fino a 300 euro

La promozione è disponibile anche nella versione trioraria o con un blocco del prezzo dell’energia per 24 mesi. Puoi scoprire di più su Engie Energia Light 3.0 cliccando qui in basso.

A2A Click Luce

Con A2A l’offerta più conveniente questo mese è Click Luce che come cliente dual fuel ti offre un buono Amazon fino a 150 euro. Se attiverai solo la promozione energia o quella gas il valore del tuo buono scenderà a 50 euro.

Ecco quali sono le caratteristiche di questa tariffa luce:

tariffa monoraria

prezzo energia 0,1200 euro/kWh – bloccato per 1 anno

pagamento tramite RID

risparmio rispetto tariffe tutelate 261 euro l’anno

Puoi conoscere maggiori dettagli o attivare la promozione con il buono Amazon se clicchi qui in basso.

Gas, le promozioni di Novembre

Ecco quali sono le promozioni gas che ti consentiranno di ridurre le tue bollette e di ottenere anche degli interessanti incentivi come nuovo cliente. Alcuni sono piano dual fuel, altre soluzioni solo gas, i fornitori che ti offrono i piani migliori sono:

Engie

Sorgenia

A2A

E.ON

Green Home x The Fork Gas

Con Engie potrai contare su un prezzo del gas bloccato per 2 anni con il piano Green Home, il costo della materia prima applicato ai tuoi consumi sarà di 0,3940 euro/smc. Stando alle attuali tariffe del mercato tutelato potrai risparmiare più di 278 euro in un anno. Come incentivo per i nuovi clienti il fornitore ti offre uno sconto pari a 25 euro su The Fork, l’applicazione per prenotare le tue cene e i pranzi nei migliori ristoranti della tua città a prezzi scontati.

La promozione è disponibile solo se attivi il servizio di bolletta digitale e se accetti di pagare con RID.

Sorgenia Energy Gas Dual

Questa soluzione è la componente gas del pacchetto dual fuel di Sorgenia. Le caratteristiche di questo piano sono:

prezzo bloccato 0,3765 euro/smc per 1 anno

RID o carta di credito come metodi di pagamento

gestione 100% digitale con app o sito

buono Amazon e uno sconto fino a 3.000 euro con Porta i tuoi Amici in Sorgenia

Con questo fornitore puoi gestire la tua offerta con app o tramite il sito del gestore gas. Puoi ottenere un risparmio annuo, rispetto alle tariffe del mercato tutelato, di 229 euro.

Il risparmio stimato per la famiglia di 3 persone presa ad esempio con questa tariffa sarebbe di più di 231 euro in un anno.

Puoi conoscere meglio questa offerta e il gestore cliccando sul link che trovi qui sotto.

A2A Click Gas

Un’altra soluzione con cui potrai risparmiare e pagare le tue bollette online puoi scegliere il piano gas di Click Gas di A2A. Ecco quali sono le caratteristiche principali di questa offerta che potrai attivare fino al 6 Dicembre:

0,4200 euro/smc prezzo gas bloccato per 12 mesi

pagamento RID

bonus Amazon 150 euro

risparmio annuo di quasi 198 euro

Puoi avere maggiori informazioni sulla promozione se clicchi sul pulsante in basso.

E.ON ValoreMercato Gas

L’offerta di E.ON Valore Mercato Gas è una promozione indicizzata, ma non segue le rimodulazioni dell’ARERA bensì i prezzi del mercato all’ingrosso del gas. Con le attuali condizioni proposte ti consentiranno di risparmiare fino a 180 euro in un anno. Con l’offerta del mese il gestore ti regala:

buono del 15% di quanto spendi mensilmente su Amazon

sconto di 18 euro se attivi bolletta smart e se paghi online

