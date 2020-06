Offerte WindTre per già clienti WIND: le promozioni di Giugno 2020

Con la fusione tra Wind e Tre i due operatori hanno smesso di operare singolarmente. Passare al nuovo gestore WindTre è comunque vantaggioso per gli ormai ex clienti dei due marchi. Scopri le tariffe a loro dedicate

WindTre è il nuovo marchio di telefonia mobile che ha debuttato ufficialmente il 6 marzo 2020. La nascita del brand certifica definitivamente la fusione tra Wind e Tre e per i clienti dei due gestori ha portato ad un sensibile miglioramento del servizio. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori tariffe WindTre per i già clienti Wind:

Le migliori offerte WindTre per già clienti Wind

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e l’offerta viene sottoscitta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P40 – 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P40 Pro – 14,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

da – 37,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM, che viene ricevuta direttamente a casa, è di 10 euro. Il pagamento avviene con carta di credito e di conto o addebito sul conto corrente. Una volta esaurito il traffico dati si può continuare a navigare in Internet ogni giorno fino alle 23:59 al costo di 90 cent per 1 GB. Nell’offerta sono inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato – per sapere chi ha chiamato mentre il telefono era spento, non raggiungibile o si era impegnati in un’altra conversazione

SMS di ricevuta di ritorno – se impostato sul telefono

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Xiaomi Mi 10 – 18,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 18,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Mi 10 Lite – 6,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

4. Medium con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A41 – 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

5. Start con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero entro il 21/6/20. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Samsung Galaxy A41 – 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart Z -1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

6. Junior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare numeri WINDTRE

100 minuti verso tutti

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Oppo A91 – 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 7,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 29,99 euro di anticipo

7. Junior+ con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet

app WINDTRE Family Protect

L’offerta ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P40 Lite E – 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Xiaomi Redmi 8 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi più 29,99 euro di anticipo

8. Student con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

9. Young con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

80 GB per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

Huawei P30 Lite New Edition – 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 5,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Huawei P Smart 2020 – 2,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

10. Senior con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

6 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 20 anni (fino al giorno prima del compimento dei 21 anni compiuti). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

TCL 10L – 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

– 3,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi Samsung Galaxy A20e – 1,99 euro al mese con vincolo di 24 mesi

I vantaggi di restare in WindTre per gli ex clienti Wind

La fusione con Tre ha permesso a Wind non solo di consolidare la sua posizione all’interno del settore della telefonia mobile (l’operatore è tra i primi tre per numero di linee attive) ma anche di migliorare la sua rete. L’infrastruttura di WindTre offre una velocità media di navigazione su Internet di 79 Megabit al secondo in download e 31 Megabit al secondo in upload. La percentuale di successo quando si avvia una chiamata, si accedere al web e si visualizza un video nei grandi centri urbani è superiore al 97%.

Tali performance le hanno permesso di ottenere il certificato di Top Quality Network da parte della società di analisi indipendente umlaut. WindTre potrebbe inoltre essere il prossimo gestore a lanciare un’offerta dedicata al 5G, che sarà inclusa gratuitamente per tutti i clienti.

I clienti Wind non hanno perso i loro privilegi. Il costo delle tariffe è rimasto in linea con quelle delle promozioni pre fusione e la scelta è diventata ancora più ricca. In più, ai servizi inclusi come Winday, il programma fedeltà che offre gratuitamente sconti e regali ogni settimana come Gigabyte aggiunitivi, si sono aggiunti altri vantaggi come il programma Free per proteggere lo smartphone dai danni accidentali.