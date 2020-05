Le offerte WINDTRE per avere Internet a casa senza linea telefonica mettono a disposizione degli utenti diverse alternative molto interessanti e vantaggiose con la possibilità di accedere al web anche senza un abbonamento fibra o ADSL. Ecco come fare per avere Internet a casa senza linea telefonica scegliendo una delle offerte WINDTRE disponibili.

WINDTRE è uno degli operatori di telefonia più importanti del mercato italiano e mette a disposizione degli utenti una vasta gamma di offerte. Per quanto riguarda le offerte Internet casa, l’operatore propone alcune soluzioni che permettono l’accesso ad Internet sfruttando la rete in fibra ottica o, dove non disponibile, la rete ADSL.

Per chi non è raggiunto dalla linea telefonica fissa, o cerca una soluzione alternativa che non preveda il tradizionale abbonamento di rete fissa, WINDTRE propone alcune offerte aggiuntive molto interessanti. Ecco quali sono le offerte WINDTRE per avere Internet a casa senza linea telefonica:

Offerte Cube

La principale soluzione alternativa alle offerte fibra di WINDTRE è rappresentata dalle offerte Cube che mettono a disposizione dell’utente una SIM dati con un ricco bundle di Giga da sfruttare per navigare con la rete mobile dell’operatore. Le offerte in questione possono includere anche un router 4G in cui inserire la SIM ed a cui collegare tutti i propri dispositivi per accedere al web (PC, notebook, smartphone, tablet etc.).

La prima offerta da considerare è Cube Medium. Si tratta della soluzione più economica di WINDTRE per avere Internet a casa senza linea telefonica. L’offerta in questione mette a disposizione un bundle da 60 GB in 4G al mese al costo di 8,99 Euro al mese. L’offerta prevede la modalità di pagamento “Easy Pay”, con addebito automatico dei rinnovi su conto corrente o carta di credito.

In alternativa, WINDTRE propone l’offerta Cube Large che mette a disposizione un bundle di ben 100 GB in 4G al costo di 12,99 Euro al mese. Anche in questo caso, l’offerta prevede la modalità di pagamento “Easy Pay” con l’addebito automatico dei rinnovi sullo strumento di pagamento scelto in fase di sottoscrizione.

Da notare, inoltre, che è disponibile anche l’offerta Cube Large solo SIM che prevede l’addebito dei rinnovi su credito residuo. L’offerta in questione include 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 12,99 Euro al mese. A differenza delle tariffe Easy Pay, quest’offerta non prevede la possibilità di abbinare un dispositivo a rate.

Per chi sceglie una delle offerte Cube di WINDTRE con Easy Pay, infatti, c’è la possibilità di abbinare un tablet o un “Wi-Fi portatile”, ovvero un dispositivo in cui inserire la SIM dati ed a cui collegare tutti i propri dispositivi. Con l’offerta Cube Large è già incluso nel prezzo, senza alcun anticipo, il modem WebCube. 4G+ che permette di creare una rete Wi-Fi in casa a cui collegare sino ad un massimo di 20 dispositivi in contemporanea.

A disposizione dei clienti che scelgono una delle offerte Cube di WINDTRE troviamo anche altri dispositivi come, ad esempio, il WebPocket 4G che, a differenza del WebCube, è portatile ed ha una batteria integrata permettendo di sfruttare i Giga dell’offerta Cube attivata anche in mobilità e senza alcun costo aggiuntivo.

Da notare, inoltre, la possibilità di abbinare un tablet all’offerta Cube attivata scegliendo tra:

iPad 10.2

iPad Mini

iPad Pro 11 256 GB

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab A 2019

Alcatel Tab 3T 10

L’aggiunta di un tablet o di un modem Wi-Fi in abbinamento all’offerta mobile attivata prevede la sottoscrizione di un contratto di rateizzazione con anticipo e 24 rate mensili. L’importo da pagare dipende dall’offerta attivata e dal dispositivo da abbinare scelto. A disposizione degli utenti ci sono diverse soluzioni con anticipo zero e con rate zero. Per l’acquisto a rate di un dispositivo è necessario impostare l’addebito del costo mensile, sia dell’offerta che della rata del dispositivo scelto, su carta di credito o, per alcuni dispositivi, su conto corrente.

Da segnalare, inoltre, anche l’offerta Top Quality Pack con cui WINDTRE propone un pacchetto unico che comprende:

la tariffa Cube Large con 100 GB in 4G ogni mese

il modem Wi-Fi Web Cube 4G+ in cui inserire la SIM dati dell’operatore

un notebook

Le opzioni tra cui scegliere sono:

Huawei MateBook D15 + WebCube 4G+ : l’offerta include il notebook Huawei MateBook D15 con display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, CPU Ryzen 3500u, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD; il costo del notebook è di 19,99 Euro al mese con anticipo zero

: l’offerta include il notebook Huawei MateBook D15 con display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, CPU Ryzen 3500u, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD; il costo del notebook è di 19,99 Euro al mese con anticipo zero Lenovo IdeaPad S145 + WebCube 4G+: l’offerta include il notebook Lenovo IdeaPad S145 con display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD, CPU Intel Core i5-1035G1, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD; il costo del notebook è di 19,99 Euro al mese con anticipo zero

Offerte WINDTRE per smartphone

Per accedere ad Internet da casa anche senza linea fissa è possibile sfruttare anche una delle offerte WINDTRE per smartphone. L’operatore propone una vasta gamma di soluzioni in grado di soddisfare, al meglio, le esigenze degli utenti. Tra le tariffe più interessanti presenti nel listino di offerte WINDTRE troviamo:

Unlimited: l’offerta in questione mette a disposizione minuti, SMS e Giga illimitati (l’offerta è 5G ready) ad un costo di 29,99 Euro al mese

l’offerta in questione mette a disposizione minuti, SMS e Giga illimitati (l’offerta è 5G ready) ad un costo di 29,99 Euro al mese XLARGE: l’offerta include un bundle con minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al costo di 16,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay);

l’offerta include un bundle con minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB al costo di 16,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay); LARGE: l’offerta include un bundle con minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB al costo di 14,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay);

l’offerta include un bundle con minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB al costo di 14,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay); MEDIUM: l’offerta include un bundle con minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB al costo di 12,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay);

l’offerta include un bundle con minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB al costo di 12,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay); solo per clienti Under 20: STUDENT EDU: minuti ed SMS illimitati e 80 GB a 7,99 Euro al mese per 3 mesi, successivamente l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay)

minuti ed SMS illimitati e 80 GB a 7,99 Euro al mese per 3 mesi, successivamente l’offerta si rinnoverà al costo di 9,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay) solo per clienti Under 30: YOUNG EDU: minuti ed SMS illimitati e 80 GB a 9,99 Euro al mese per 3 mesi, successivamente l’offerta si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese (con modalità di pagamento Easy Pay)

Per attiva una delle offerte WINDTRE per smartphone c’è la possibilità di attivare anche l’opzione Telefono Incluso che permette di abbinare uno smartphone alla prima offerta mobile. Questa soluzione prevede una rateizzazione con anticipo e 24 o 30 rate mensili con l’utilizzo della carta di credito o, per alcuni dispositivi, il conto corrente per l’addebito delle rate mensili.

Il listino di smartphone disponibili per clienti WINDTRE è in costante evoluzione con tutti i principali top di gamma e tanti smartphone di fascia bassa e media che possono rappresentare delle ottime alternative economiche. Per scegliere il modello da acquistare è possibile recarsi in un negozio WINDTRE.

Super Fibra: l’offerta di rete fissa di WINDTRE

Per chi è raggiunto dalla linea telefonica fissa, WINDTRE propone l’offerta Super Fibra, una soluzione completa e davvero molto vantaggiosa che permette di massimizzare la velocità di connessione di casa e di ottenere dei bonus anche su mobile a fronte di un costo decisamente ridotto.

Super Fibra di WINDTRE presenta un costo periodico di 25,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi disponibile in vendita abbinata a 5,99 Euro al mese per 48 mesi con il costo che è già incluso nel canone mensile (in caso di recesso anticipato andranno pagate le rate residue).

L’offerta include:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso tutti i fissi internazionali in Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera Regno Unito, USA e Canada

verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso tutti i fissi internazionali in Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera Regno Unito, USA e Canada connessione ad Internet senza limiti; l a connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega.

a connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega. per i già clienti WINDTRE con tariffa mobile attiva: Giga illimitati sulla propria SIM senza costi aggiuntivi; l’opzione per Giga illimitati senza costi aggiuntivi sulla propria SIM può essere estesa ad altre 2 SIM WINDTRE

L’offerta WINDTRE per la linea fissa di casa è disponibile per l’attivazione direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto si potrà accedere al sito dell’operatore per avviare la verifica della copertura (basta cliccare sull’opzione “verifica la velocità disponibile” e inserire i dati richiesti) e successivamente procedere con la sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra di WINDTRE

Da notare, inoltre, che per chi non è cliente WINDTRE su smartphone c’è la possibilità di attivare l’offerta convergente Super Fibra + Unlimited Special. Quest’offerta presenta un costo periodico di 35,97 Euro al mese e presenta le seguenti caratteristiche: