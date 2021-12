Pagamento a rate bollette luce e gas 2022: ecco come funzionerà

Dal 2022 se avrai difficoltà nel far fronte alle bollette luce e gas potrai effettuare il pagamento a rate, è una delle novità che fanno parte della Legge di Bilancio in discussione proprio in questi giorni. Ecco come funzionerà questa agevolazione per le famiglie e per le imprese e quali sono le altre misure messe in atto per contenere i nuovi rincari annunciati per il prossimo anno.

Il Governo ha le sue proposte per poter ridurre l’impatto dei nuovi aumenti previsti già da Gennaio 2022. Le prime stime parlando di rincari ancora più corposi di quelli appena scongiurati nell’ultimo trimestre del 2021, secondo le nuove ipotesi di Nomisma Energia i prezzi di gas ed energia arriveranno a toccare nuovi picchi.

Il costo del gas, che è ancora la fonte primaria di produzione di energia nel Paese, potrebbe crescere del 61% (arrivando quindi a 1,55 euro al metro cubo) rispetto al prezzo di Ottobre. E per l’energia elettrica le prospettive non sono più rosee, il prezzo infatti potrebbe aumentare del 48%. Queste sono le stime di ciò che potrebbe accadere se non venissero adottati nuovi provvedimenti anti rincari.

Nel 2021 il costo dell’energia è praticamente raddoppiato, a testimoniarlo sono i dati sulle quotazioni della materia prima il cui prezzo all’ingrosso è passato a 100 euro/MWh da 51 euro/MWh della fine del 2020. Gli 0,16 euro per metro cubo di gas nello stesso arco di tempo sono diventati 0,64 euro.

Un elemento interessante sottolineato dall’ISTAT rispetto agli aumenti in bolletta riguardano l’impatto dei rincari sui consumatori, quelli che hanno subito i contraccolpi maggiori sono quelli del mercato regolamentato. Per i clienti del mercato a Maggior Tutela gli incrementi sono stati quasi del 42%, per quelli del mercato libero sono stati del 24,3%.

I provvedimenti anti aumenti per le bollette

Per poter contrastare il progressivo aumento dei costi delle materie prime, il Governo nella nuova manovra 2022 ha 3 proposte:

un potenziamento dei bonus per persone in condizioni di disagio fisico o economico

riduzione IVA per bollette primo trimestre 2022

azzeramento oneri di sistema in bolletta per utenze domestiche fino a 16,5 KW e riduzione di questa voce di spesa per utenze non domestiche

azzeramento oneri di sistema bollette gas

possibilità di pagamento a rate delle bollette fatture tra gennaio e aprile 2022

Per attuare i provvedimenti che saranno adottati nel 2022 come freno per i rincari di luce e gas sono stati recuperati più di 4 miliardi di euro, anche se sarà necessario attendere fino all’approvazione definitiva del documento per stabilire con certezza come si deciderà di agire. Ad oggi i fondi sarebbero così distribuiti:

912 milioni di euro per un rinforzo del bonus per famiglie in condizioni di disagio (fisico o sociale)

1 miliardo di euro per compensazione per i fornitori

1,8 miliardi per l’azzeramento degli oneri di sistema gas

600 milioni per abbattimento IVA al 5%

Chi può effettuare pagamento a rate delle bollette

Se da Gennaio 2022 avrai difficoltà a pagare le tue bollette luce e gas potrai richiedere di effettuare il pagamento a rate. Per adesso si sa che tra Gennaio e Aprile i consumatori potranno richiedere il pagamento dilazionato delle fatture dei consumi energetici per un massimo di 10 rate e che non saranno applicati interessi sugli importi da pagare.

Una volta che il Governo avrà approvato questa misura spetterà all’ARERA stabilire i dettagli operativi per poter mettere in pratica questo provvedimento e sarà la stessa authority a decidere sulla periodicità dei pagamenti.

In un’intervista al Sole 24 Ore il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini ha dichiarato: “Il provvedimento del governo si muove nella direzione di una cosa già accaduta, in forma minore, nel periodo del lockdown. In quella situazione emergenziale, le delibere di ARERA riguardarono anche le modalità di pagamento. La rateizzazione consente oggi di raggiungere fasce più ampie di quelle coperte attraverso i bonus elettricità e gas”. E il presidente ha aggiunto: “Un segmento di povertà energetica, fasce di reddito che, pur non rientrando nei parametri Isee di accesso ai bonus, possono trovarsi in periodi di oggettiva difficoltà. Nel definire i meccanismi di rateizzazione dovremo tener conto anche di questo oltre che delle specificità di questo particolare momento”.

Il servizio di rateizzazione è già consentito dai gestori, ma in situazioni ordinarie vengono applicati degli interessi e ci sono delle soglie minime da rispettare per poter fare domanda dei pagamenti dilazionati. Durante la pandemia sono state poste delle condizioni agevolate per poter suddividere gli importi delle fatture in più pagamenti.

Bonus elettrico e gas rinforzati

Questo è solo uno degli strumenti che saranno offerti alle famiglie e alle imprese per sostenere i nuovi aumenti. Come già è avvenuto in questa coda del 2021, è stato previsto un rinforzo del bonus elettrico e del contributo gas. Queste due opzioni sono riservate a chi si trova in particolari condizioni economiche o di salute e consistono in sconti in bolletta.

Il bonus elettrico e quello del gas da quest’anno sono diventati automatici e spettano a coloro che rispondono ai seguenti requisiti:

nuclei fino a 3 persone, un ISEE sotto gli 8.265 euro annui

nuclei numerosi con almeno 4 persone, un ISEE di 20.000 euro annui

beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza

utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita (bonus disagio fisico)

L’ARERA ha calcolato che in totale questa misura di sostegno aiuta 5 milioni di famiglie. Per il bonus per disagio fisico è ancora necessario presentare domanda tramite il CAF o il Comune di residenza, per i bonus sociali invece sarà sufficiente ad inizio anno compilare la Dichiarazione sostitutiva unica sul sito dell’INPS.

Ogni anno a Gennaio l’ARERA comunica quali sono gli importi riconosciuti ai destinatari dei bonus, per l’ultimo trimestre 2021 l’authority ha previsto un’implementazione del contributo mentre per il prossimo anno provvederà a rideterminare le somma destinate alle agevolazioni in base all’andamento dei prezzi.

Riduzione IVA e azzeramento oneri

Le misure che interesseranno il bacino più ampio di utenti sono però quelle che riguardano gli oneri di sistema e l’IVA. La prima, l’azzeramento delle spese relative agli oneri generali di sistema che i consumatori pagano in bolletta per le utenze domestiche riguarda 35 milioni tra utenze private e aziendali con potenza fino a 16,5 kW. La misura opererà anche una riduzione dei costi in fattura anche per le utenze non domestiche).

Sono invece circa 22 milioni le utenze gas, domestiche e non, che si vedranno ridotti gli oneri generali di sistema in bolletta e tra Gennaio e Marzo 2022 i clienti che consumano gas metano avranno anche l’aliquota IVA ridotta dal 10% al 5%.

A questa novità si affianca anche la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali per il settore del gas. Anche in questo caso la platea interessata è ampia: 22 milioni di utenze, sia domestiche che non domestiche. Nel testo diffuso negli scorsi giorni si può leggere: “Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022”.

