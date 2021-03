Operatori Internet Casa: 5 soluzioni per smart working e DAD

Per affrontare lo smart working e la DAD senza problemi è necessario avere a disposizione una buona connessione Internet , possibilmente sfruttando la rete in fibra ottica FTTH . Ecco quali son o i migliori 5 operatori Internet casa su cui puntare per attivare un nuovo abbonamento in grado di garantire una connessione ad alta velocità e, nello stesso, un costo contenuto con la possibilità di accedere a servizi aggiuntivi.

Dover lavorare in smart working e di dover studiare in DAD può mettere alla prova la connessione di casa. Per gestire al meglio il lavoro e lo studio da casa è necessario avere a disposizione una connessione Internet in grado di garantire ottime prestazioni ad un prezzo giusto. Sul mercato ci sono svariate opzioni da considerare per massimizzare le prestazioni della rete Internet di casa andando ad attivare abbonamenti particolarmente vantaggiosi.

A disposizione degli utenti ci sono gli abbonamenti in fibra ottica, che permettono di sfruttare la rete FTTH fino a 1.000 / 2.500 Mega, oppure le soluzioni in fibra mista rame FTTC, in grado di garantire una velocità di connessione fino a 200 Mega. Quando non sono disponibili queste due connessioni, invece di ripiegare sull’obsoleta ADSL, è possibile puntare su soluzioni più moderne ed efficienti come le connessioni Internet wireless.

Ecco quali sono le migliori offerte da attivare.

Le 5 migliori offerte Internet casa per smart working e DAD

1) Super Fibra Unlimited di WINDTRE

La prima offerta da tenere in considerazione è Super Fibra Unlimited di WINDTRE. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, validi anche per i già clienti come estensione dell’abbonamento in corso

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi (è possibile abbinare fino a 3 SIM con Giga illimitati all’abbonamento Internet casa)

possibilità di attivare un’offerta con minuti e Giga illimitati (in 4G e 5G) a 9,99 euro al mese

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi) incluso nel prezzo di sottoscrizione.

2) Fastweb NeXXt Casa

Un’altra ottima offerta è Fastweb NeXXt Casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure 2.500 Mega, in base alla copertura; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

L’abbonamento ha un costo di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare che è possibile aggiungere una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 70 GB in 4G e 5G (anche con portabilità del numero). L’offerta combinata Casa + Mobile presenterà un costo di 33,90 euro al mese (la componente mobile, quindi, comporterà un costo aggiuntivo di 3,95 euro al mese). A disposizione dei clienti ci sono altre due opzioni per l’intrattenimento domestico:

3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnova a 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

3 mesi gratis di NOW Enterteinment e NOW TV Smart Stick inclusa; terminato il periodo promozionale l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese con 24 mesi di permanenza minima

L’abbonamento Fastweb è attivabile e personalizzabile direttamente online:

3) Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte Internet casa troviamo Internet Unlimited di Vodafone. Questa proposta include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; se la FTTH non è disponibile, la connessione avverrà tramite rete FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

per chi è raggiunto dalla rete FTTH: buono Amazon da 100 euro in regalo (valido per nuove attivazioni fino al 28 marzo 2021)

per i già clienti Vodafone su mobile: fino a 100 GB al mese gratis grazie all’opzione Giga Family

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile:

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese (+1 euro al mese se si desidera avere anche il modem 4G portatile)

chiamate gratis verso i fissi internazionali in Europa, USA e Canada al costo di 5 euro al mese

Vodafone TV (con 12 mesi di Amazon Prime) con diversi pacchetti a partire da 12 euro al mese

L’offerta di Vodafone è attivabile e personalizzabile dal sito dell’operatore. Dopo aver verificato la copertura, sarà sufficiente cliccare sull’opzione AGGIUNGI / RIMUOVI per scegliere i pacchetti aggiuntivi con cui completare l’abbonamento.

4) TIM Super Fibra

La proposta di TIM per la connessione Internet casa è TIM Super Fibra. L’abbonamento include:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; se la fibra ottica non è disponibile, la connessione avverrà tramite FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega

TIM Vision incluso

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica (è possibile abbinare fino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa)

possibilità di accedere a vari servizi di streaming (Disney+, Netflix, NOW, DAZN) con costi ridotti rispetto ai relativi prezzi di listino

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone. L’offerta è attivabile direttamente online.

5) Sky WiFi

Per i già clienti Sky TV è possibile attivare l’abbonamento Sky WiFi che include:

linea telefonica con chiamate a consumo (+ 5 euro al mese per le chiamate gratis)

connessione illimitata tramite rete FTTH fino a 1000 Mega o FTTC fino a 200 Mega

L’offerta presenta un costo di 29,90 euro al mese con i primi tre mesi gratis.

Da notare che è possibile puntare anche sull’offerta combinata Sky TV + Sky WiFi. La soluzione comprende

abbonamento Sky WiFi

abbonamento Sky TV con possibilità di aggiungere ulteriori pacchetti

L’offerta ha un costo di 39,90 euro al mese con attivazione di 9 euro.

Le offerte Internet casa per chi non è raggiunto dalle tecnologie FTTH e FTTC

L’assenza della copertura della fibra ottica FTTH e della fibra mista rame FTTC non precludono la possibilità di accedere ad Internet senza limiti e con una buona velocità di connessione in grado di “reggere” l’impatto dello smart working e della DAD. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono svariate soluzioni alternative che non prevedono l’utilizzo della rete ADSL, oramai obsoleta e non in grado di garantire prestazioni particolarmente elevate in termini di velocità di connessione.

Una delle migliori soluzioni è rappresentata da TIM Super FWA. Si tratta di un abbonamento che garantisce l’accesso ad Internet con tecnologia Fixed Wireless Access. Questa soluzione prevede che il collegamento tra l’abitazione dell’utente e la centralina dell’operatore avvenga in modalità wireless, sfruttando un modem e, in alcuni casi, un’antenna esterna forniti direttamente dal provider. L’offerta proposta da TIM presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; al costo di 2 euro in più al mese è possibile ottenere anche le chiamate gratis

connessione illimitata in modalità FWA con velocità massima di 40 Mega in download e 4 Mega in upload; al costo di 2 euro in più al mese è possibile attivare l’opzione Super Velocità che permette di navigare fino a 100 Mega in download e 50 Mega in upload; la connessione è illimitata ma dopo i primi 930 GB mensili la velocità viene ridotta a 1 Mega fino al rinnovo mensile successivo

TIM Vision incluso

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi con TIM Unica (è possibile abbinare fino a 6 SIM all’abbonamento di rete fissa)

possibilità di accedere a vari servizi di streaming

TIM Super FWA presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi inclusa). Il modem Wi-Fi è fornito gratuitamente dall’operatore. In base alla copertura è necessario utilizzare il Modem Indoor auto-installante oppure il Modem Outdoor che richiede l’installazione da parte del tecnico a 99 euro (dilazionabili in 24 mesi). Con l’opzione Super Velocità è necessario utilizzare il Modem Outdoor.

Un’altra offerta per l’accesso ad Internet in modalità wireless da casa è PosteMobile Casa Web. L’offerta in questione prevede l’utilizzo della rete mobile 4G di PosteMobile con velocità massima di 300 Mega in download. La connessione avviene tramite un modem fornito dall’operatore gratuitamente. Il modem è trasportabile e può essere utilizzato anche in altre abitazioni (basta che ci sia la possibilità di effettuare il collegamento alla rete elettrica). L’abbonamento ha un costo di 20,90 euro al mese con attivazione di 29 euro.

